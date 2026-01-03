Acasă » Știri » Impozitul imens pe care trebuie să-l plătească un bucureștean pentru un apartament din sectorul 6. Are 3 camere

De: Andreea Stăncescu 03/01/2026 | 17:34
Ce impozit plătește un bucureștean pentru un apartament

Un bucureștean a rămas surprins de suma pe care trebuie să o achite la început de an pentru apartamentul său din Sectorul 6, după publicarea noilor impozite locale. Valoarea considerată uriașă de către proprietar a atras atenția publicului și a readus în discuție creșterea semnificativă a taxelor locale din Capitală, resimțită deja de numeroși contribuabili.

Primele date publicate pe platforma Ghișeul.ro au scos la iveală majorări semnificative ale taxelor, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Tot mai mulți locuitori ai Capitalei își fac publice calculele și compară valorile din 2025 cu cele stabilite pentru 2026, semnalând un impact direct asupra bugetului personal.

În Sectorul 6, unde noile impozite sunt deja disponibile, un proprietar de apartament cu trei camere a atras atenția asupra creșterii accentuate a sumelor de plată. Potrivit acestuia, impozitul total, care include atât taxa pe locuință, cât și alte obligații, a ajuns la aproximativ 640 de lei. Doar pentru apartament, fiecare dintre cei doi coproprietari trebuie să achite peste 300 de lei, la care se adaugă și impozitul pentru locul de parcare. Comparativ cu anul anterior, când suma individuală era sub 200 de lei, creșterea este aproape dublă, diferența fiind generată în principal de impozitul pe locuință.

Situații asemănătoare sunt semnalate și în alte sectoare ale Capitalei. În Sectorul 1, de exemplu, un proprietar de apartament cu trei camere a constatat că impozitul anual a crescut de la mai puțin de 300 de lei la aproximativ 600 de lei, ceea ce înseamnă o dublare a sumei într-un interval de un singur an.

Deși nu toate administrațiile locale au publicat încă noile valori, primele cifre apărute indică o tendință generală de majorare a taxelor, care riscă să pună presiune suplimentară pe bugetele bucureștenilor în 2026.

