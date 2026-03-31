Acasă » Știri » Crește vârsta de pensionare pentru acești români. Ilie Bolojan anunță: „Este o necesitate”

Crește vârsta de pensionare pentru acești români. Ilie Bolojan anunță: „Este o necesitate”

De: Irina Vlad 31/03/2026 | 08:51
Crește vârsta de pensionare pentru acești români. Ilie Bolojan anunță: „Este o necesitate”
Ilie Bolojan crește vârsta de pensionare pentru o anumită categorie de români/ sursă foto: Profimedia

Anunț important pentru o anumită categorie de pensionari! Ilie Bolojan, premierul României, ia în calcul creșterea vârstei de pensionare pentru militari, polițiști și angajații din siguranța națională. 

Noua reformă inițiată de Ilie Bolojan, premierul României, are în vedere creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru toate categoriile care beneficiază într-o formulă sau alta de pensionare anticipată.

Ilie Bolojan, premierul României/ sursă foto: Profimedia

Ilie Bolojan crește vârsta de pensionare pentru militari și polițiști

Este vorba despre angajații din apărare, ordine publică și siguranță națională. Premierul a subliniat importanța diferențierii între posturile cu solicitare fizică ridicată și cele de birou. Mai exact, există situații în care se poate lucra fără niciun fel de problemă până la vârsta legală de pensionare (65 de ani), dar și situații în care anumiți angajați, care lucrează în condiții dificile de muncă sunt îndreptățiți să iasă la pensie mai devreme (48-52 de ani).

”Există un acord al coaliţiei pentru a lucra la un proiect de lege care să crească vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică şi siguranţă naţională, în aşa fel încât şi aici, unde oamenii se pensionează la 47, 50, 52, 53 de ani, să crească vârsta de pensionare, să se reducă situaţiile în care te poţi pensiona accelerat, pentru că nu mai are cine să-i înlocuiască pe cei care ies la pensie.

Consider că pentru toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă care înseamnă 50, 51, 52 de ani, atunci când un om este în deplinătatea facultăţilor fizice şi intelectuale, acolo unde pensia este cât ultimul salariu, trebuie corectate lucrurile, nu doar din punct de vedere al inechităţilor care sunt evidente pentru toţi cetăţenii şi care au generat o stare de nemulţumire justificată şi o scădere a încrederii în statul român şi în guvernări, ci şi din punct de vedere al sustenabilităţii sistemului nostru de pensii şi din punct de vedere al unei economii sănătoase”, a spus premierul la Digi24.c

De asemenea, Ilie Bolojan a afirmat că, dacă nu este crescută vârsta de pensionare pentru aceste categorii, în anii următori, ar putea exista un deficit de personal pe fondul dezechilibrului dintre generații. Cu alte cuvinte, nu vor exista suficienți oameni care să-i înlocuiască pe cie care ies la pensie.

„Vom fi în situaţia în care în anii următori nu mai e cine să-i înlocuiască pe cei care vor ieşi la pensie. Creșterea vrâstei de pensionare în aceste sectoare este o necesitate din toate punctele de vedere. ”, a mai spus Ilie Bolojan.

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
