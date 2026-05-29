Prognoza meteo azi, 29 mai 2026. Dobrogea se încălzește spectaculos! Cum va fi vremea pe litoral în weekend

De: Paul Hangerli 29/05/2026 | 05:30
Finalul lunii mai aduce o încălzire a vremii în aproape toată țara, cu temperaturi apropiate de cele specifice începutului de vară. Chiar dacă în multe regiuni vor apărea ploi de scurtă durată și episoade de instabilitate atmosferică, vremea va fi în general plăcută, iar valorile termice vor continua să crească în special în sudul și sud-estul României.

Vremea în România

Conform prognozei ANM, vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării pe parcursul zilei de 30 mai, însă atmosfera va rămâne ușor instabilă în mai multe regiuni. Cerul va avea înnorări temporare, iar din a doua parte a zilei sunt așteptate averse în special în nordul și centrul țării, local în est și izolat în restul teritoriului.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și trecător în celelalte zone. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 29 de grade Celsius, iar minimele nopții vor coborî până la 7 grade în depresiunile intramontane și vor urca până la 17 grade în sud și sud-est.

Vremea în nord și vest

În nordul și vestul României, vremea va deveni mai caldă comparativ cu zilele precedente, însă instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența mai ales după-amiaza și seara. Sunt prognozate ploi de scurtă durată și posibile descărcări electrice, în special în zonele montane și deluroase. Temperaturile maxime vor ajunge la 22-26 de grade, iar minimele se vor situa între 10 și 14 grade.

Vremea în sud și sud-est

Sudul și sud-estul țării vor avea parte de o zi plăcută și mai caldă, cu perioade însorite și temperaturi apropiate de pragul verii. Cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar izolat spre noapte. Maximele vor urca până la 27-29 de grade, în timp ce minimele vor coborî la 13-17 grade Celsius.

Vremea în Oltenia și sud-vest

În Oltenia și sud-vestul țării, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Soarele va domina mare parte din zi, însă spre seară pot apărea înnorări temporare și ploi slabe pe arii restrânse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, iar cele minime între 11 și 15 grade.

Vremea în est și nord-est

În estul și nord-estul României, vremea va fi schimbătoare. Prima parte a zilei aduce temperaturi agreabile și perioade cu soare, însă după-amiaza și seara vor apărea averse locale și intensificări ale vântului. Valorile maxime vor varia între 21 și 26 de grade, iar minimele între 9 și 14 grade.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zonele montane, vremea va rămâne mai instabilă. Sunt anunțate înnorări temporare și averse, mai ales în a doua parte a zilei. La munte, vântul va avea intensificări temporare, iar temperaturile vor fi mai scăzute decât în restul teritoriului. În depresiunile intramontane, minimele pot coborî până la 7 grade, în timp ce maximele vor ajunge la 17-22 de grade.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi în general frumoasă și mai caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, cu unele intensificări trecătoare pe litoral. Temperaturile maxime vor ajunge la 24-27 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 15 și 17 grade Celsius. Condițiile de ploaie vor fi reduse.

Vremea în București

În Capitală, vremea se va încălzi și va deveni plăcută. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar noaptea sunt posibile înnorări și ploi slabe trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul zilei. Temperatura maximă va atinge aproximativ 27 de grade Celsius, iar minima nopții se va situa între 13 și 15 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, vremea va fi ușor instabilă, cu maxime de aproximativ 23 de grade și minime de 10-11 grade, iar după-amiaza sunt posibile averse.

În Timișoara, ziua va fi mai caldă și predominant frumoasă, cu temperaturi maxime de 26-27 de grade și minime în jur de 13 grade.

La Iași, vremea va fi schimbătoare, cu perioade însorite și posibile ploi spre seară. Maximele vor ajunge la 24-25 de grade, iar minimele la 11-12 grade.

În Craiova, vremea va fi caldă și plăcută, cu temperaturi de până la 28 de grade și minime de aproximativ 14 grade.

În Constanța, atmosfera va fi agreabilă, cu temperaturi maxime de 25-26 de grade și minime de 16-17 grade, iar vântul va sufla moderat.

La Brașov, vremea va fi mai răcoroasă și ușor instabilă, cu maxime de 20-21 de grade și minime de 8-9 grade Celsius.

