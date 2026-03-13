Magdalena, o actriță de 42 de ani, a fost găsită moartă într-o pădure. Fusese dată dispărută pe 4 martie 2026

De: David Ioan 13/03/2026 | 18:14
Magdalena Majtyka, o actriță cunoscută în Polonia, a fost găsită fără viață într-o zonă împădurită, la câteva zile după ce fusese declarată dispărută.

Artista, în vârstă de 42 de ani, plecase pe 4 martie 2026 să se întâlnească cu un prieten din trecut și nu s-a mai întors acasă, potrivit relatărilor din presa internațională.

Magdalena Majtyka s-a stins din viaţă la doar 42 de ani

Soțul Magdalenei a cerut public ajutorul oamenilor pentru a o găsi, însă nicio informație concretă nu a apărut în primele zile. În lipsa unor indicii, autoritățile au început o anchetă amplă pentru a stabili ce s a întâmplat cu actrița.

După mai multe zile de căutări, polițiștii au descoperit joi autoturismul Magdalenei abandonat pe un drum care ducea spre o pădure din sudul Poloniei. Mașina prezenta urme de impact, fiind lovită de un copac și lăsată acolo.

Actriţa dată dispărută a fost găsită fară suflare într-o pădure

La o zi după această descoperire, anchetatorii au găsit trupul neînsuflețit al actriței la aproximativ 200 de metri de locul accidentului. Rezultatele preliminare ale autopsiei au arătat că moartea nu a fost provocată de accident, ceea ce ridică suspiciuni privind implicarea unei alte persoane.

În continuare, sunt în desfășurare analize histologice și toxicologice, care vor stabili cu exactitate cauza decesului.

CITEŞTE ŞI: Trupa Bosquito, în doliu! Anunțul făcut de Radu Almășan: ”Pierderea lui este ireparabilă”

Holograf, decizie de ultimă oră după moartea lui Mugurel Vrabete: ”Avem datoria morală!”

Iți recomandăm
Ea este fetița de 5 ani care a murit în incendiul devastator din Constanța. Mama și fratele ei, în stare gravă la spital
Știri
Ea este fetița de 5 ani care a murit în incendiul devastator din Constanța. Mama și fratele ei,…
Narcisa Moisa, atacată de Raluca Drăgoi: scandal monstru într-o benzinărie! Filmarea s-a viralizat
Știri
Narcisa Moisa, atacată de Raluca Drăgoi: scandal monstru într-o benzinărie! Filmarea s-a viralizat
The Guardian: Piesa României la Eurovision stârnește controverse. Se cere descalificarea
Mediafax
The Guardian: Piesa României la Eurovision stârnește controverse. Se cere descalificarea
Alimentul din cauza căruia ne îngrășăm cel mai mult, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Alimentul din cauza căruia ne îngrășăm cel mai mult, potrivit dr. nutriționist Mihaela...
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
O cântăreață și-ar fi băgat coada în familia unui mare sportiv. Starul, pus să plătească milioane de dolari
Adevarul
O cântăreață și-ar fi băgat coada în familia unui mare sportiv. Starul, pus...
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Sindicatul Dacia avertizează: 1.200 de angajați de la Mioveni vor fi concediați în 2026, în timp ce modele noi sunt produse în Turcia și Slovenia
Mediafax
Sindicatul Dacia avertizează: 1.200 de angajați de la Mioveni vor fi concediați în...
Parteneri
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii cu formele sale! Cum s-a fotografiat artista i-a lăsat pe muți de uimire
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii cu formele sale! Cum s-a fotografiat artista i-a lăsat pe...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
Click.ro
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de...
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
Digi 24
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ...
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
Digi24
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Vrei energie solară acasă? Lidl are un kit fotovoltaic cu modulul WiFi integrat la preț tentant
go4it.ro
Vrei energie solară acasă? Lidl are un kit fotovoltaic cu modulul WiFi integrat la preț...
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Alimentul din cauza căruia ne îngrășăm cel mai mult, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Alimentul din cauza căruia ne îngrășăm cel mai mult, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
