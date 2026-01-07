Acasă » Știri » Până la ce dată pot românii să plătească impozitul cu reducere în 2026. Cât economisești, de fapt

Până la ce dată pot românii să plătească impozitul cu reducere în 2026. Cât economisești, de fapt

De: Anca Chihaie 07/01/2026 | 14:02
Contribuabilii din România care dețin clădiri, terenuri sau mijloace de transport vor putea beneficia anul acesta de o reducere importantă la plata impozitelor locale, cu condiția achitării acestora integral până la data stabilită de autoritățile locale. Facilitățile fiscale prevăzute pentru 2026 oferă o oportunitate concretă de economisire, iar sumele care pot rămâne în buzunarul proprietarilor variază în funcție de valoarea impozitelor datorate.

Reducerea de 10% la plata anticipată nu reprezintă doar un avantaj pentru contribuabili. Ea are și un rol practic pentru administrațiile locale, ajutând la gestionarea mai eficientă a bugetului. Încasările anticipate permit un flux mai constant de resurse financiare, facilitând planificarea proiectelor locale și implementarea investițiilor în infrastructură, servicii publice sau alte domenii prioritare pentru comunitate.

Până când poți să plătești impozitul cu reducere

Pentru anul 2026, legislația fiscală și deciziile consiliilor locale prevăd o reducere de 10% din impozitul datorat pentru proprietarii care aleg să plătească integral impozitele până la 31 martie 2026. Această măsură urmărește încurajarea plății la timp a taxelor și contribuie la un nivel mai ridicat de încasare în bugetele locale. Practic, cu cât contribuabilii efectuează plata mai devreme, cu atât suma datorată se reduce semnificativ.

Exemplele practice arată clar beneficiile acestei facilități. De exemplu, un proprietar care are de plătit un impozit de 3.000 de lei pentru o locuință sau un autoturism poate economisi 300 de lei dacă achită suma integral până la termenul limită. Pentru cei care dețin mai multe proprietăți sau mijloace de transport, reducerea cumulată poate ajunge chiar la sute de lei într-un singur an, ceea ce face ca plata anticipată să fie o alegere avantajoasă din punct de vedere financiar.

După 31 martie 2026, situația se schimbă: impozitele vor putea fi plătite în două rate egale, cu termenele limită stabilite pentru 30 iunie 2026 și 30 septembrie 2026, dar fără posibilitatea de a beneficia de reducerea de 10%. În această situație, proprietarii care amână plata vor achita întreaga sumă datorată, fără niciun beneficiu suplimentar.

Este important ca proprietarii să verifice și hotărârile fiscale locale ale localității în care se află imobilul sau autovehiculul, deoarece pot exista diferențe locale în ceea ce privește termenele și condițiile aplicabile. Deși termenul general este 31 martie, fiecare primărie poate adopta reguli proprii, iar respectarea acestora este esențială pentru a beneficia de reducere.

