Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Kanye West recunoaște că a trecut printr-un episod psihotic timp de câteva luni. Artistul le-a cerut scuze celor afectați de comportamentul lui

Kanye West recunoaște că a trecut printr-un episod psihotic timp de câteva luni. Artistul le-a cerut scuze celor afectați de comportamentul lui

De: Daniel Matei 27/01/2026 | 22:50
Kanye West recunoaște că a trecut printr-un episod psihotic timp de câteva luni. Artistul le-a cerut scuze celor afectați de comportamentul lui
Sursa foto: Shutterstock

După mulți ani de comportament nepotrivit și declarații profund antisemite, Kanye West își cere acum scuze. Rapperul în vârstă de 48 de ani a distribuit o scrisoare deschisă intitulată „Celor pe care i-am rănit” în ediția de luni, 26 ianuarie, a ziarului The Wall Street Journal și a susținut că tulburarea bipolară i-a cauzat comportamentul nepotrivit din ultima perioadă, dar și declarațiile antisemite.

Mesajul lui West a fost plasat pe o pagină întreagă a ziarului american și a fost plătit de Yeezy, brandul rapper-ului, scrie People.

West a început scrisoarea amintind de accidentul de mașină pe care l-a suferit în 2002. „Mi-a rupt maxilarul și mi-a provocat leziuni la lobul frontal drept al creierului”, a explicat acesta, spunând că leziunile neurologice interne „au trecut neobservate” până în 2023.

„Această supraveghere medicală a cauzat daune grave sănătății mele mintale și a dus la diagnosticul meu de tulburare bipolară de tip 1”, a scris el.

El a detaliat problemele cauzate de tulburarea bipolară și modul în care boala mintală l-a adus într-o stare maniacală pe care nu a putut să o înțeleagă și să o gestioneze. „Crezi că toți ceilalți reacționează exagerat. Simți că vezi lumea mai clar ca niciodată, când, în realitate, îți pierzi complet controlul”, a explicat el.

Kanye West a devenit în ultimii ani un „paria” din cauza declarațiilor și acțiunilor sale

În ultimii ani, West a făcut multe remarci antisemite. Compania Adidas și-a încheiat parteneriatul cu Yeezy în 2022, după ce West a amenințat cu moartea comunitatea evreiască.

West a fost dat în judecată în 2025 de o fostă angajată Yeezy, care a susținut într-o plângere că rapper-ul s-a comparat cu Hitler, a amenințat-o pentru că era de origine evreiască și a concediat-o la o zi după ce ea i-a raportat superiorului presupusa conduită a acestuia. West a fost obligat de instanță să plătească peste 76.000 de dolari din onorariile avocaților angajatei în septembrie, deși procesul nu s-a terminat, iar instanța a rămas în pronunțare.

Tot în 2025, West l-a apărat pe Sean „Diddy” Combs, care se află în prezent în închisoare, și a făcut din nou comentarii antisemite într-o tiradă plină de insulte în care îl lăuda pe Adolf Hitler. Ulterior, el a fost dat afară de agentul său, Daniel McCartney, de la 33&West.

În scrisoarea publicată în The Wall Street Journal, West a scris despre faptul că a fost etichetat drept „nebun” și a simțit că nu mai poate „oferi nimic semnificativ lumii”, deoarece oamenii „glumesc și râd” pe seama afecțiunii sale. El a citat cercetări ale Organizației Mondiale a Sănătății și ale Universității Cambridge care afirmă că persoanele cu tulburare bipolară au o speranță de viață mai scăzută decât populația generală, subliniind gravitatea acesteia. El a susținut că tulburarea îl făcea să simtă că nu era necesar să ceară ajutor, crezând că era „puternic” și „de neoprit”.

CITEȘTE ȘI:

Kim Kardashian rămâne o fană a creațiilor fostului soț Kanye West: „Nimic nu se compară cu pantofii cu toc Yeezy!”

Fostul soț a adus-o la capătul puterilor! Influencerița abia mai face față, după un an „imposibil”: „Co-parentingul cu el nu e deloc ușor”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Donald Trump ar putea suferi de probleme mari de sănătate. Ce spun specialiștii
Showbiz internațional
Donald Trump ar putea suferi de probleme mari de sănătate. Ce spun specialiștii
Amber Heard face declarații neașteptate despre procesul împotriva lui Johnny Depp. „Nu-mi mai pot folosi vocea”
Showbiz internațional
Amber Heard face declarații neașteptate despre procesul împotriva lui Johnny Depp. „Nu-mi mai pot folosi vocea”
Accidentul din Timiș în care șapte suporteri greci au murit: Predoiu transmite condoleanțe omologului elen / Clubul PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon
Mediafax
Accidentul din Timiș în care șapte suporteri greci au murit: Predoiu transmite condoleanțe...
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre anularea alegerilor prezidențiale?
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Fostul șef ANPC publică amenințările primite de fiul său de la tineri care s-au fotografiat cu arme albe: „Realitatea a devenit alarmantă”
Adevarul
Fostul șef ANPC publică amenințările primite de fiul său de la tineri care...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
România ar putea avea un sistem ca în Japonia pentru cutremure. Cercetătorii români au testat un sistem care poate estima rapid riscul de replici
Mediafax
România ar putea avea un sistem ca în Japonia pentru cutremure. Cercetătorii români...
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume a dispărut 3 luni de pe Instagram și a revenit cu imagini spectaculoase
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume a dispărut 3 luni de pe Instagram și...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cele trei zodii care intră într-o perioadă favorabilă după 27 ianuarie 2026. Au parte de schimbări care aduc stabilitate, optimism și mult noroc
Click.ro
Cele trei zodii care intră într-o perioadă favorabilă după 27 ianuarie 2026. Au parte de...
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
Digi 24
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe...
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din...
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre anularea alegerilor prezidențiale?
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Hotelul Rex din Mamaia, scos la licitație pentru a doua oară. Care este suma cu care poate fi cumpărat
Hotelul Rex din Mamaia, scos la licitație pentru a doua oară. Care este suma cu care poate fi cumpărat
De la ce a pornit scandalul cu Calina Dumitrescu în spital, de fapt. Catinca Zilahy rupe tăcerea: „S-a ...
De la ce a pornit scandalul cu Calina Dumitrescu în spital, de fapt. Catinca Zilahy rupe tăcerea: „S-a enervat după ce asistentele au început să șușotească”
Catinca Zilahy, noi detalii despre starea Calinei Dumitrescu. Ce diagnostic a primit de la medici: „E ...
Catinca Zilahy, noi detalii despre starea Calinei Dumitrescu. Ce diagnostic a primit de la medici: „E foarte slăbită. Nu a fost niciun sevraj!”
Va apărea Wonder Man în Avengers: Doomsday? Marea întrebare a MCU pentru 2026, explicată
Va apărea Wonder Man în Avengers: Doomsday? Marea întrebare a MCU pentru 2026, explicată
Roxana Condurache rupe tăcerea despre ‘relația’ cu Călin Donca de la Survivor 2026: „Țin ...
Roxana Condurache rupe tăcerea despre ‘relația’ cu Călin Donca de la Survivor 2026: „Țin să precizez ce este evident”
De ce Oana Roman și Catinca Zilahy nu își mai vorbesc deloc: „Mi-a dat block!” Adevărul despre ...
De ce Oana Roman și Catinca Zilahy nu își mai vorbesc deloc: „Mi-a dat block!” Adevărul despre scandalul numelui „Roman”: „În România, nu e ceva de bine”
Vezi toate știrile
×