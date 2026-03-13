Magdalena, o actriță de 42 de ani, a fost găsită moartă într-o pădure. Fusese dată dispărută pe 4 martie 2026

Magdalena Majtyka, o actriță cunoscută în Polonia, a fost găsită fără viață într-o zonă împădurită, la câteva zile după ce fusese declarată dispărută.

Artista, în vârstă de 42 de ani, plecase pe 4 martie 2026 să se întâlnească cu un prieten din trecut și nu s-a mai întors acasă, potrivit relatărilor din presa internațională.

Soțul Magdalenei a cerut public ajutorul oamenilor pentru a o găsi, însă nicio informație concretă nu a apărut în primele zile. În lipsa unor indicii, autoritățile au început o anchetă amplă pentru a stabili ce s a întâmplat cu actrița.

După mai multe zile de căutări, polițiștii au descoperit joi autoturismul Magdalenei abandonat pe un drum care ducea spre o pădure din sudul Poloniei. Mașina prezenta urme de impact, fiind lovită de un copac și lăsată acolo.

La o zi după această descoperire, anchetatorii au găsit trupul neînsuflețit al actriței la aproximativ 200 de metri de locul accidentului. Rezultatele preliminare ale autopsiei au arătat că moartea nu a fost provocată de accident, ceea ce ridică suspiciuni privind implicarea unei alte persoane.

În continuare, sunt în desfășurare analize histologice și toxicologice, care vor stabili cu exactitate cauza decesului.

CITEŞTE ŞI: Trupa Bosquito, în doliu! Anunțul făcut de Radu Almășan: ”Pierderea lui este ireparabilă”

Holograf, decizie de ultimă oră după moartea lui Mugurel Vrabete: ”Avem datoria morală!”