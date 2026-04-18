Ce le spunea Codruța Filip colegilor despre Valentin Sanfira, înainte de divorț. Abia acum a ieșit la iveală tot ce s-a întâmplat la Desafio

Delia Salchievici, cea mai recentă invitată a emisiunii CANCAN EXCLUSIV, a vorbit despre divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. Cele două au petrecut timp împreună în competiția Desafio, chiar înainte de divorțul care a luat prin surprindere pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta la ceea ce avea să urmeze după, atunci când Codruța a aflat minciuna care i-a distrus căsnicia de 8 ani. Totuși, înainte să părăsească competiția, artista nu bănuia nimic.

Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au separat la scurt timp după ce aceasta s-a întors din competiția Desafio, pe 26 decembrie 2025. După o perioadă extrem de grea pentru ea în timpul petrecut acolo, artista a ajuns acasă și a primit șocul vieții.

Codruța Filip nu se aștepta la greșeala lui Valentin Sanfira

La rândul ei concurentă în competiție, Delia Salchievici a vorbit despre cum se comporta Codruța Filip atunci când venea vorba de Valentin Sanfira. Potrivit ei, artista nu bănuia nimic din ce o aștepta acasă și era îndrăgostită până peste cap de soțul ei. Comportamentul artistei nu trăda niciodată minciuna în care aceasta trăia, de fapt, astfel că toată lumea a fost surprinsă să afle de divorț.

„Nu, sincer, eu cred că ea nu bănuia absolut nimic în timp ce era acolo, pentru că vorbea cu atât de multă dragoste, deci îi sclipeau ochii atunci când vorbea de el. Vorbea atât de frumos de el și când își amintea de casă, de el, de familie, îi venea să plângă sau chiar plângea. Eu și Codruța nu am putut să ne împrietenim, nu am o relație bună cu ea, însă nu pot să neg iubirea pe care o purta față de el. Ea vorbea doar frumos de el, se vedea că îl iubește și sincer, eu chiar cred că ea nu bănuia nimic în momentul acela. Eu nu știu ce s-a întâmplat între ei. Empatizez cu durerea ei, mai ales când am văzut-o cât de îndrăgostită este, cât de mult îl iubește. A fost teribil ce am trăit noi acolo, să vii după o astfel de experiență și să-ți întâmple și asta. Cred că e foarte greu.”, a spus Delia Salchievici.

