Băncile din România fac profituri uriașe! De 3 ori peste UE. Cine e liderul surpriză din top

Indicatorul pentru a compara băncile este ROA (Return on Assets) și reprezintă raportul dintre profit și activele totale. Cu alte cuvinte, ROA măsoară cât de bine folosește o bancă resursele pe care le are și cât profit reușește să scoată din fiecare leu administrat din credite acordate, investiții, numerar etc. Băncile din România câștigă de până la 2-3 ori mai mult profit decât băncile din Uniunea Europeană.

Profitabilitatea băncilor se măsoară prin indicatorul Return on Assets (ROA), iar în România depășește de 2-3 ori media europeană. Topul clasamentului este condus de Libra Bank (2,3%), urmată de Raiffeisen Bank (1,98%) și Banca Transilvania (1,96%). Libra Bank reușește să obțină profituri de până la trei ori mai mari decât băncile din Uniunea Europeană, unde media ROA este de 0,6% și 0,9%. În România, mai multe bănci se apropie să depășească pragul de 2%, ceea ce înseamnă o eficiență mult peste media europeană.

Băncile din România fac profituri uriașe

Spre exemplu, dacă o bancă are active de 100 milioane de lei și face profit de 1 milion de lei – ROA = 1%. Asta înseamnă că pentru fiecare 100 de lei administrați, banca are un câștig de 1 leu. Principalul motiv pentru care băncile din România fac profituri uriașe are legătură cu dobândă: iau bani cu preț mic și îi dau mai departe cu preț mare.

Cu alte cuvinte, depozitele din bancă sunt plătite cu dobânzi mici, în timp ce dobânzile pentru creditele acordate sunt mai mari. Diferența dintre cele două (depozit și credit) române la bancă. Marja de dobândă înseamnă că banca plătește o dobândă mică oamenilor care depozitează bani în bancă și îi dau mai scump mai departe, încasând o dobândă mai mare celor care împrumută bani.

