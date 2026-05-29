Acasă » Știri » Ce scrie CNN după ce o dronă a lovit un bloc din România? Ce spun britanicii despre cele două persoane rănite

Ce scrie CNN după ce o dronă a lovit un bloc din România? Ce spun britanicii despre cele două persoane rănite

De: Denisa Crăciun 29/05/2026 | 14:00
Ce scrie CNN după ce o dronă a lovit un bloc din România? Ce spun britanicii despre cele două persoane rănite
Reacții NATO după prăbușirea dronei/Foto: Inquam Photos - Octav Ganea
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În noaptea de joi, 28 mai, spre vineri, 29 mai, o dronă rusească a pătruns pe teritoriul României. Aceasta s-a prăbușit peste un bloc din Galați, iar în urma exploziei a izbucnit un incendiu. Două persoane au fost rănite, în timp ce ceilalți locatari au fost evacuați. Membrii NATO au reacționat imediat după incident.

O tragedie cumplită s-a produs în Galați. O dronă rusească a căzut peste un bloc de 10 etaje din Galați. Reacțiile au apărut imediat în mediul online. Printre cei care au condamnat Federația Rusă se numără și membrii NATO, conform CNN World. Oficialii spun că este o pătrundere imprudentă. Mai mult decât atât, Ministrul Afacerilor Externe din Ucraina spune că acest incident arată încă o dată agresivitatea de care dă dovadă Rusia.

Membrii NATO condamnă Rusia

Drona care s-a prăbușit peste blocul din Galați a provocat multe reacții din partea oficialilor și nu numai. Membrii NATO condamnă ferm incidentul. Ministerul Afacerilor Externe a explicat că ambasadorul Rusiei la București a fost și el convocat. În plus, purtătoarea de cuvânt NATO a spus că secretarul general este în permanență în contact cu autoritățile din țara noastră.

Condamnăm comportamentul imprudent al Rusiei, iar NATO va continua să își consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a dronelor, a transmis NATO.

Nu sunt singurii care au reacționat în urma incidentului. Ministrul de Externe al Franței, Jean-Noel Barrot, a convocat și el ambasadorul Rusiei și a criticat dur situația. Acesta spune că este un „act iresponsabil”. De asemenea, Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics a declarat că „este în deplină solidaritate cu aliatul nostru România și este pregătit să sprijine măsuri adecvate pentru a preveni astfel de încălcări”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CANCAN.ro (@cancan.ro)

Dronă rusească prăbușită în Galați

Nu este singurul incident de acest fel. De la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina, pe teritoriul țării noastre au pătruns în jur de 28 de drone rusești. Incidentul din Galați este cel mai grav de până acum, iar autoritățile din România spun că vor lua măsuri diplomatice. Locuințele oamenilor au fost distruse, 70 dintre locatari au fost duși într-o locație specială pusă la dispoziție de oficiali. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, unul dintre ei fiind minor.

VEZI ȘI: Ce s-a întâmplat cu cele 2 persoane care se aflau în apartamentul lovit de dronă? Blocul a fost evacuat

MAE, primele măsuri după ce drona rusească s-a prăbușit peste un bloc în Galați! Amenință cu măsuri diplomatice

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tyla și Future lansează piesa dedicată Cupei Mondiale, înainte de concertele de la Beach, Please! 2026
Știri
Tyla și Future lansează piesa dedicată Cupei Mondiale, înainte de concertele de la Beach, Please! 2026
Cum a cunoscut-o Chef Richard pe iubita lui. Povestea lor de iubire este emoționantă
Știri
Cum a cunoscut-o Chef Richard pe iubita lui. Povestea lor de iubire este emoționantă
NASA dezvăluie aproape 6.000 de lumi ascunse în galaxie
Mediafax
NASA dezvăluie aproape 6.000 de lumi ascunse în galaxie
A început ședința CSAT, după ce o dronă a căzut peste un bloc la Galați. Nicușor Dan: Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse
Gandul.ro
A început ședința CSAT, după ce o dronă a căzut peste un bloc...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
Alimentele care pot reduce riscul de hipertensiune cu aproape 30%
Adevarul
Alimentele care pot reduce riscul de hipertensiune cu aproape 30%
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă...
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce...
Parteneri
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
Click.ro
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De...
Cine sunt victimele incidentului cu dronă de la Galați. Primele informații de la medici despre starea lor după explozie
Digi 24
Cine sunt victimele incidentului cu dronă de la Galați. Primele informații de la medici despre...
Mașinile la care românii visau în anii `90: Oltcit, Cielo, Tico sau Matiz. Ce dotări aveau și cât costă ele astăzi
Promotor.ro
Mașinile la care românii visau în anii `90: Oltcit, Cielo, Tico sau Matiz. Ce dotări...
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Filmul care spune povestea prognozei meteo care a salvat lumea
go4it.ro
Filmul care spune povestea prognozei meteo care a salvat lumea
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
A început ședința CSAT, după ce o dronă a căzut peste un bloc la Galați. Nicușor Dan: Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse
Gandul.ro
A început ședința CSAT, după ce o dronă a căzut peste un bloc la Galați....
ULTIMA ORĂ
Tyla și Future lansează piesa dedicată Cupei Mondiale, înainte de concertele de la Beach, Please! ...
Tyla și Future lansează piesa dedicată Cupei Mondiale, înainte de concertele de la Beach, Please! 2026
Cum a cunoscut-o Chef Richard pe iubita lui. Povestea lor de iubire este emoționantă
Cum a cunoscut-o Chef Richard pe iubita lui. Povestea lor de iubire este emoționantă
Kanye West ar putea concerta în București. Când ar fi programat
Kanye West ar putea concerta în București. Când ar fi programat
Bancomatele vor fi eliminate. De când se va produce schimbarea și cum se vor retrage banii
Bancomatele vor fi eliminate. De când se va produce schimbarea și cum se vor retrage banii
Cu cât se vinde un kilogram de cireșe în Saint-Tropez. Prețul îi surprinde pe români
Cu cât se vinde un kilogram de cireșe în Saint-Tropez. Prețul îi surprinde pe români
DJ-ul care a făcut show la Pacha Ibiza și Coachella vine pe 13 iunie la Romaero. Capitala se pregătește ...
DJ-ul care a făcut show la Pacha Ibiza și Coachella vine pe 13 iunie la Romaero. Capitala se pregătește de una dintre cele mai tari petreceri electronice ale verii
Vezi toate știrile