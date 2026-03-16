Doliu în muzică! Zalek a murit la doar 30 de ani

De: Irina Vlad 16/03/2026 | 10:44
Ceea ce părea a fi un an plin de oportunități s-a transformat într-o veste devastatoare pentru lumea muzicii urbane. Cântărețul columbian Zalek a decedat tragic, tocmai când începea să-și construiască o carieră care promitea să se dezvolte puternic în 2026. Artistul avea doar 30 de ani!

Cu câteva ore înainte de anunțarea decesului său, artistul postase conținut pentru fanii săi pe rețelele de socializare. Pe Instagram, el a încărcat un scurt videoclip în care era surprins făcând exerciții de încălzire vocală, o rutină obișnuită de pregătire înainte de a cânta sau de a înregistra muzică.

Pentru fanii săi, acea postare părea să fie doar un alt semn al entuziasmului cu care Zalek aborda proiectele care îl așteptau. Cu toate acestea, la scurt timp după aceea, informațiile despre moartea sa au început să circule pe diferite portaluri și rețele sociale, generând surprindere și tristețe printre cei care îi urmăreau cariera.

Zalek a murit într-un accident de motocicletă

Confruntat cu valul tot mai mare de zvonuri, managerul său, Gus Rincón, a confirmat vestea printr-o declarație oficială care s-a răspândit rapid în rândul mass-media și al fanilor. În mesaj, managerul a informat că tânărul artist și-a pierdut viața în urma unui accident de motocicletă în orașul Medellín. Vestea a provocat agitație în rândul colegilor din industrie și al fanilor care îi urmăriseră cariera încă de la primii pași în muzică.

„Cu profundă tristețe anunțăm decesul lui Zalek, artist, prieten și cântăreț din Barranquilla, care și-a pierdut viața în urma unui accident de motocicletă în Medellín”, a declarat Rincón în comunicatul emis după tragicul eveniment.

Mesajul a subliniat, de asemenea, talentul și dedicarea care îl caracterizau pe cântăreț, amintindu-l ca pe un artist plin de vise și cu o pasiune nemărginită pentru muzică. Deși se afla încă la începutul carierei sale, Zalek începuse deja să-și croiască drum pe scena muzicală columbiană. Stilul său proaspăt, energia de pe scenă și dedicarea față de proiectul său artistic îl transformaseră într-o figură promițătoare a genului urban.

De-a lungul carierei sale, a colaborat cu personalități renumite ale scenei muzicale latine. Printre aceștia se numără cântărețul de vallenato Elder Dayán, artistul urban Luister La Voz și renumita artistă columbiană Fanny Lu.

