Gata cu speculațiile: Selena Gomez clarifică totul despre relația cu Benny într-o postare virală

De: Paul Hangerli 30/04/2026 | 08:10
Selena Gomez a dat totul pe față, sursa- colaj CANCAN.RO

De când Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit, au fost printre cele mai discutate cupluri din showbiz. Cu toate acestea, există persoane care așteaptă ca cei doi să se despartă. Au apărut inclusiv informații potrivit cărora relația lor ar fi întâmpinat probleme la doar câteva luni de la nuntă.

Selena Gomez demontează zvonurile

Unul dintre zvonurile recente, devenit viral, susținea că Selena și Benny și-ar fi dat unfollow pe Instagram, ceea ce i-a făcut pe mulți să creadă că artista se desparte de soțul ei la doar câteva luni de la căsătorie. Totuși, această informație este falsă.

Plictisită de atâta bârfă, Selena a reacționat și ea la zvonurile despre divorț printr-o postare recentă, în care și-a etalat strălucirea într-un carusel de imagini. În prima fotografie, apare într-o rochie neagră, realizând un selfie în oglindă.

Într-o altă imagine, Selena poartă o rochie spectaculoasă roz, în formă de balon, care a alimentat alte zvonuri, de această dată despre o posibilă sarcină. În următoarea, își arată frumusețea naturală purtând o mască pentru zona ochilor. Într-una dintre fotografii, Selena și soțul ei apar făcând un toast, iar într-un videoclip artista este surprinsă pregătind o felie de pâine prăjită cu ou.

Ea a distribuit și o fotografie de petrecere alături de Benny, care arată că cei doi sunt foarte îndrăgostiți, iar zvonurile despre probleme sunt nefondate. Alături de postare, Selena a scris cu mândrie:
„Mrs Blanco.”

Căsnicia merge perfect cu micul dejun, sursa-captură social media Selena Gomez

Selena Gomez și Benny Blanco au semnat un contract prenupțial

Potrivit Shutterscoop, Selena și Benny s-au asigurat că își protejează bunurile în cazul în care ar decide vreodată să se despartă. Cei doi ar fi semnat un acord prenupțial, conceput pentru a proteja activele valoroase ale artistei.

Acesta include brandul său de cosmetice de succes global, Rare Beauty, catalogul muzical și investițiile imobiliare. Un astfel de acord este important, având în vedere că Selena și-a construit imperiul de la zero. Documentele legale garantează că artista nu va pierde controlul asupra afacerilor și veniturilor sale.

În această decizie, Benny a susținut-o pe Selena, fără controverse, deoarece o iubește și înțelege efortul depus pentru a-și construi averea. De menționat că Benny are o avere estimată la aproximativ 50 de milioane de dolari. Astfel, ambii au fost de acord să protejeze imperiul Selenei. De asemenea, astfel de acorduri prenupțiale sunt frecvente în căsniciile celebre, având în vedere rata ridicată a divorțurilor la Hollywood.

Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco

Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit pe 27 septembrie 2025, în sudul Californiei. La eveniment au participat aproximativ 150 de prieteni apropiați și membri ai familiei. Cei doi s-au asigurat că nu apar fotografii pe social media de la eveniment.

La nuntă au fost prezenți și prieteni celebri precum Taylor Swift și Ed Sheeran, care au susținut discursuri emoționante. După ceremonie, proaspeții căsătoriți au plecat într-o lună de miere secretă de-a lungul coastei Californiei, urmată de o scurtă vacanță în Texas. Ulterior, Selena a descris această perioadă drept un vis.

Reacții ale fanilor și controverse

Cu ceva timp în urmă, Benny Blanco a fost criticat după apariția sa într-un podcast realizat alături de prietenul său, Lil Dicky, și soția acestuia, Kristin Batalucco, intitulat „Friends Keep Secrets”. Podcastul nu a fost bine primit de unii dintre fanii Selenei, care l-au considerat pe Blanco nepotrivit în comportament.

Internauții au mers până la a-i cere Selenei să divorțeze, după ce producătorul muzical și-a arătat picioarele murdare în fața camerei, moment care a stârnit reacții negative. Totuși cei doi par departe de astfel de decizii, fiind mai fericiți împreună ca oricând.

CITEȘTE ȘI: Selena Gomez a fost diagnosticată cu o tulburare psihică. Cum o ajută soțul ei, Benny Blanco, în momentele dificile?

Selena Gomez este însărcinată? Ținuta purtată de actriță i-a făcut pe fani să facă noi speculații

Iți recomandăm
Zodiile care dau lovitura la început de mai. Dorințele pe care le-au ținut ascunse pot deveni realitate
Știri
Zodiile care dau lovitura la început de mai. Dorințele pe care le-au ținut ascunse pot deveni realitate
Lorena Popa, probleme cu operația la sâni! Ce spune despre medicii la care a apelat
Știri
Lorena Popa, probleme cu operația la sâni! Ce spune despre medicii la care a apelat
„Roșie și strălucitoare”: pilotul unui avion de pasageri spune că ar fi lovit o dronă în aer
Mediafax
„Roșie și strălucitoare”: pilotul unui avion de pasageri spune că ar fi lovit...
În timp ce România virează miliardele împrumutate prin SAFE direct în conturile Germaniei și Franței, Polonia își dezvoltă industria de apărare cu banii din program. Motivul uluitor pentru care autoritățile române nu fac la fel
Gandul.ro
În timp ce România virează miliardele împrumutate prin SAFE direct în conturile Germaniei...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Lacul Cinciș, de nerecunoscut după epoca vacanțelor de 1 Mai. De la sutele de corturi la junglă, insule și locuri interzise
Adevarul
Lacul Cinciș, de nerecunoscut după epoca vacanțelor de 1 Mai. De la sutele...
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea...
Un agent automat a șters baza de date a unei companii în 9 secunde și a recunoscut eroarea
Mediafax
Un agent automat a șters baza de date a unei companii în 9...
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi, în spatele camerelor: „Îi făceam patul”
Click.ro
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi,...
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a evita capturarea: Au ales fără ezitare
Digi 24
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a...
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o...
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
go4it.ro
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
În timp ce România virează miliardele împrumutate prin SAFE direct în conturile Germaniei și Franței, Polonia își dezvoltă industria de apărare cu banii din program. Motivul uluitor pentru care autoritățile române nu fac la fel
Gandul.ro
În timp ce România virează miliardele împrumutate prin SAFE direct în conturile Germaniei și Franței,...
ULTIMA ORĂ
Zodiile care dau lovitura la început de mai. Dorințele pe care le-au ținut ascunse pot deveni realitate
Zodiile care dau lovitura la început de mai. Dorințele pe care le-au ținut ascunse pot deveni realitate
Lorena Popa, probleme cu operația la sâni! Ce spune despre medicii la care a apelat
Lorena Popa, probleme cu operația la sâni! Ce spune despre medicii la care a apelat
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Valentin Sanfira rupe tăcerea! Primele declarații despre divorțul de Codruța, în miez de noapte: ...
Valentin Sanfira rupe tăcerea! Primele declarații despre divorțul de Codruța, în miez de noapte: „Omul alături de care am trăit peste șapte ani și jumătate…”
Câte zile libere au românii de 1 Mai. Când revin elevii și angajații la programul normal
Câte zile libere au românii de 1 Mai. Când revin elevii și angajații la programul normal
Lovitură de teatru: Ella Vișan și Răzvan Kovacs participă la Insula Iubirii, din postura de cuplu?
Lovitură de teatru: Ella Vișan și Răzvan Kovacs participă la Insula Iubirii, din postura de cuplu?
Vezi toate știrile