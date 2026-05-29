Drona prăbușită în Galați, un atac direct asupra României?! Cozmin Gușă: ”Trebuie să ne temem”

Cozmin Gușă a lansat scenarii explozive, după drona care s-a prăbușit peste un bloc din Galați. La „Dan Capatos Show", Gușă a vorbit despre posibilitatea unei provocări deliberate, în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina.

Dan Capatos l-a întrebat pe Cozmin Gușă dacă prăbușirea dronei poate fi considerată un accident. Acesta a explicat că Rusia ar fi transmis avertismente diplomatice înaintea atacurilor promise asupra Kievului.

„Eu în ultima săptămână, în fiecare zi, am discutat la Gold FM despre avertismentul oficial al Rusiei către toate țările lumii să-și retragă personalul diplomatic din Kiev. Acest anunț a venit lunea trecută, după atacurile asupra Kievului. Ministerul Afacerilor Externe rus a venit și a spus: solicităm tuturor țărilor partenere sau nu ale Rusiei de pe glob să își retragă personalul diplomatic din Kiev, pentru că noi, ca represalii ale uciderii studenților ruși, vom efectua bombardamente precise asupra Kievului.”

Gușă a susținut că rușii ar fi anunțat inclusiv posibile deviații ale rachetelor sau dronelor. Potrivit acestuia, scenariul unei erori nu poate fi exclus în acest moment.

„După aceea au dat avertismentul diplomatic și au spus cumva: ce ați văzut până acum e nimic. Ce va fi? Vom distruge capabilitățile și, din întâmplare, s-ar putea întâmpla să fie deviate de la traiectorie rachetele noastre precise de către anti-aeriana Ucrainei, să cadă pe ambasadă sau pe o clădire.”

Gușă a ridicat și varianta unei operațiuni „sub steag fals”, organizată pentru a provoca reacții internaționale. Acesta a declarat că totuși nu există încă dovezi privind proveniența dronei.

„Această dronă a fost identificată de către intelligence-ul românesc ca fiind de tip Geran 2. Se spune că ar fi avut 30 de kilograme de explozibil. Asta nu înseamnă că ea chiar era Geran 2 sau, dacă era Geran 2, nu înseamnă că a fost trasă de ruși. Ar fi putut să vină ca o provocare chiar din partea ucraineană. Există această posibilitate. Ucrainenii se simt singuri în acest război, pentru că americanii nu doresc să fie de partea lor. Acum două zile, într-o convorbire telefonică între Serghei Lavrov și Marco Rubio, Rubio a fost informat că vor urma atacuri dure asupra Ucrainei și a Kievului. Răspunsul lui Rubio a fost: aici subliniez, am luat notă.”

Gușă a tras un semnal de alarmă privind vulnerabilitatea României în fața unui conflict regional extins.

„Noi trebuie să ne temem, să nu mai dormim noaptea doar la gândul că Rusia ne-ar putea declara beligeranți. Pentru că noi suntem, din punct de vedere militar, bieți călători. N-avem nimic. Nivelul militar al Rusiei însă este unul de excelență.”

