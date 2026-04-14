Taxe noi pentru românii care și-au rezervat vacanțele. Care este motivul

De: Anca Chihaie 14/04/2026 | 13:29
Reducere taxe

Românii care și-au planificat deja vacanțele pentru sezonul estival se confruntă cu noi incertitudini financiare, în ciuda faptului că au achitat în avans pachetele turistice. Creșterea accentuată a prețului kerosenului, combustibil esențial pentru transportul aerian, determină agențiile de turism să introducă costuri suplimentare, ceea ce pune presiune pe bugetele turiștilor.

În ultimele săptămâni, tot mai mulți clienți ai agențiilor de turism au primit notificări privind posibile majorări ale tarifelor pentru vacanțele deja rezervate. Aceste ajustări sunt generate de evoluțiile imprevizibile de pe piața combustibililor și sunt prevăzute în clauzele contractuale ale pachetelor turistice. În acest context, agențiile oferă o soluție alternativă: achitarea unei taxe suplimentare, în medie de aproximativ 30 de euro de persoană, pentru a menține prețul inițial al sejurului.

Această opțiune, denumită frecvent „protecție de preț”, este prezentată drept o formă de siguranță pentru turiști, în condițiile în care costurile pot crește semnificativ până la data plecării. În lipsa acestei protecții, clienții riscă să suporte ulterior majorări de până la 8% din valoarea totală a pachetului. Astfel, pentru un sejur evaluat la 3.000 de euro, diferența ar putea ajunge la câteva sute de euro.

Alternativa de a refuza plata acestei taxe suplimentare implică un grad ridicat de incertitudine. În cazul în care prețurile continuă să crească, turiștii vor trebui să achite diferența impusă de agenție. Pe de altă parte, dacă situația se stabilizează, suma plătită pentru protecția de preț nu este returnată, ceea ce înseamnă un cost suplimentar fără beneficii directe.

O a treia variantă rămâne anularea vacanței, însă aceasta vine cu penalizări considerabile. În funcție de momentul renunțării, turiștii pot pierde între 20% și 80% din suma achitată inițial, ceea ce face această opțiune puțin atractivă pentru majoritatea clienților.

Creșterea prețului kerosenului are efecte în lanț asupra întregii industrii turistice, influențând în special zborurile charter, care sunt utilizate frecvent în pachetele turistice organizate. Spre deosebire de acestea, biletele de avion achiziționate direct de la companiile aeriene de linie nu pot fi modificate retroactiv, ceea ce oferă o mai mare stabilitate pentru pasagerii individuali.

Situația este agravată de contextul internațional tensionat, în special în zona Strâmtorii Ormuz, un punct strategic prin care tranzitează aproximativ 40% din rezerva globală de combustibil pentru aviație. Problemele din această regiune au dus la perturbări în aprovizionare și la creșteri rapide de prețuri, afectând direct costurile de operare ale companiilor aeriene.

CITEŞTE ŞI: Localitatea din România în care impozitele pot avea reducere de 50%. Pentru cine este valabilă facilitatea

Ilie Bolojan, primele declarații despre o intrare a României în recesiune: „Am stat pe consum”

Iți recomandăm
Ce a făcut Mihai, șoferul BMW-ului care s-a făcut praf în Snagov, cu două zile înainte să moară. Inconștiență sau gest teribilist?!
Știri
Ce a făcut Mihai, șoferul BMW-ului care s-a făcut praf în Snagov, cu două zile înainte să moară.…
Surpriză majoră pentru clienții Lidl! Ce serviciu vrea compania să introducă în aplicație
Știri
Surpriză majoră pentru clienții Lidl! Ce serviciu vrea compania să introducă în aplicație
Imaginea AI cu Trump în ipostază de Iisus, criticată dur. Reacții din partea vedetelor și a Bisericii
Mediafax
Imaginea AI cu Trump în ipostază de Iisus, criticată dur. Reacții din partea...
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și unde va fi brumă. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Gandul.ro
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că le-au vizitat
Adevarul
Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că...
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel...
Descoperire rară în SUA: o peliculă pierdută a lui Georges Méliès, găsită într-un pod după peste un secol
Mediafax
Descoperire rară în SUA: o peliculă pierdută a lui Georges Méliès, găsită într-un...
Parteneri
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme....
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Două zodii intră într-o nouă etapă de viață. Luna Nouă din 17 aprilie le rescrie destinul
Click.ro
Două zodii intră într-o nouă etapă de viață. Luna Nouă din 17 aprilie le rescrie...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica materialelor
go4it.ro
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica...
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și unde va fi brumă. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Gandul.ro
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și unde va...
