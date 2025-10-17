Răsturnare de situație! Cine ar fi umblat la robinetul de gaz al blocului din Rahova. Acuzații grave: „Zice să-mi plătiți 1.500 lei”

În urma exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, vina se aruncă dintr-o parte în alta. Iar întrebarea cea mai importantă care rămâne este: cine a umblat, de fapt, la robinetul de gaz al blocului. Ei bine, răspunsul pare greu de identificat. Unul dintre locatarii blocului, care a fost implicat îndeaproape în tot ce s-a întâmplat în ultimele 2 zile, face declarații surprinzătoare. O nouă răsturnare de situație!

Explozia extrem de puternică a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, sectorul 5 din București (Vezi mai multe detalii AICI) . Două etaje ale clădirii au fost efectiv distruse, iar trei persoane și-au pierdut viața. De asemenea, au existat și numeroase persoane rănite. Cine este responsabil pentru tot ce s-a întâmplat?

Cine ar fi umblat la robinetul de gaz al blocului din Rahova

Până acum, au apărut numeroase ipoteze despre principalul vinovat al tragediei. Însă, întrebarea care rămâne este cine a dat drumul la gaze, după ce robinetul fusese oprit de Distrigaz. Acum, un locatar al blocului face dezvăluiri surprinzătoare. Bărbatul a fost implicat în tot procesul și povestește cum s-au întâmplat lucrurile.

Potrivit acestuia, o firmă recomandată de Distrigaz ar fi venit joi seara și a rupt sigiliul, a dat drumul la robinetul de gaze fără să verifice apartamentele, apoi echipa a cerut 1.500 de lei, cu promisiunea că se vor întoarce vineri și vor face verificările necesare. Însă, pentru că locatarii nu au vrut să plătească fără să se facă verificarea, lucrătorii au închis gazele din nou și au lăsat sigiliul rupt.

„La ora 7:00 (n.r. joi) m-a sunat administratora să cobor, că miroase a gaze pe casa scării. Am coborât, am luat o hotărâre împreună să oprim noi gazul din spate, că aveam manetele. Cei de la Distrigaz au venit când ne-au izolat blocul și ne-au pus robinetul la juma de metru de pământ, unde se jucau toți copiii și ne închideau gazele. Am făcut o sesizare, au venit și zice: Domnule, n-avem ce să facem decât vă dăm maneta asta, robinetul ăsta, și umblați când e nevoie, îl puneți. Și era la mine și am coborât cu administratora. Am zis miroase urât, hai să închidem repede gazele. Între timp, au ajuns și cei de la Distrigaz, le-au închis ei din coloana principală, au pus sigiliu și după aceea au zis dacă vrem să ni să deschidă gazele, să sunăm la o firmă tot dată de ei. Și ne-au dat un număr de telefon. Administratora a luat legătura cu firma respectivă, a zis că ne costă 2.700 lei să vină să verifice toate apartamentele și să ne dea drumul la gaz. Am zis ok. La ora 17:00, au venit, au rupt sigiliul, au dat drumul la gaz, zice să-mi plătiți 1.500 lei. Cei cu care am luat legătura colaborează cu Distrigazul. Ei au rupt sigiliul, au dat drumul, cică 1.500 lei. Și acum doamna administrator zice „Domnule, cum să vă dăm 1.500 lei? Nu trebuie să verificați, că am vorbit că trebuie să verificați?” Și zice: „Nu, vă dăm drumul, plătiți 1.500 lei, vă dăm drumul până mâine și mâine trebuie să semnăm un contract în care să vă montăm senzor la fiecare apartament.” Și n-am fost de acord cu acea plată. Să dăm drumul la gaz fără să fie verificată nicio țeavă… și domnul s-a dus, a închis robinetul la loc, cu sigiliul rupt. S-a închis și a plecat și a fost bun plecat. A rămas același miros puternic în scară. Am stat cu ușile deschise toată noaptea la bloc și dimineață s-a produs ceea ce s-a produs”, a povestit locatorul, potrivit Antena 3 CNN.

„Nu au umblat la instalația de gaze”

Însă, de cealaltă parte, reprezentanții companiei neagă faptul că angajații lor au făcut verificări sau că ar fi rupt sigiliul. Aceștia spun că s-a făcut doar o constatare și, pentru că a fost refuzată încheierea unui contract pentru a se face o revizie, au plecat.

„Noi am fost la fața locului și i-am comunicat doamnei că nu îndeplinea condițiile instalația. Doamna nu a vrut să continue contractul. Nu existau senzori de gaz, nu aveau senzori de detecție. Nu au umblat la instalația de gaze (n.r. colegii)”, a declarat reprezentantul companiei care a fost joi seara la fața locului, potrivit sursei menționate.

