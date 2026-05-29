Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026

De: Alina Drăgan 29/05/2026 | 10:00
Meteorologii ANM trag un semnal de alarmă! România este amenințată de „seceta meteorologică”. Mai exact, cantitatea de precipitații a scăzut sub valorile normale pentru o perioadă îndelungată, iar efectele încep să se resimtă și nu sunt deloc îmbucurătoare. Ce se întâmplă de la 1 iunie 2026?

Seceta se intensifică de la o zi la alta, iar în vest, centru și nord este nevoie urgentă de ploi. Seceta reprezintă un fenomen climatic extrem caracterizat prin lipsa prelungită a precipitațiilor și reducerea semnificativă a rezervelor de apă din sol, atmosferă și resursele hidrologice. Pe fondul schimbărilor climatice și al creșterii temperaturilor globale, acest fenomen a devenit tot mai intens și în România.

Seceta meteorologică apare atunci când cantitatea de precipitații scade sub valorile normale pentru o perioadă îndelungată. Efectele sunt unele negative și deja sunt resimțite. Umiditatea din sol este diminuată, iar asta afectează direct și culturile agricole.

Având în vedere temperaturile ridicate și deficitul de precipitații din ultimele săptămâni, meteorologii trag un semnal de alarmă. Seceta ar putea influența negativ evoluția culturilor de grâu de toamnă.

De asemenea, specialiștii avertizează că eventualele episoade de caniculă, ce vor debuta începând cu 1 iunie 2026, pot accentua stresul hidric asupra plantelor și pot reduce potențialul de producție agricolă.

Harta agrometeorologică evidențiază contraste semnificative între sudul țării, unde rezerva de apă rămâne apropiată de optim, și vestul sau centrul României, unde seceta pedologică începe să afecteze dezvoltarea culturilor.

Meteorologii au semnalat prezența secetei deja în Maramureș, pe suprafețe extinse din Crișana, în Banat și Transilvania, dar și local în nordul, nord-estul și nord-vestul Moldovei. Deficite de apă în sol sunt observate și în estul Moldovei și centrul Dobrogei.

Mai mult, specialiștii avertizează că alternanța dintre perioadele de secetă severă și episoadele de ploi torențiale reprezintă un semn clar al schimbărilor climatice. În ultimii ani, țara noastră s-a confruntat cu episoade de secetă în special în sudul, estul și vestul țării.

 

