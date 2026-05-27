Ginerele lui Florin Salam, reacție tranșantă după criticile din mediul online. Roberto Tudor: „Nu luăm banii degeaba, noi muncim pe bune”

Ginerele lui Florin Salam, Roberto Tudor, a reacționat dur după apariția unui videoclip de la o nuntă în care el, manelistul și un coleg au fost criticați pentru modul în care au cântat. În comentarii, cei trei au fost acuzați că nu tratează evenimentele cu seriozitate și că ar încasa onorarii mari fără să ofere o prestație pe măsură.

În filmarea devenită virală, Florin Salam, vocea a doua – interpretată de ginerele său – și un alt membru al formației apar cântând într-un moment de relaxare, lucru care a stârnit reacții negative. Mulți au susținut că manelistul ar avea un tarif prea ridicat raportat la ceea ce oferă pe scenă, iar Roberto Tudor a ținut să răspundă acestor acuzații.

Ginerele lui Florin Salam, reacție tranșantă după criticile din mediul online

Acesta a transmis că nu înțelege de ce imaginile au generat controverse, subliniind că ceea ce se vede în videoclip reprezintă un moment obișnuit la o nuntă, în care lăutarii chiuie și se distrează împreună cu invitații. El a respins ferm ideea că ar trata superficial evenimentele sau că ar încasa bani fără muncă.

„În primul rând, eu și cu colegii mei m-am gândit să facem o caterincă, da, este o caterincă pe care doar noi lăutarii o înțelegem. Eram și noi foarte obosiți și până la urmă, nu suntem roboți, să stăm serioși, mai râdem, mai glumim și noi, am chiuit cum se face la o nuntă, că eram la o nuntă, nimic altceva sau cum ați spus dumneavoastră că luăm lucrurile la mișto sau că luăm banii degeaba. Doamne ferește! În primul rând, noi nu avem cum să luăm nunțile la mișto. Noi iubim foarte mult ceea ce facem”, a spus Roberto Tudor pe TikTok.

Roberto Tudor: „Nu luăm banii degeaba, noi muncim pe bune”

În continuare, ginerele lui Florin Salam a vorbit despre eforturile pe care le fac lăutarii pentru a fi prezenți la evenimente, explicând că programul încărcat îi ține departe de familie zile întregi. El a recunoscut că există momente în care oboseala își spune cuvântul, însă susține că încearcă mereu să ducă fiecare eveniment la bun sfârșit.

„Noi ne dăm viața pe scenă și noi nu stăm cu zilele lângă nevestele noastre, lângă ai noștri pentru a face oamenii fericiți. Și atunci când suntem puțin obosiți vocal, pentru că nu putem, tot facem ceva. Ne rugăm la Dumnezeu să ne dea putere să ducem nunta la capăt. Noi nu avem cum să cântăm la mișto nici dacă vrem, pentru că nu există așa ceva la noi. Noi știm numai să cântăm din suflet (…) Nu aveți cu ce să ne criticați, pentru că noi muncim, cântăm cu inima și atât”, a mai spus acesta.

