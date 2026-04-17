Codruța și Sanfira: Cronologia completă a unui divorț incomplet. Ce s-a întâmplat pe 4 noiembrie, 22 și 26 decembrie, 2 februarie și 2 martie

Separarea dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip părea să fie finalul unei povești ca multe altele. Doar că, în realitate, lucrurile sunt departe de a fi atât de simple. Deși divorțul a fost anunțat, cronologia întâmplărilor continuă să ridice semne de întrebare. Ce s-a întâmplat pe 4 noiembrie, 22 și 26 decembrie, 2 februarie și 2 martie, de fapt?

După ce au semnat actele de divorț, Codruța Filip a vorbit public despre separare. Artista a conturat povestea unei despărțiri asumate, însă fără să dezvăluie ce anume a dus, în mod concret la această ruptură. În timpul destăinuirilor, Codruța a punctat un detaliu important: plecarea ei la Desafio a fost unul dintre momentele care a schimbat cursul relației lor.

Culisele divorțului dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira

Mai exact, pe data de 4 noiembrie 2025, Codruța a plecat spre Thailanda, pentru filmările Desafio, unde a stat aproximativ două luni. Pe data de 22 decembrie 2025, artista a revenit în țară, fiind așteptată pe aeroport de părinții ei, dar și de Valentin. Acesta a întâmpinat-o cu brațele deschise și cu un mare buchet de trandafiri. În imaginile surprinse pe aeroport se observă o oarecare răceală între ei, însă nimeni nu avea să bănuiască faptul că, relația lor era deja în pragul unei rupturi definitive.

„Eu atunci când m-am întors din competiție am găsit situația total schimbată. Și el era un om schimbat”, a mai spus Codruța în podcastul lui Cătălin Măruță.

La doar câteva zile de la acel moment, mai exact pe 26 decembrie, Codruța avea să afle că a fost înșelată, după cum chiar ea a lăsat de înțeles, moment în care a decis să plece de acasă chiar a doua zi de Crăciun, ducându-se la părinții ei în Bucovina.

„Sărbătorile nu au fost cele mai fericite. Am sărbătorit împreună până în a doua zi de Crăciun. Atunci s-a produs ruptura. Am petrecut împreună doar o parte din Crăciun”, a mai spus Codruța Filip.

În ciuda șocului trăit, Codruța s-a întors acasă pe data de 30/31 ianuarie, pentru că avea programate cântări în noaptea de Revelion, însă, la începutul lunii ianuarie 2026, a luat o decizie radicală: și-a strâns lucrurile și a plecat definitiv din locuința lor.

Cătălin Măruță: Și de Revelion? Codruța Filip: În București, pentru că am avut de cântat. Am avut o un singur eveniment împreună. Cătălin Măruță: Între Crăciun și Revelion ai stat la ai tăi. Și Valentin nu a încercat să vină după tine? Codruța Filip: Nu. Cătălin Măruță: Simți că ai încurcat că te-ai întors acasă? Coduța Filip: Poate că da.

Lucrurile s-au întâmplat rapid din acel moment. Pe 2 februarie au ajuns la notar și au depus actele de divorț (având termen o lună de zile pentru a se răzgândi), iar pe 2 martie totul a fost finalizat oficial.

După ce am semnat divorțul am simțit că mor. M-am urcat în mașină și efectiv am țipat din toți plămânii mei. O oră până am ajuns acasă am țipat. Și am țipat din toți plămânii mei. Având în vedere că noi am semnat un divorț pe 2 martie, tu cum poți să spui că nu știi de nicio despărțire? Mi-a plâns sufletul și îmi plânge în continuare. Îmi plânge pentru că îmi e greu… și nu știu cum să depășesc momentele astea. E pentru totdeauna separarea asta… orice s-ar întâmpla”, a spus Codruța Filip în podcastul lui Cătălin Măruță.

