Ce scrie CNN după ce o dronă a lovit un bloc din România? Ce spun britanicii despre cele două persoane rănite

În noaptea de joi, 28 mai, spre vineri, 29 mai, o dronă rusească a pătruns pe teritoriul României. Aceasta s-a prăbușit peste un bloc din Galați, iar în urma exploziei a izbucnit un incendiu. Două persoane au fost rănite, în timp ce ceilalți locatari au fost evacuați. Membrii NATO au reacționat imediat după incident.

O tragedie cumplită s-a produs în Galați. O dronă rusească a căzut peste un bloc de 10 etaje din Galați. Reacțiile au apărut imediat în mediul online. Printre cei care au condamnat Federația Rusă se numără și membrii NATO, conform CNN World. Oficialii spun că este o pătrundere imprudentă. Mai mult decât atât, Ministrul Afacerilor Externe din Ucraina spune că acest incident arată încă o dată agresivitatea de care dă dovadă Rusia.

Membrii NATO condamnă Rusia

Drona care s-a prăbușit peste blocul din Galați a provocat multe reacții din partea oficialilor și nu numai. Membrii NATO condamnă ferm incidentul. Ministerul Afacerilor Externe a explicat că ambasadorul Rusiei la București a fost și el convocat. În plus, purtătoarea de cuvânt NATO a spus că secretarul general este în permanență în contact cu autoritățile din țara noastră.

Condamnăm comportamentul imprudent al Rusiei, iar NATO va continua să își consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a dronelor, a transmis NATO.

Nu sunt singurii care au reacționat în urma incidentului. Ministrul de Externe al Franței, Jean-Noel Barrot, a convocat și el ambasadorul Rusiei și a criticat dur situația. Acesta spune că este un „act iresponsabil”. De asemenea, Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics a declarat că „este în deplină solidaritate cu aliatul nostru România și este pregătit să sprijine măsuri adecvate pentru a preveni astfel de încălcări”.

Dronă rusească prăbușită în Galați

Nu este singurul incident de acest fel. De la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina, pe teritoriul țării noastre au pătruns în jur de 28 de drone rusești. Incidentul din Galați este cel mai grav de până acum, iar autoritățile din România spun că vor lua măsuri diplomatice. Locuințele oamenilor au fost distruse, 70 dintre locatari au fost duși într-o locație specială pusă la dispoziție de oficiali. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, unul dintre ei fiind minor.

