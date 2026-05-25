Trucul legal prin care îți poți reduce rata la bancă. Nu ai nevoie de refinanțare

De: Alina Drăgan 25/05/2026 | 11:13
În contextul actual, în care bugetul românilor a avut destul de mult de suferit după scumpirile pe bandă rulantă, cei care au de plătit rate la bancă se descurcă din ce în ce mai greu. Însă, există câteva trucuri, ignorate de mulți, care te pot ajuta să reduci rata, fără să fie nevoie de o refinanțare. Ce recomandă specialiștii?

Mulți sunt românii care caută tot felul de soluții pentru a-și reduce rata lunară la bancă. Și mulți sunt și cei care cred că refinanțarea este singura variantă. Însă nu este așa. Există și alte metode prin care poți să reduci costurile creditului.

Potrivit experților, una dintre cele mai simple variante prin care poți reduce rata este chiar renegocierea anumitor condiții din contractul existent, fără refinanțare și fără mutarea creditului la altă instituție financiară. Mai exact, băncile pot accepta, în anumite situații, extinderea perioadei de creditare, modificarea tipului de dobândă sau restructurarea temporară a ratelor.

Această opțiune este posibilă mai ales dacă clientul are un istoric bun de plată și nu a acumulat întârzieri. Însă, specialiștii spun că, din păcate, mulți cer ajutor și caută soluții abia după apariția restanțelor. Lucru total greșit, căci după acumularea restanțelor opțiunile devin mai limitate.

De asemenea, o soluție o poate reprezenta și prelungirea duratei creditului, fapt ce poate reduce semnificativ ratele. Totuși, în acest fel, crește și suma totală plătită pe termen lung din cauza dobânzii. Însă, pentru mulți români, această variantă reduce presiunea lunară asupra bugetului.

Mai mult, în contextul fluctuațiilor IRCC și al dobânzilor variabile, unele bănci permit trecerea de la dobândă variabilă la dobândă fixă pentru o anumită perioadă. În acest caz, valoarea ratei nu este redusă imediat, dar strategia oferă predictibilitate și protecție în cazul unor noi creșteri de dobândă.

Plata anticipată poate reprezenta și ea o metodă. În cazul creditelor cu dobândă calculată la sold, orice sumă rambursată în avans reduce principalul și, implicit, dobânda viitoare. În acest caz, specialiștii recomandă ca plățile anticipate să fie făcute cu reducerea perioadei creditului, nu doar cu reducerea ratei.

 

