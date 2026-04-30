Gata cu speculațiile: Selena Gomez clarifică totul despre relația cu Benny într-o postare virală

De când Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit, au fost printre cele mai discutate cupluri din showbiz. Cu toate acestea, există persoane care așteaptă ca cei doi să se despartă. Au apărut inclusiv informații potrivit cărora relația lor ar fi întâmpinat probleme la doar câteva luni de la nuntă.

Selena Gomez demontează zvonurile

Unul dintre zvonurile recente, devenit viral, susținea că Selena și Benny și-ar fi dat unfollow pe Instagram, ceea ce i-a făcut pe mulți să creadă că artista se desparte de soțul ei la doar câteva luni de la căsătorie. Totuși, această informație este falsă.

Plictisită de atâta bârfă, Selena a reacționat și ea la zvonurile despre divorț printr-o postare recentă, în care și-a etalat strălucirea într-un carusel de imagini. În prima fotografie, apare într-o rochie neagră, realizând un selfie în oglindă.

Într-o altă imagine, Selena poartă o rochie spectaculoasă roz, în formă de balon, care a alimentat alte zvonuri, de această dată despre o posibilă sarcină. În următoarea, își arată frumusețea naturală purtând o mască pentru zona ochilor. Într-una dintre fotografii, Selena și soțul ei apar făcând un toast, iar într-un videoclip artista este surprinsă pregătind o felie de pâine prăjită cu ou.

Ea a distribuit și o fotografie de petrecere alături de Benny, care arată că cei doi sunt foarte îndrăgostiți, iar zvonurile despre probleme sunt nefondate. Alături de postare, Selena a scris cu mândrie:

„Mrs Blanco.”

Selena Gomez și Benny Blanco au semnat un contract prenupțial

Potrivit Shutterscoop, Selena și Benny s-au asigurat că își protejează bunurile în cazul în care ar decide vreodată să se despartă. Cei doi ar fi semnat un acord prenupțial, conceput pentru a proteja activele valoroase ale artistei.

Acesta include brandul său de cosmetice de succes global, Rare Beauty, catalogul muzical și investițiile imobiliare. Un astfel de acord este important, având în vedere că Selena și-a construit imperiul de la zero. Documentele legale garantează că artista nu va pierde controlul asupra afacerilor și veniturilor sale.

În această decizie, Benny a susținut-o pe Selena, fără controverse, deoarece o iubește și înțelege efortul depus pentru a-și construi averea. De menționat că Benny are o avere estimată la aproximativ 50 de milioane de dolari. Astfel, ambii au fost de acord să protejeze imperiul Selenei. De asemenea, astfel de acorduri prenupțiale sunt frecvente în căsniciile celebre, având în vedere rata ridicată a divorțurilor la Hollywood.

Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco

Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit pe 27 septembrie 2025, în sudul Californiei. La eveniment au participat aproximativ 150 de prieteni apropiați și membri ai familiei. Cei doi s-au asigurat că nu apar fotografii pe social media de la eveniment.

La nuntă au fost prezenți și prieteni celebri precum Taylor Swift și Ed Sheeran, care au susținut discursuri emoționante. După ceremonie, proaspeții căsătoriți au plecat într-o lună de miere secretă de-a lungul coastei Californiei, urmată de o scurtă vacanță în Texas. Ulterior, Selena a descris această perioadă drept un vis.

Reacții ale fanilor și controverse

Cu ceva timp în urmă, Benny Blanco a fost criticat după apariția sa într-un podcast realizat alături de prietenul său, Lil Dicky, și soția acestuia, Kristin Batalucco, intitulat „Friends Keep Secrets”. Podcastul nu a fost bine primit de unii dintre fanii Selenei, care l-au considerat pe Blanco nepotrivit în comportament.

Internauții au mers până la a-i cere Selenei să divorțeze, după ce producătorul muzical și-a arătat picioarele murdare în fața camerei, moment care a stârnit reacții negative. Totuși cei doi par departe de astfel de decizii, fiind mai fericiți împreună ca oricând.

