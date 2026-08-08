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Deja vu ar putea fi doar un „defect” de sincronizare al creierului. De ce ai impresia că ai mai trăit exact același moment

De: Diana Cernea 09/08/2026 | 00:50
Deja vu ar putea fi doar un „defect” de sincronizare al creierului. De ce ai impresia că ai mai trăit exact același moment
Defectul de sincronizare a creierului, sursa-colaj CANCAN.RODefectul de sincronizare a creierului, sursa-colaj CANCAN.RO
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Senzația de deja vu este adesea asociată cu vieți anterioare, premoniții sau fenomene inexplicabile. Potrivit unui articol publicat de Collective World, explicația ar putea fi însă mult mai simplă. Creierul procesează informația într-o ordine greșită pentru o fracțiune de secundă, iar prezentul este perceput ca o amintire veche.

De ce apare senzația de „deja vu”

De fiecare dată când ai impresia că ai mai trăit exact aceeași situație, nu înseamnă că vezi o scenă dintr-o viață anterioară și nici că anticipezi viitorul. Potrivit explicației prezentate de Collective World, mintea îți joacă pentru câteva clipe o farsă legată de percepția timpului.

Din punct de vedere neurologic, fenomenul apare atunci când există o întârziere foarte scurtă în transmiterea informației prin creier. În loc ca stimulii primiți de simțuri să fie procesați mai întâi de memoria de scurtă durată, aceștia ajung direct în memoria de lungă durată.

Astfel, momentul prezent este înregistrat imediat alături de cele mai vechi amintiri, iar creierul îl interpretează ca pe ceva deja cunoscut. De aici apare convingerea puternică că ai mai fost exact în aceeași situație.

De ce senzația este atât de ciudată

Unul dintre motivele pentru care deja vu pare atât de misterios este faptul că senzația durează foarte puțin și este aproape imposibil de descris în cuvinte. Ea apare complet formată și dispare aproape instantaneu, lăsând impresia că ai recunoscut un moment pe care, în realitate, nu l-ai trăit niciodată.

Tocmai această contradicție dintre certitudinea pe care o simți și lipsa unei amintiri reale a făcut ca fenomenul să fie asociat, de-a lungul timpului, cu profeții, vieți anterioare sau așa-zise „erori” ale realității.

Când apare cel mai frecvent

Senzația de deja vu apare mai ales atunci când ești obosit, stresat sau te afli într-un loc necunoscut. În astfel de momente, creierul depune un efort mai mare pentru a procesa cantitatea mare de informații noi pe care o primește. Atunci când este suprasolicitat, mici erori de sincronizare devin mai probabile, iar informațiile pot fi „arhivate” în ordinea greșită.

Din această perspectivă, deja vu nu este un fenomen supranatural, ci semnul că de fapt creierul tău rămâne puțin în urmă față de propria percepție, pentru o fracțiune de secundă.

Ce ne spune „deja vu”-ul despre minte

Experiența pare tulburătoare tocmai pentru că ne arată cât de fragilă este percepția noastră asupra timpului. În mod normal, avem impresia că prezentul se desfășoară liniar, însă creierul construiește permanent realitatea în timp real. În realitate, senzația de deja vu reprezintă o scurtă privire „în culisele” acestui mecanism, un moment în care procesarea informației se împiedică pentru o clipă și ne amintește cât de complexă și misterioasă rămâne conștiința umană.

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Comentarii 1
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