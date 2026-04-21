Băncile din România fac profituri uriașe! De 3 ori peste UE. Cine e liderul surpriză din top

De: Irina Vlad 21/04/2026 | 19:00
Indicatorul pentru a compara băncile este ROA (Return on Assets) și reprezintă raportul dintre profit și activele totale. Cu alte cuvinte, ROA măsoară cât de bine folosește o bancă resursele pe care le are și cât profit reușește să scoată din fiecare leu administrat din credite acordate, investiții, numerar etc. Băncile din România câștigă de până la 2-3 ori mai mult profit decât băncile din Uniunea Europeană. 

Profitabilitatea băncilor se măsoară prin indicatorul Return on Assets (ROA), iar în România depășește de 2-3 ori media europeană. Topul clasamentului este condus de Libra Bank (2,3%), urmată de Raiffeisen Bank (1,98%) și Banca Transilvania (1,96%). Libra Bank reușește să obțină profituri de până la trei ori mai mari decât băncile din Uniunea Europeană, unde media ROA este de 0,6% și 0,9%. În România, mai multe bănci se apropie să depășească pragul de 2%, ceea ce înseamnă o eficiență mult peste media europeană.

Spre exemplu, dacă o bancă are active de 100 milioane de lei și face profit de 1 milion de lei – ROA = 1%. Asta înseamnă că pentru fiecare 100 de lei administrați, banca are un câștig de 1 leu. Principalul motiv pentru care băncile din România fac profituri uriașe are legătură cu dobândă: iau bani cu preț mic și îi dau mai departe cu preț mare.

Cu alte cuvinte, depozitele din bancă sunt plătite cu dobânzi mici, în timp ce dobânzile pentru creditele acordate sunt mai mari. Diferența dintre cele două (depozit și credit) române la bancă. Marja de dobândă înseamnă că banca plătește o dobândă mică oamenilor care depozitează bani în bancă și îi dau mai scump mai departe, încasând o dobândă mai mare celor care împrumută bani.

 

Prețul real al unui apartament cumpărat în rate. Cât dai în plus la bancă față de suma inițială

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Mă mut la mama”, o comedie despre familie și toate problemele ei. Primele imagini de pe platourile de filmare
Știri
„Mă mut la mama”, o comedie despre familie și toate problemele ei. Primele imagini de pe platourile de…
Echipa „Visuri la cheie” i-a vizitat după 6 ani. Cum arată acum casa lor
Știri
Echipa „Visuri la cheie” i-a vizitat după 6 ani. Cum arată acum casa lor
Matematica, reinventată. Un cercetător spune că o singură operație le înlocuiește pe toate
Mediafax
Matematica, reinventată. Un cercetător spune că o singură operație le înlocuiește pe toate
Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în fața patului
Gandul.ro
Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în...
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Operațiune sub foc. Fostul șef al spionajului ucrainean sare de pe o platformă de foraj din Marea Neagră în timpul unui atac rusesc
Adevarul
Operațiune sub foc. Fostul șef al spionajului ucrainean sare de pe o platformă...
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în...
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My Way!
Mediafax
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
Click.ro
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie...
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte partide. „ Dacă vor accepta, abia după aceea putem vorbi”
Digi 24
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte partide. „ Dacă vor...
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Digi24
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
go4it.ro
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Descopera.ro
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în fața patului
Gandul.ro
Motivul bizar pentru care suntem sfătuiți să nu avem oglindă plasată direct în fața patului
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Mă mut la mama”, o comedie despre familie și toate problemele ei. Primele imagini de pe platourile ...
„Mă mut la mama”, o comedie despre familie și toate problemele ei. Primele imagini de pe platourile de filmare
Echipa „Visuri la cheie” i-a vizitat după 6 ani. Cum arată acum casa lor
Echipa „Visuri la cheie” i-a vizitat după 6 ani. Cum arată acum casa lor
Ninge ca-n mijlocul iernii în România. Care sunt orașele afectate
Ninge ca-n mijlocul iernii în România. Care sunt orașele afectate
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 22 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 22 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
A rupt tăcerea! Dan Alexa, răspuns scurt despre relația cu Andreea Popescu după divorț
A rupt tăcerea! Dan Alexa, răspuns scurt despre relația cu Andreea Popescu după divorț
Totul s-a rupt? Cristina Rotaru, mesaj clar despre Andrei: „Suntem într-un proces”
Totul s-a rupt? Cristina Rotaru, mesaj clar despre Andrei: „Suntem într-un proces”
Vezi toate știrile