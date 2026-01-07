Acasă » Altceva Podcast » Cât te costă anual un apartament gol în România, în 2026. Plătești o sumă mare chiar dacă nu locuiește nimeni

De: Maria Roșca 07/01/2026 | 09:44
Începând cu 1 ianuarie 2026, impozitul pe locuințe a crescut, însă valoarea acestuia diferă de la oraș la oraș, în funcție de zonă, sector, vechime, anul contrucției și de suprafața imobilului. Cât trebuie să scoți din buzunar anual în cazul în care ai un apartament cu două camere chiar dacă nu locuiește nimeni în el?

În București, impozitul pe apartamente variază de la zona/sectorul în care este amplasat, până la anul construcției blocului și suprafața imobilului. În unele caazuri, impozitele aproape că s-au dublat sau triplat. În 2016, baza era 1.000 de lei pe metru pătrat. Din 2026, va fi de 2.677 lei pe metru pătrat. Cota de impozitare se selectează de către primării din intervalul 0,08% – 0,02%.

Cât te costă anual dacă ai un apartament gol în București

Până acum, valoarea impozitului pentru locuințe situate în imobile mai vechi de 30 sau 50 de ani – blocuri de minim 3 etaje, cu peste 8 apartamente –  era mai mică, însă acum suma se calculează fără acea reducere aplicată, valoarea impozitului unui apartament fiind aceeași îndiferent de vechimea acestuia.

Spre exemplu, impozitul pentru un apartament cu două camere situat într-un bloc vechi din Sectorul 3 al Capitalei este de 380 de lei/an. Comparativ cu anul 2025, când impozitul era de 143 de lei, suma a crescut cu 165,73% mai mult.

La acești bani se adaugă sumele de la întreținere (aproximativ 100 de lei/lună) – 1.200 de lei/an, factura la electricitate – aproximativ 250 de lei plus alte cheltuieli neprevăzute: reparații/uzură – aproximativ 400 de lei.

Impozitul imens pe care trebuie să-l plătească un bucureștean pentru un apartament din sectorul 6. Are 3 camere

Românii care vor plăti impozit și de 1.000 de lei în 2026. S-a dat deja Ordonanță de Urgență!

