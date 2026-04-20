Codruța Filip, în compania unui bărbat căsătorit! Au plecat în Spania și s-au distrat pe cinste: „Un puternic impact emoțional”

Ultima perioadă a fost una destul de agitată pentru Codruța Filip. Artista a trecut printr-un divorț dureros, iar de când anunțul despărțirii a fost făcut public toți ochii au fost pe ea. Fanii îi analizează atent fiecare mișcare, iar mulți au fost surprinși să vadă că în ultimele zile aceasta s-a afișat în compania unui alt bărbat, unul căsătorit. Despre cine este vorba?

Codruța Filip a luat prin surprindere pe toată lumea anunțând despărțirea de Valentin Sanfira. Aceștia aveau o relație de aproximativ opt ani, iar în anul 2022 și-au unit destinele și în mod oficial. Deși părea că relația lor este una solidă, se pare că s-a ajuns la divorț, iar acesta a fost unul extrem de dureros, cel puțin pentru Codruța Filip. Însă, artista încearcă să treacă peste cel întâmplate și își concertează acum atenția asupra altor lucruri.

Codruța Filip, în compania unui bărbat căsătorit

După divorț, Codruța Filip este în centrul atenției, iar fanii nu ratează nicio mișcare a acesteia. Ei bine, în ultimele zile, vedeta a ridicat numeroase semene de întrebare căci a apărut în compania unui bărbat căsătorit.

Mai exact, cel care i-a stat alături artistei este chiar Edward Sanda, soțul Cleopatrei Stratan. Cei doi au apărut în numeroase ipostaze împreună, iar fanii au fost curioși să afle ce relație există între ei și de ce petrec atât de mult timp împreună.

Ei bine, răspunsul a venit recent, când Codruța Filip a postat un nou clip alături de Edward Sanda. Se pare că aceștia colaborează în plan muzical și pregătesc o surpriză pentru fanii lor.

„Duet cu un puternic impact emoțional”, a scris Codruța Filip, în descrierea clipului în care apare, din nou, alături de Edward Sanda.

Cei doi pregătesc câteva piese împreună, iar acum au trecut și la filmarea videoclip-urilor. Codruța Filip și Edward Sanda sunt în Spania, alături de o întreagă echipă. Iar în pauzele de la filmări pare că se înțeleg de minune, râd, glumesc și se distrează împreună.

„Am terminat de filmat tot. Deci am filmat patru videoclip-uri în două zile. Abia aștept să vedeți ce a ieșit”, a mai spus Codruța Filip.

