Prognoza meteo azi, 2 iunie 2026. Furtuni puternice în Moldova și Bucovina. Zonele unde vremea poate deveni periculoasă

România va traversa o nouă zi cu vreme instabilă, caracteristică începutului de vară. Aversele, descărcările electrice și, pe alocuri, grindina vor fi prezente în majoritatea regiunilor, în special în a doua parte a zilei. Temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei, cu valori mai ridicate în sud și sud-vest și mai scăzute în zonele centrale și montane. În cursul nopții și spre dimineață, ceața își va face apariția local în estul, sud-estul țării și în zonele joase.

Vremea de azi în România

Conform prognozei ANM, vremea se va menține în general instabilă în cea mai mare parte a țării pe parcursul următoarelor 24 de ore. Cerul va fi variabil, însă perioadele cu înnorări accentuate vor fi frecvente, mai ales după-amiaza și seara, când se vor semnala averse, descărcări electrice și, pe arii restrânse, ploi torențiale. În anumite zone, cantitățile de apă pot depăși 15–25 l/mp, iar condițiile vor fi favorabile producerii grindinei. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 17 și 26 de grade Celsius, în timp ce minimele nopții vor coborî până la valori cuprinse între 9 și 17 grade.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat, vremea va fi schimbătoare, cu perioade însorite alternate de înnorări temporare și averse locale. După-amiaza și seara sunt posibile furtuni de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor atinge 22–26 de grade, iar minimele se vor situa între 10 și 15 grade.

Vremea în sudul și sud-estul țării

În Muntenia și sudul Moldovei, instabilitatea atmosferică se va accentua în a doua parte a zilei. Sunt așteptate averse și fenomene electrice, local cu caracter torențial. Vântul va avea unele intensificări pe timpul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade, iar minimele între 12 și 17 grade. Spre dimineață, pe alocuri, se poate forma ceață.

Vremea în Oltenia și sud-vest

În Oltenia și zonele de sud-vest ale țării, vremea va fi relativ caldă, însă nu vor lipsi episoadele de instabilitate atmosferică. După-amiaza și seara sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge la 24–26 de grade, iar cele minime vor coborî până la 11–15 grade.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova, cerul va prezenta înnorări accentuate temporar, iar aversele vor fi mai frecvente decât în alte regiuni. Pe arii restrânse, ploile pot fi însemnate cantitativ și însoțite de grindină. Temperaturile maxime vor varia între 20 și 25 de grade, iar minimele între 9 și 15 grade. În cursul nopții și spre dimineață vor fi condiții de ceață.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

În Transilvania și în regiunile montane, vremea va fi răcoroasă și instabilă. Vor apărea averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În zonele montane, cantitățile de precipitații pot fi mai însemnate. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 23 de grade, iar minimele între 9 și 13 grade.

Vremea în Dobrogea și pe litoralul Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi variabilă, cu înnorări temporare și perioade cu averse, mai ales în cursul după-amiezii. Vântul va avea unele intensificări pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 25 de grade, iar cele minime între 14 și 17 grade. Spre finalul intervalului sunt posibile condiții de ceață.

Vremea de azi în București

În Capitală, cerul va deveni temporar noros după-amiaza și seara, când sunt așteptate averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat în timpul zilei, apoi va slăbi treptat pe parcursul nopții. Temperatura maximă va ajunge la 24–26 de grade, iar minima se va situa între 13 și 15 grade. Spre dimineață vor fi condiții de ceață.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca , temperatura maximă va ajunge la aproximativ 22–24 de grade, iar minima la 10–12 grade, cu posibilitate de averse și furtuni locale.

La Timișoara, valorile termice vor urca până la 24–26 de grade, în timp ce minima va fi de 12–14 grade. Sunt posibile ploi de scurtă durată după-amiaza.

La Iași, maximele vor atinge 22–24 de grade, iar minimele vor coborî la 10–13 grade. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată, cu averse și descărcări electrice.

La Craiova, vremea va fi caldă, cu temperaturi maxime de 25–26 de grade și minime de 13–15 grade. După-amiaza sunt posibile ploi și furtuni izolate.

La Constanța, temperatura maximă va fi de 23–25 de grade, iar minima de 15–17 grade. Vântul va sufla moderat, iar spre seară sunt posibile averse.

La Brașov, vremea va fi mai răcoroasă, cu maxime de 19–22 de grade și minime de 9–11 grade. Vor fi condiții pentru ploi și descărcări electrice.

