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Gestul făcut de Cori, tânăra care se ocupă de promovarea lui Dorian Popa, după moartea lui Cheluțu

De: Andreea Stăncescu 03/06/2026 | 22:28
Gestul făcut de Cori, tânăra care se ocupă de promovarea lui Dorian Popa, după moartea lui Cheluțu
Ce a făcut Cori după ce Cheluțu a murit / Sursa foto: Instagram
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Dorian Popa și apropiații săi traversează o perioadă extrem de dificilă după pierderea lui Cheluțu, câinele care i-a fost alături ani la rând și care devenise un adevărat membru al familiei. Moartea patrupedului a provocat multă tristețe nu doar în viața artistului, ci și în rândul persoanelor apropiate acestuia, care au avut o legătură specială cu animalul.

Printre cei mai afectați se numără Cori, colaboratoarea și una dintre cele mai apropiate persoane din echipa lui Dorian Popa. De-a lungul timpului, aceasta a lucrat îndeaproape cu influencerul și a petrecut foarte mult timp în preajma lui Cheluțu. Relația dintre ei era una deosebită, iar dispariția câinelui a lăsat un gol uriaș în sufletul său.

Copleșită de durere, Cori a mărturisit că nu a mai trecut niciodată printr-o experiență atât de apăsătoare. Pentru a păstra vie amintirea lui Cheluțu, ea a luat decizia de a-i dedica un tatuaj, alegând să îi imprime portretul pe mână. Gestul simbolic reprezintă modul prin care dorește să îl simtă aproape și să îi poarte mereu memoria cu ea.

„Nu am fost niciodată atât de dărâmată în viața mea. O parte din sufletul meu s-a dus cu el. Am vrut să îl tatuez, să pot să îl văd în fiecare zi”, a scris Cori, pe Instagram.

Sursa foto: Instagram

Dorian Popa a fost cu cățelul la medic înainte să moară

La rândul său, Dorian Popa a vorbit despre ultimele săptămâni din viața patrupedului și a explicat că nimic nu anunța tragedia care avea să urmeze. Influencerul a povestit că îl ducea frecvent la controale veterinare și se asigura constant că starea sa de sănătate este monitorizată cu atenție.

Cu doar câteva săptămâni înainte de deces, Cheluțu fusese consultat de medic, iar rezultatele analizelor nu indicau existența vreunei afecțiuni. Potrivit lui Dorian Popa, nu suferise de problemele de sănătate întâlnite frecvent la rasa sa și era considerat într-o stare bună.

„Cheluțu nu s-a îmbolnăvit, nu a avut probleme cu șoldurile, cu piciorușele, cu articulațiile cum au în general buldogii francezi. Chiar nu a avut probleme de sănătate, analizele i le făceam poate câteodată mai des decât mi le făceam mie. Sunt trei săptămâni de când am fost cu el la doctor, i-am făcut analizele, l-am căutat și de lăbuțe. Domnul doctor ne-a spus că e totul bine și chiar era totul bine”, a declarat Dorian Popa

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