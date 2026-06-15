Acasă » Știri » Românii de la bloc au dreptul să conteste întreținerea. Ce trebuie să facă dacă apar sume greșite

Românii de la bloc au dreptul să conteste întreținerea. Ce trebuie să facă dacă apar sume greșite

De: Alina Drăgan 15/06/2026 | 14:07
Românii de la bloc au dreptul să conteste întreținerea. Ce trebuie să facă dacă apar sume greșite
Românii de la bloc au dreptul să conteste întreținerea /Foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Românii care locuiesc la bloc și care au impresia că plătesc mai mult decât ar trebui la întreținere trebuie să știe că au dreptul să conteste sumele și să ceară explicații suplimentare. Nu de puține ori apar suspiciuni că anumite sume au fost calculate greșit sau că unele cheltuieli au fost repartizate incorect, iar cei care se află în această situație trebuie să știe că pot lua măsuri. Ce trebuie să faci dacă sesizezi sume greșite pe lista de întreținere.

Facturile la utilități, serviciile de salubritate, costurile de administrare, toate au crescut semnificativ în ultimii ani. Astfel, românii au început să fie cu mult mai atenți la sumele pe care le plătesc, iar nu puține sunt cazurile în care aceștia au sesizat costuri mai mari decât ar trebui la întreținere. Însă, puțini sunt cei care știu ce trebuie să facă dacă se găsesc într-o astfel de situație.

Românii de la bloc au dreptul să conteste întreținerea

Regulile privind calcularea și repartizarea cheltuielilor într-un condominiu sunt stabilite prin Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Iar potrivit legii, orice proprietar are dreptul să primească explicații privind modul de calcul al sumelor înscrise pe lista de plată și să consulte documentele care au stat la baza întocmirii acesteia.

De asemenea, în cazul în care sunt sesizate erori sau neconcordanțe, asociația are obligația de a corecta situația și de a recalcula sumele datorate. De exemplu, cele mai frecvente erori de calcul apar atunci când numărul de persoane declarat la întreținere nu corespunde realității.

Mai exact, dacă într-un apartament locuiește o singură persoană, dar administratorul a trecut din greșeală două sau trei, atunci costurile pentru apă, salubritate sau alte cheltuieli repartizate pe persoană pot fi mai mari decât ar trebui. În acest caz, proprietarul poate solicita verificarea și corectarea listei.

O altă eroare frecventă apare și atunci când există diferențe între indexul declarat pentru apă și consumul trecut pe lista de întreținere sau există și situații în care cheltuielile comune nu sunt împărțite echitabil.

În toate aceste situații, proprietarii pot solicita explicații și verificarea modului de calcul. Orice sesizare de acest gen trebuie făcută în scris. Proprietarul poate depune o cerere către administrator sau către președintele asociației de proprietari, în care să explice clar ce sumă contestă și de ce consideră că există o eroare.

Legea 196/2018 prevede că proprietarii au acces la documentele asociației care justifică cheltuielile. Astfel, pot solicita consultarea facturilor de utilități, a contractelor de servicii, a registrelor de încasări și plăți, precum și a documentelor care au stat la baza repartizării costurilor. Iar dacă se constată o greșeală, diferența poate fi compensată pe listele de întreținere din lunile următoare.

În situația în care proprietarul face o contestație, iar administratorul refuză să ofere explicații ori să verifice calculele, păgubitul se poate adresa comitetului executiv, cenzorului sau comisiei de cenzori. Dacă nici astfel nu se rezolvă problema, în ultimă instanță, litigiul poate ajunge în instanță.

 

CITEȘTE ȘI:

Cât ajungi să plătești anual pentru o locuință în România. Taxele și impozitele din 2026

Trucul legal prin care îți poți reduce rata la bancă. Nu ai nevoie de refinanțare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum s-a filmat Andreea Popescu după ce și-a petrecut noaptea cu Dan Alexa: ”N-am timp pentru ură!”
Știri
Cum s-a filmat Andreea Popescu după ce și-a petrecut noaptea cu Dan Alexa: ”N-am timp pentru ură!”
O femeie de 50 de ani din Drobeta Turnu Severin, înjunghiată mortal de fiul ei. Motivul ireal pentru care tânărul de 25 de ani și-a ucis mama
Știri
O femeie de 50 de ani din Drobeta Turnu Severin, înjunghiată mortal de fiul ei. Motivul ireal pentru…
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, condamnat la 4 ani de închisoare
Mediafax
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, condamnat la 4 ani de închisoare
Ludovic Orban se oferă să se alăture aripii Bolojan din PNL: „Particip la orice construcție politică bazată pe filozofia liberală”
Gandul.ro
Ludovic Orban se oferă să se alăture aripii Bolojan din PNL: „Particip la...
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat cu riscul de cancer
Adevarul
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat...
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Dacă mănânci nuci înainte de culcare, experții spun că vei vedea aceste rezultate
Mediafax
Dacă mănânci nuci înainte de culcare, experții spun că vei vedea aceste rezultate
Parteneri
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical după divorțul cu scandal. Antrenorul a fost înșelat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical...
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Lacul roz cu ape vindecătoare de lângă România se află într-un sat cu o istorie de 600 de ani
Click.ro
Lacul roz cu ape vindecătoare de lângă România se află într-un sat cu o istorie...
Soția lui Adrian Veștea a aflat că el e premier cu 10 minute înainte de anunț! Ce i-a cerut Nicușor Dan
Digi 24
Soția lui Adrian Veștea a aflat că el e premier cu 10 minute înainte de...
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
go4it.ro
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
Descopera.ro
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Ludovic Orban se oferă să se alăture aripii Bolojan din PNL: „Particip la orice construcție politică bazată pe filozofia liberală”
Gandul.ro
Ludovic Orban se oferă să se alăture aripii Bolojan din PNL: „Particip la orice construcție...
ULTIMA ORĂ
Cum s-a filmat Andreea Popescu după ce și-a petrecut noaptea cu Dan Alexa: ”N-am timp pentru ură!”
Cum s-a filmat Andreea Popescu după ce și-a petrecut noaptea cu Dan Alexa: ”N-am timp pentru ură!”
Gigi Burger dezvăluie ce tensiuni au existat în culise după marea finală Survivor. Ce nu s-a văzut ...
Gigi Burger dezvăluie ce tensiuni au existat în culise după marea finală Survivor. Ce nu s-a văzut la televizor: “El consideră că i s-a făcut o nedreptate”
O femeie de 50 de ani din Drobeta Turnu Severin, înjunghiată mortal de fiul ei. Motivul ireal pentru ...
O femeie de 50 de ani din Drobeta Turnu Severin, înjunghiată mortal de fiul ei. Motivul ireal pentru care tânărul de 25 de ani și-a ucis mama
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe! Geniile reușesc în 45 de secunde
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe! Geniile reușesc în 45 de secunde
Cât costă o săptămână de vacanță în Thassos. O influenceriță din România a dezvăluit prețurile reale
Cât costă o săptămână de vacanță în Thassos. O influenceriță din România a dezvăluit prețurile reale
Gestul făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul ...
Gestul făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul antrenor
Vezi toate știrile