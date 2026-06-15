Românii de la bloc au dreptul să conteste întreținerea. Ce trebuie să facă dacă apar sume greșite

Românii care locuiesc la bloc și care au impresia că plătesc mai mult decât ar trebui la întreținere trebuie să știe că au dreptul să conteste sumele și să ceară explicații suplimentare. Nu de puține ori apar suspiciuni că anumite sume au fost calculate greșit sau că unele cheltuieli au fost repartizate incorect, iar cei care se află în această situație trebuie să știe că pot lua măsuri. Ce trebuie să faci dacă sesizezi sume greșite pe lista de întreținere.

Facturile la utilități, serviciile de salubritate, costurile de administrare, toate au crescut semnificativ în ultimii ani. Astfel, românii au început să fie cu mult mai atenți la sumele pe care le plătesc, iar nu puține sunt cazurile în care aceștia au sesizat costuri mai mari decât ar trebui la întreținere. Însă, puțini sunt cei care știu ce trebuie să facă dacă se găsesc într-o astfel de situație.

Românii de la bloc au dreptul să conteste întreținerea

Regulile privind calcularea și repartizarea cheltuielilor într-un condominiu sunt stabilite prin Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Iar potrivit legii, orice proprietar are dreptul să primească explicații privind modul de calcul al sumelor înscrise pe lista de plată și să consulte documentele care au stat la baza întocmirii acesteia.

De asemenea, în cazul în care sunt sesizate erori sau neconcordanțe, asociația are obligația de a corecta situația și de a recalcula sumele datorate. De exemplu, cele mai frecvente erori de calcul apar atunci când numărul de persoane declarat la întreținere nu corespunde realității.

Mai exact, dacă într-un apartament locuiește o singură persoană, dar administratorul a trecut din greșeală două sau trei, atunci costurile pentru apă, salubritate sau alte cheltuieli repartizate pe persoană pot fi mai mari decât ar trebui. În acest caz, proprietarul poate solicita verificarea și corectarea listei.

O altă eroare frecventă apare și atunci când există diferențe între indexul declarat pentru apă și consumul trecut pe lista de întreținere sau există și situații în care cheltuielile comune nu sunt împărțite echitabil.

În toate aceste situații, proprietarii pot solicita explicații și verificarea modului de calcul. Orice sesizare de acest gen trebuie făcută în scris. Proprietarul poate depune o cerere către administrator sau către președintele asociației de proprietari, în care să explice clar ce sumă contestă și de ce consideră că există o eroare.

Legea 196/2018 prevede că proprietarii au acces la documentele asociației care justifică cheltuielile. Astfel, pot solicita consultarea facturilor de utilități, a contractelor de servicii, a registrelor de încasări și plăți, precum și a documentelor care au stat la baza repartizării costurilor. Iar dacă se constată o greșeală, diferența poate fi compensată pe listele de întreținere din lunile următoare.

În situația în care proprietarul face o contestație, iar administratorul refuză să ofere explicații ori să verifice calculele, păgubitul se poate adresa comitetului executiv, cenzorului sau comisiei de cenzori. Dacă nici astfel nu se rezolvă problema, în ultimă instanță, litigiul poate ajunge în instanță.

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