PSD a decis! Partidul retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan

De: Alina Drăgan 20/04/2026 | 20:23
PSD a decis! Partidul retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan
PSD retrage sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan

S-a decis! PSD retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Votul ce a avut loc astăzi, 20 aprilie, a avut un rezultat covârșitor împotriva premierului. 97,7 % dintre voturi au fost în favoarea retragerii sprijinului politic.

Partidul Social Democrat a votat, luni seară, la Palatul Parlamentului, retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Cei 5000 de membri ai formațiunii au votat online, iar întrebarea la care au trebuit să răspundă a fost: Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”.

PSD retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan

Luni seară, aproximativ 5000 de membri ai organizațiilor județene și Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat au votat la referendumul intern care a avut loc la Palatul Parlamentului. Iar rezultatul nu a fost deloc unul pozitiv pentru premier.

Mai exact, membrii PSD au decis să retragă sprijinul politic pentru Ilie Bolojan cu 97,7% din voturi, iar 2,3% au votat împotriva. Rezultatul votului PSD a fost anunțat de secretarul general adjunct al formațiunii, Mihai Ghigiu.

În urma acestui rezultat, Ilie Bolojan are la dispoziție trei zile pentru a-și prezenta demisia din funcție, însă acesta a declarat anterior că nu va demisiona. De asemenea, premierul a mai precizat că în cazul în care miniștrii PSD se vor retrage de la guvernare va dispune înlocuirea acestora.

În urma votului PSD, Sorin Grindeanu a făcut primele declarații:

„Mandatul pe care îl avem și l-am primit din partea dumneavoastră e unul cât se poate de clar. Când 97,7% dintre colegi îți spun că acesta e mandatul că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva.

Am înțeles acest lucru și vă asigur că, în conformitate cu ceea ce ați votat, în zilele următoare vom acționa. PSD e partidul numărul 1 în parlament și drept urmare vom ține cont de toate lucrurile care s-au spus astăzi, vom ține cont de mandatul pe care ni l-ați dat, astfel încât viața românilor să fie mai bună. Vă mulțumesc. Doamne ajută!”, a declarat Sorin Grindeanu.

 

