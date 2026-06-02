Milionarul român nu a trecut peste despărțire nici după 10 ani și a luat-o pe fosta din nou în vizor! Acuzațiile din dosar i-au șocat până și pe judecători!

De: Keva Iosif 02/06/2026 | 05:50
Deși au pus punct poveștii lor de iubire în urmă cu aproape un deceniu, războiul dintre milionarul S.I. și fosta lui parteneră, K.G.M., fost iepuraș Playboy, este departe de a se fi încheiat. Dincolo de aparițiile publice și viețile reconstruite separat, cei doi duc de ani buni o adevărată răfuială în spatele ușilor închise, cu acuzații și jigniri care i-au șocat și pe judecători. CANCAN.RO are detalii și declarații în exclusivitate.

Cei doi foști parteneri se luptă acum pentru chestiuni care îl privesc pe copilul lor, însă dosarul scoate la iveală și o serie de acuzații explozive, reproșuri vechi și mesaje care arată că rănile despărțirii nu s-au vindecat nici astăzi.

În centrul conflictului se află minorul pe care îl au împreună, însă printre paginile dosarului apar și episoade care par desprinse dintr-un scenariu de film: acuzații privind plecări peste Ocean, dispute legate de școală, acuzații de manipulare și chiar jigniri care i-au șocat și pe judecători.

”(N.r. Modelul) A precizat că reclamantul a jignit-o prin mesaje repetate: “ tu ești doar o… din Mangalia”, “mică c***a si S… a platit sa te vândă mai bine cu Playboy” „##### este căsătorit cu o escortă din ####### care are pe #### tătic”; „ești doar o fostă p……..ă plătită de S… şi am și probe”; „să nu mai comentezi în faţa mea şi ai tupeu“.

Fostul model le-a prezentat instanței drept dovadă a relației conflictuale dintre ei și a susținut că, de-a lungul timpului, a fost ținta unor atacuri verbale constante.

Episodul american care a reaprins fitilul

Relația dintre S.I. și K.G.M. s-a încheiat în 2016, însă despărțirea nu a adus și liniștea. Din contră, în ultimii ani, cei doi au ajuns în repetate rânduri în fața judecătorilor.

În noul litigiu, milionarul solicită un program extins de petrecere a timpului cu fiul său și susține că au existat situații în care legătura cu minorul a fost afectată de deciziile luate unilateral de mamă.

La rândul său, K.G.M. îl acuză pe fostul partener că încearcă permanent să îi controleze viața și că multe dintre demersurile sale judiciare au la bază dorința de răzbunare.

Un capitol important al conflictului îl reprezintă perioada în care K.G.M. a plecat împreună cu copilul în Statele Unite.

Versiunile celor doi sunt complet diferite. Milionarul susține că acea perioadă a fost folosită pentru a-l îndepărta de fiul său și pentru a crea premisele unei mutări definitive peste Ocean.

Fostul iepuraș Playboy afirmă însă că deplasările au fost aprobate de instanță și că tatăl a fost informat constant despre situația copilului, având posibilitatea să îl viziteze și să țină legătura cu el.

Judecătorul: copilul are nevoie de stabilitate

După analizarea probelor și a declarațiilor, instanța a concluzionat că, în prezent, există deja un program de legături personale stabilit anterior și că nu se impune modificarea lui pe calea unei proceduri de urgență.

Judecătorul a observat însă ceva ce apare frecvent în astfel de dosare: conflictul dintre părinți riscă să afecteze direct copilul.

Mai mult, instanța a atras atenția că orice tentativă de îndepărtare a minorului de unul dintre părinți poate avea consecințe serioase asupra dezvoltării sale emoționale.

Deocamdată, niciuna dintre tabere nu pare dispusă să lase armele jos. Deși au trecut ani buni de când și-au spus adio ca și cuplu, S.I. și K.G.M. continuă să poarte una dintre cele mai dure bătălii: cea în care fiecare susține că luptă pentru binele copilului.

Iar dacă e să ne luăm după volumul acuzațiilor și după tonul mesajelor ajunse în instanță, acest episod pare să fie doar un nou capitol dintr-un conflict care durează de aproape zece ani.

