Prețul real al unui apartament cumpărat în rate. Cât dai în plus la bancă față de suma inițială

De: Elisa Tîrgovățu 31/03/2026 | 20:35
Achiziția unei locuințe prin credit ipotecar poate face ca prețul real plătit să fie mult mai mare decât cel afișat. Pe lângă prețul de bază, trebuie să iei în calcul dobânzile, taxele, impozitele și cheltuielile de întreținere, care cresc semnificativ costul total.

De exemplu, un apartament de 300.000 de euro, cumpărat printr-un credit ipotecar de 240.000 de euro pe 30 de ani, cu o dobândă fixă de 2,9%, va genera plăți suplimentare de aproximativ 120.000 de euro doar pentru dobânzi. Astfel, suma efectiv investită în locuință poate fi considerabil mai mare decât prețul inițial afișat.

La suma inițială se adaugă și taxele și costurile notariale, de evaluare și de înregistrare. Acestea pot crește prețul cu încă 10–12%, adică între 30.000 și 36.000 de euro, conform unei analize publicate de Cinco Días, suplimentul economic al ziarului El País.

Astfel, dacă luăm în calcul prețul apartamentului, dobânzile și aceste taxe, costul total poate ajunge la aproximativ 450.000 de euro. La această sumă se mai adaugă impozitele pe proprietate, asigurările obligatorii și cheltuielile de întreținere ale clădirii. Pe întreaga durată a creditului pot însuma zeci de mii de euro în plus.

„Analiza corectă nu este cât poți plăti lunar, ci cât poți suporta fără a-ți compromite stabilitatea financiară”, explică Jordi Sánchez, directorul de vânzări online al GoHipoteca.

Motivul pentru care mulți cumpărători ajung să plătească sume peste așteptări

Printre cele mai frecvente greșeli se numără supraestimarea aprecierii locuinței și ignorarea costurilor reale de asigurări și întreținere.

„Produsele conexe, precum asigurările sau cardurile, pot scumpi tranzacția”, adaugă Laura Martínez, purtătoare de cuvânt iAhorro.

Pe termen mediu, pentru a recupera în totalitate costul unei locuințe de 300.000 de euro, un proprietar ar avea nevoie de 30–35 de ani, în cazul în care ia în calcul toate cheltuielile și dobânzile.

Mai mult, în situația revânzării pe termen scurt, creșterea valorii locuinței nu garantează profit. Costurile inițiale și cele recurente pot depăși câștigul aparent.

Cât de rentabilă este achiziția unei locuințe

Comparația cu alte instrumente financiare arată diferențe semnificative. Capitalul investit într-un fond indexat pe S&P 500 ar fi generat în cinci ani o rentabilitate cumulată de 40–60%, față de aproximativ 33% câștigată prin revânzarea apartamentului, conform analizei Ofertebancare.ro.

„Marea tradiție a achiziționării de locuințe face ca acestea să pară cea mai sigură investiție, dar nu este întotdeauna cel mai profitabil activ”, subliniază Laureano Gris, partener Norz Patrimonia.

De reținut este cât de esențială este cunoașterea exactă a cheltuielilor lunare, în contextul inflației, a prețurilor ridicate și a costurilor suplimentare.

