Locuințele din România care ar putea fi scutite de impozit. Ce prevede proiectul

De: Denisa Crăciun 20/04/2026 | 20:24
Locuințele care vor fi scutite de plata impozitelor

Taxele pentru locuințe au crescut semnificativ în ultimii ani. Din acest motiv, oficialii au discutat despre noi modificări legislative în ceea ce privește proprietarii. Un proiect legislativ propune o abordare diferită care leagă obligațiile fiscale de accesul real la utilități esențiale.

Impozitele pe proprietate au crescut enorm, astfel că deciziile Guvernului condus de Ilie Bolojan au dus la majorări între 80% și 200% pentru case și apartamente. Taxele și impozitele sunt o sursă importantă de venit pentru bugetele locale. Ele vor genera în 2026 venituri de până la 12,88 miliarde de lei, adică mai mult față de anul trecut, atunci când s-au înregistrat în jur de 10 miliarde de lei. Cu toate acestea, oamenii sunt nemulțumiți, așadar oficialii vin cu un nou proiect de lege. Acesta presupune că locuințele din România fără utilitățile necesare vor fi scutite de plată.

Ce prevede noul proiect de lege

Multe locuințe nu au acces la apă, canalizare sau distribuție a gazelor naturale. Totuși, oamenii sunt nevoiți să scoată din buzunar sume uriașe. De aceea, ei sunt nemulțumiți de modificările aduse de noul Guvern al României.

Dorim să aducem o critică asupra modului în care taxele și impozitele au crescut, în mod repetat, în lipsa unei veritabile îmbunătățiri a serviciilor oferite de stat. Astfel, putem afirma că aceste creșteri nu au fundament și sunt doar modalități artificiale de creștere a sumelor colectate de stat, spun susținătorii inițiativei.

Așadar, de curând, s-a discutat despre un nou proiect de lege. Locuințele fără acces la aceste utilități să nu mai plătească impozitul.

În acest context, imobilele care nu beneficiază de astfel de servicii de natură publică nu ar trebui să fie supuse taxelor și impozitelor referitoare la clădiri, au mai adăugat ei.

Conducerea țării a decis majorarea taxelor și impozitelor în urma ajustării bazei impozabile și eliminării unor reduceri. Măsura a fost motivată de investițiile realizate de autoritățile locale în infrastructură și dezvoltarea comunităților.

În condițiile în care, de exemplu, ai stat pe o stradă neasfaltată care s-a asfaltat anul trecut, locuiești într-un bloc care s-a reabilitat termic din fonduri europene, nu ai avut canalizare, te racordezi la canalizare, se face o șosea de centură pe care câștigi 5 minute în fiecare zi înseamnă că valoarea proprietății tale… crește și este logic să se contribuie cu o sumă mai mare de bani la bugetele locale, a spus Ilie Bolojan.

