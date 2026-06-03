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Scene de coșmar în locuința unei cunoscute cântărețe: soțul a lovit-o cu pumnii și a ajuns în stare gravă la spital! „A începe să urle necontrolat, să tremure de furie”

De: Keva Iosif 03/06/2026 | 21:40
Scene de coșmar în locuința unei cunoscute cântărețe: soțul a lovit-o cu pumnii și a ajuns în stare gravă la spital! „A începe să urle necontrolat, să tremure de furie”
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O cântăreață de muzică populară din Buzău a cerut ajutorul autorităților după ce soțul ei a bătut-o atât de rău, încât medicii s-au șocat de starea ei medicală! Martor la scenele de groază a fost și unul dintre cei doi copii minori pe care îi au împreună. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate!

Cântăreața de muzică populară Andreea Merișan a trecut prin momente cumplite după ce o discuție cu soțul ei, Claudiu Merișan, a escaladat. Bărbatul și-a ieșit din minți, spune el, pentru că ar fi fost ironizat de soție pentru că ar fi întrebat-o cu ce să îl încalțe pe băiatul lor în vârstă de 7 ani și jumătate.

Din păcate, copilul a fost martor la scena de groază care a urmat și ”tremura de groază”, potrivit spuselor mamei. Cântăreața le-a mărturisit judecătorilor, în fața cărora a cerut ordin de protecție, că soțul a lovit-o atât de rău, încât a ajuns de urgență la spital!

Andreea Merișan/ sursa foto: Facebook

”După ce îi răspunde la o întrebare legată de încălțămintea minorului, pârâtul începe să urle necontrolat, să tremure de furie și să îi adreseze injurii ireproductibile. Reclamanta declară că pârâtul pătrunde în baie și începe să o lovească cu brutalitate „unde apucă”, aplicându-i lovituri violente peste față, în urma cărora medicul specialist îi depistează arcada tumefiată și urechea vânătă, smulgându-i totodată fire de păr din cap. Totodată, pârâtul îi aplică o lovitură puternică în zona stomacului, determinând proiectarea și căderea ei violentă peste cadă, unde se lovește grav la spate și în zona capului. Din cauza acestor traume, reclamanta acuză tulburări neurologice (senzație de amorțeală în membrele inferioare), fiindu-i recomandată de urgență efectuarea unui examen RMN”.

Andreea Merișan urmează să divorțeze

Vizibil afectată mai ales de lovitura de la nivelul capului, cântăreața susține că sotul ei nu s-a oprit cu amenințările și a făcut din nou un gest înspăimântător. A reușit, totuși, să-și ia copilul de mână și au fugit din casă.

”Reclamanta descrie că, după ce cade în baie, pârâtul se retrage în sufragerie de unde ia microfonul profesional utilizat de ea la spectacole, efectuând gesturi violente de amenințare. Profitând de acest moment, reclamanta îl înșfacă pe cel mic de mână și fuge speriată din locuință, apelând autoritățile din cauza stării extreme de temere pentru viața ei”, a mai mărturisit artista.

În fața instanței, bărbatul a recunoscut că a împins-o de două ori și că a scuipat-o, dar spune că nu a vrut să o rănească grav.

”Întrebat în mod direct, pârâtul recunoaște că, pe fondul stării de nervozitate din acel moment, o scuipă pe reclamantă, susținând totuși că gesturile sunt reciproce. De asemenea, admite posibilitatea ca, în momentul în care o îmbrâncește, reclamanta să fi alunecat pe gresia umedă din baie, să se fi dezechilibrat și să se fi lovit cu capul de perete, explicând astfel necesitatea controlului neurologic ulterior. ##### ferm că ar fi exercitat alte lovituri în zona feței sau că ar fi tras-o de păr. Pârâtul declară că nu este de acord cu emiterea unui ordin de protecție, considerând că sunt doi părinți responsabili care pot să își rezolve disputele locative sau de divorț fără implicarea organelor de poliție sau a justiției. Cataloghează comportamentul său drept o „ieșire de moment” și nu un act de violență cronică. În final, acesta menționează că este pe deplin capabil să își auto-fragmenteze și să își controleze impulsurile pe viitor”.

În final, instanța a analizat toate probele din dosar, inclusiv declarațiile părților și actele medicale, și a ajuns la concluzia că Andreea Merișan și cei doi copii pe care îi au împreună rămân în pericol.

În consecință, a emis un ordin de protecție împotriva lui Claudiu Merișan pentru 12 luni, fiind obligat să nu se apropie de artistă și de copii, să nu ia legătura cu ei și să urmeze ședințe de consiliere psihologică. Pe lângă asta, s-a dispus evacuarea lui de urgență din locuința comună.

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