Acasă » Știri » ANM a emis o nouă alertă meteo. Județele unde vin vijelii, ploi și grindină

De: Emanuela Cristescu 27/05/2026 | 16:30
Sursa foto Envato
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de vreme severă, iar mai multe regiuni din România se pregătesc de furtuni puternice.

Meteorologii au anunțat vijelii, grindină, descărcări electrice și ploi torențiale în următoarele ore. Unele județe au intrat deja sub Cod galben.

Vremea se strică brusc în nordul, nord-vestul și estul țării, dar și în anumite zone din centru și sud-est. Meteorologii avertizează că rafalele de vânt pot depăși 80 km/h în timpul furtunilor, iar cantitățile de apă vor crește rapid într-un interval scurt.

Avertizare de vreme severă în mai multe zone

Meteorologii au anunțat că vântul va sufla cu 40-60 km/h, însă în timpul episoadelor severe rafalele vor fi mult mai puternice. În plus, sunt așteptate fulgere frecvente și grindină în mai multe zone din țară.

Alertă meteo în România / Sursa foto: Freepik

Ploile torențiale pot provoca acumulări rapide de apă, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție în timpul furtunilor.
ANM a emis Cod galben pentru județe din Maramureș, nordul Transilvaniei și mare parte din Moldova.

În aceste regiuni sunt anunțate: vijelii puternice, grindină, descărcări electrice și averse torențiale. Meteorologii au avertizat că vremea poate deveni periculoasă în timpul furtunilor, mai ales în zonele expuse vântului puternic.

Cum va fi vremea de Rusalii și 1 Iunie

După acest episod de instabilitate, temperaturile vor începe să crească treptat în minivacanța de Rusalii.

Pe 30 mai, vremea se încălzește în aproape toată țara, însă după-amiaza și seara pot apărea ploi și furtuni în nord, centru și est. Temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade.

Prima zi de Rusalii aduce temperaturi mai ridicate, chiar și de 30 de grade în unele regiuni. Totuși, meteorologii au anunțat că ploile de scurtă durată nu vor dispărea complet.

Pe 1 iunie, vremea va fi caldă în mare parte din țară, dar după-amiaza există din nou risc de averse și descărcări electrice.

La mare, vremea va fi mai bună decât în restul țării. La Constanța sunt așteptate temperaturi de până la 27 de grade și perioade însorite, mai ales duminică. În schimb, la munte, vremea rămâne schimbătoare. Pe Valea Prahovei sunt anunțate temperaturi mai scăzute și risc ridicat de averse.

În Capitală, weekendul începe cu temperaturi ridicate, de aproximativ 27 de grade. Cerul va fi variabil, însă spre seară și în timpul nopții pot apărea ploi slabe sau averse scurte.

