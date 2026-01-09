Acasă » Știri » Cât costă să locuiești la casă, în 2026. Cheltuieli mult mai mari decât la bloc

Cât costă să locuiești la casă, în 2026. Cheltuieli mult mai mari decât la bloc

De: Irina Vlad 09/01/2026 | 14:44
Cât costă să locuiești la casă, în 2026. Cheltuieli mult mai mari decât la bloc

Odată cu majorarea impozitului pe locuințe, costurile lunare pentru întreținere au crescut semnificativ. Pentru cei care au în plan să se mute la o casă, în 2026, trebuie să ia în calcul faptul că anumite costuri sunt mult mai mari. Iată despre ce este vorba!

Traiul la casă vine cu o serie de provocări neașteptate pentru proprietari. În majoritatea cazurilor, facturile la utilități (apă, gaze, curent) sunt ceva mai ieftine, însă, pe termen lung, viața la casă poate fi extrem de scumpă. Spre exemplu, în sezonul rece, încălzirea unei case poate ajunge să coste între 600 și 1.000 de lei lunar.

Cât de costă viața la casă vs viața la apartament

La costul utilităților lunare, proprietarii mai au de scos din sume importante de bani pentru cheltuieli periodice sau neprezăvute: întreținerea spațiului verde, mentenanța acoperișului, a gardului, întreținerea curții și fosei etc. Costurile lunare pentru întreținerea unei case pot varia, mai ales că traiul la casă vine și cu anumite avantaje. Lipsa taxelor de parcare, a costurilor mari de transport, a anumitor taxe urbane.

În ceea ce privește întreținerea unui apartament, majoritatea locuințelor presupun costuri fixe: electricitate, internet, gaze, apă, taxe locale. În funcție de sezon, într-un apartament cu două camere, costurile lunare variază între 800 și 1.500 de lei.

Cât costă să locuiești la casă, în 2026. Cheltuieli mult mai mari decât la bloc / sursă foto: social media

Costul traiului lunar la apartament variază destul de mult în funcție de zona în care este amplasată locuința, vechimea imobilului, timpul de încălzire, dar și consumul propriu al utilităților. Spre exemplu, pentru un cuplu de două persoane – care locuiește într-un apartament cu două camere, în lunile de iarnă, costurile lunare se încadrează între 800 – 900 de lei. Pe timpul verii, costurile se reduc între 250 -300 de lei/lună.

La fel ca în cazul traiului la casă, în unele blocuri, locatarii nu sunt scutiți de anumite costuri esențiale, printre care: reparațiile comnune, fondul de rulment sau cheltuieli cu salariații asociației, costuri care pot crește rapid cifrele de pe facturile lunare.

