Lewis Hamilton și Kim Kardashian formează un cuplu?! Unde au fost văzuți împreună

De: Daniel Matei 03/02/2026 | 13:44
Kim Kardashian și pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton au pus și mai mult gaz pe foc în ceea ce privește zvonurile despre o posibilă relație după ce luni au fost surprinși într-o escapadă romantică la Paris, scrie presa americană.

Cei doi au fost surprinși sosind la un hotel din Orașul Luminilor, luni, în jurul orei 13:00, ora locală. Se pare că cei doi au zburat împreună cu un avion privat din Marea Britanie, scrie TMZ.

Potrivit publicației The Sun, excursia lor în Regatul Unit a fost „foarte romantică” și a inclus un sejur la hotelul și clubul de lux Estelle Manor. Surse apropiate celor doi au declarat publicației că aceștia au rezervat o sesiune de masaj de cuplu și au avut acces exclusiv la piscină și SPA. Înainte de aceasta, Kim și Lewis au fost prezenți la petrecerea de Anul Nou a lui Kate Hudson din Aspen, Colorado, deși nu au fost fotografiați împreună.

„Totul părea foarte romantic. Kim și Lewis au folosit toate facilitățile oferite. Ea avea două gărzi de corp cu ea, iar Lewis avea un ofițer de protecție apropiată, dar acestea au rămas în umbră. Aveau un masaj programat pentru cuplu și au putut folosi facilitățile doar pentru ei doi. Doi dintre cei trei stăteau de pază în fața ușii camerei lor, astfel încât nimeni să nu-i poată deranja”, a declarat o sursă pentru The Sun.

Lewis Hamilton și Kim Kardashian formează un cuplu?

Lewis, de șapte ori campion mondial de Formula 1, o cunoaște pe Kim de ani de zile și era apropiat de fostul ei soț, rapper-ul Kanye West. Cu toate acestea, cei doi nu au avut niciodată o legătură romantică.

Kim Kardashian, mamă a patru copii, a aterizat sâmbătă după-amiază pe Aeroportul Oxford, unde două mașini, dintre care una pentru bagaje, o așteptau. O oră mai târziu, Lewis, care conduce pentru echipa italiană Ferrari, a ajuns la proprietatea monument istoric cu un elicopter, închiriat de la heliportul Battersea din Londra.

„Sosirea lui Kim a fost foarte discretă. Ea a fost flancată de două gărzi de corp și a fost adusă rapid înăuntru. O oră mai târziu, în jurul orei 16:00, Lewis a aterizat cu un elicopter și a intrat”, a declarat o persoană pentru presa britanică.

Lewis a fost asociat cu o serie de femei celebre de-a lungul anilor, inclusiv cu cântăreața Rita Ora. Cea mai lungă relație publică a sa a fost cu fosta vedetă a trupei Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, din 2007 până în 2015. De la divorț, Kim ar fi avut o scurtă relație cu Odell Beckham Jr.

