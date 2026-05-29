Acasă » Știri » Drona prăbușită în Galați, un atac direct asupra României?! Cozmin Gușă: ”Trebuie să ne temem”

Drona prăbușită în Galați, un atac direct asupra României?! Cozmin Gușă: ”Trebuie să ne temem”

De: Simona Vlad 29/05/2026 | 20:49
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cozmin Gușă a lansat scenarii explozive, după drona care s-a prăbușit peste un bloc din Galați. La „Dan Capatos Show”, Gușă a vorbit despre posibilitatea unei provocări deliberate, în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Dan Capatos l-a întrebat pe Cozmin Gușă dacă prăbușirea dronei poate fi considerată un accident. Acesta a explicat că Rusia ar fi transmis avertismente diplomatice înaintea atacurilor promise asupra Kievului. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu în ultima săptămână, în fiecare zi, am discutat la Gold FM despre avertismentul oficial al Rusiei către toate țările lumii să-și retragă personalul diplomatic din Kiev. Acest anunț a venit lunea trecută, după atacurile asupra Kievului. Ministerul Afacerilor Externe rus a venit și a spus: solicităm tuturor țărilor partenere sau nu ale Rusiei de pe glob să își retragă personalul diplomatic din Kiev, pentru că noi, ca represalii ale uciderii studenților ruși, vom efectua bombardamente precise asupra Kievului.”

Gușă a susținut că rușii ar fi anunțat inclusiv posibile deviații ale rachetelor sau dronelor. Potrivit acestuia, scenariul unei erori nu poate fi exclus în acest moment.

„După aceea au dat avertismentul diplomatic și au spus cumva: ce ați văzut până acum e nimic. Ce va fi? Vom distruge capabilitățile și, din întâmplare, s-ar putea întâmpla să fie deviate de la traiectorie rachetele noastre precise de către anti-aeriana Ucrainei, să cadă pe ambasadă sau pe o clădire.”

Gușă a ridicat și varianta unei operațiuni „sub steag fals”, organizată pentru a provoca reacții internaționale. Acesta a declarat că totuși nu există încă dovezi privind proveniența dronei.

„Această dronă a fost identificată de către intelligence-ul românesc ca fiind de tip Geran 2. Se spune că ar fi avut 30 de kilograme de explozibil. Asta nu înseamnă că ea chiar era Geran 2 sau, dacă era Geran 2, nu înseamnă că a fost trasă de ruși. Ar fi putut să vină ca o provocare chiar din partea ucraineană. Există această posibilitate. Ucrainenii se simt singuri în acest război, pentru că americanii nu doresc să fie de partea lor. Acum două zile, într-o convorbire telefonică între Serghei Lavrov și Marco Rubio, Rubio a fost informat că vor urma atacuri dure asupra Ucrainei și a Kievului. Răspunsul lui Rubio a fost: aici subliniez, am luat notă.”

Gușă a tras un semnal de alarmă privind vulnerabilitatea României în fața unui conflict regional extins.

„Noi trebuie să ne temem, să nu mai dormim noaptea doar la gândul că Rusia ne-ar putea declara beligeranți. Pentru că noi suntem, din punct de vedere militar, bieți călători. N-avem nimic. Nivelul militar al Rusiei însă este unul de excelență.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Vladimir Putin, primele declarații despre drona căzută pe un bloc din Galați: ”Rusia e pregătită să facă o anchetă”

Ce scrie CNN după ce o dronă a lovit un bloc din România? Ce spun britanicii despre cele două persoane rănite

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vladimir Putin, primele declarații despre drona căzută pe un bloc din Galați: ”Rusia e pregătită să facă o anchetă”
Știri
Vladimir Putin, primele declarații despre drona căzută pe un bloc din Galați: ”Rusia e pregătită să facă o…
Alertă alimentară! Produsul cumpărat frecvent de români, retras de pe rafturi: contaminat cu o bacterie periculoasă
Știri
Alertă alimentară! Produsul cumpărat frecvent de români, retras de pe rafturi: contaminat cu o bacterie periculoasă
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
Mediafax
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
Putin amenință o nouă țară, după drona CĂZUTĂ la GALAȚI! „Ar putea avea soarta Ucrainei!”
Gandul.ro
Putin amenință o nouă țară, după drona CĂZUTĂ la GALAȚI! „Ar putea avea...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000 de euro în timp ce tundea iarba
Adevarul
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000...
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă...
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Mediafax
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Parteneri
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
Click.ro
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De...
Cine sunt victimele incidentului cu dronă de la Galați. Primele informații de la medici despre starea lor după explozie
Digi 24
Cine sunt victimele incidentului cu dronă de la Galați. Primele informații de la medici despre...
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
go4it.ro
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Putin amenință o nouă țară, după drona CĂZUTĂ la GALAȚI! „Ar putea avea soarta Ucrainei!”
Gandul.ro
Putin amenință o nouă țară, după drona CĂZUTĂ la GALAȚI! „Ar putea avea soarta Ucrainei!”
ULTIMA ORĂ
Bancul de weekend | Din jurnalul unei femei: „Ieri am făcut o criză de isterie și am plecat ...
Bancul de weekend | Din jurnalul unei femei: „Ieri am făcut o criză de isterie și am plecat de acasă”
Cristian Porcari lămurește misterul din jurul relației cu Iuliana Beregoi! Ce s-a întâmplat, de ...
Cristian Porcari lămurește misterul din jurul relației cu Iuliana Beregoi! Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi: “Sunt nopți în care ea…”
Vladimir Putin, primele declarații despre drona căzută pe un bloc din Galați: ”Rusia e pregătită ...
Vladimir Putin, primele declarații despre drona căzută pe un bloc din Galați: ”Rusia e pregătită să facă o anchetă”
Alertă alimentară! Produsul cumpărat frecvent de români, retras de pe rafturi: contaminat cu o bacterie ...
Alertă alimentară! Produsul cumpărat frecvent de români, retras de pe rafturi: contaminat cu o bacterie periculoasă
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, după ce a slăbit 30 de kilograme. Transformare uluitoare!
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, după ce a slăbit 30 de kilograme. Transformare uluitoare!
Emisiunea cu care Antena 1 vrea să dea lovitura, înainte de Insula Iubirii 2026! Prezentator va fi ...
Emisiunea cu care Antena 1 vrea să dea lovitura, înainte de Insula Iubirii 2026! Prezentator va fi tot Radu Vâlcan
Vezi toate știrile