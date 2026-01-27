Kanye West recunoaște că a trecut printr-un episod psihotic timp de câteva luni. Artistul le-a cerut scuze celor afectați de comportamentul lui

După mulți ani de comportament nepotrivit și declarații profund antisemite, Kanye West își cere acum scuze. Rapperul în vârstă de 48 de ani a distribuit o scrisoare deschisă intitulată „Celor pe care i-am rănit” în ediția de luni, 26 ianuarie, a ziarului The Wall Street Journal și a susținut că tulburarea bipolară i-a cauzat comportamentul nepotrivit din ultima perioadă, dar și declarațiile antisemite.

Mesajul lui West a fost plasat pe o pagină întreagă a ziarului american și a fost plătit de Yeezy, brandul rapper-ului, scrie People.

West a început scrisoarea amintind de accidentul de mașină pe care l-a suferit în 2002. „Mi-a rupt maxilarul și mi-a provocat leziuni la lobul frontal drept al creierului”, a explicat acesta, spunând că leziunile neurologice interne „au trecut neobservate” până în 2023.

„Această supraveghere medicală a cauzat daune grave sănătății mele mintale și a dus la diagnosticul meu de tulburare bipolară de tip 1”, a scris el.

El a detaliat problemele cauzate de tulburarea bipolară și modul în care boala mintală l-a adus într-o stare maniacală pe care nu a putut să o înțeleagă și să o gestioneze. „Crezi că toți ceilalți reacționează exagerat. Simți că vezi lumea mai clar ca niciodată, când, în realitate, îți pierzi complet controlul”, a explicat el.

Kanye West a devenit în ultimii ani un „paria” din cauza declarațiilor și acțiunilor sale

În ultimii ani, West a făcut multe remarci antisemite. Compania Adidas și-a încheiat parteneriatul cu Yeezy în 2022, după ce West a amenințat cu moartea comunitatea evreiască.

West a fost dat în judecată în 2025 de o fostă angajată Yeezy, care a susținut într-o plângere că rapper-ul s-a comparat cu Hitler, a amenințat-o pentru că era de origine evreiască și a concediat-o la o zi după ce ea i-a raportat superiorului presupusa conduită a acestuia. West a fost obligat de instanță să plătească peste 76.000 de dolari din onorariile avocaților angajatei în septembrie, deși procesul nu s-a terminat, iar instanța a rămas în pronunțare.

Tot în 2025, West l-a apărat pe Sean „Diddy” Combs, care se află în prezent în închisoare, și a făcut din nou comentarii antisemite într-o tiradă plină de insulte în care îl lăuda pe Adolf Hitler. Ulterior, el a fost dat afară de agentul său, Daniel McCartney, de la 33&West.

În scrisoarea publicată în The Wall Street Journal, West a scris despre faptul că a fost etichetat drept „nebun” și a simțit că nu mai poate „oferi nimic semnificativ lumii”, deoarece oamenii „glumesc și râd” pe seama afecțiunii sale. El a citat cercetări ale Organizației Mondiale a Sănătății și ale Universității Cambridge care afirmă că persoanele cu tulburare bipolară au o speranță de viață mai scăzută decât populația generală, subliniind gravitatea acesteia. El a susținut că tulburarea îl făcea să simtă că nu era necesar să ceară ajutor, crezând că era „puternic” și „de neoprit”.

CITEȘTE ȘI:

Kim Kardashian rămâne o fană a creațiilor fostului soț Kanye West: „Nimic nu se compară cu pantofii cu toc Yeezy!”

Fostul soț a adus-o la capătul puterilor! Influencerița abia mai face față, după un an „imposibil”: „Co-parentingul cu el nu e deloc ușor”