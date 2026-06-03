Dorian Popa se desparte de Chelutzu. Artistul a dezvăluit unde va fi înmormântat câinele

Dorian Popa traversează o perioadă dificilă după pierderea câinelui său, Chelutzu. Vizibil afectat, vloggerul încearcă să își găsească echilibrul și se pregătește pentru ultimele aranjamente. Acesta a decis deja locul în care va fi depus patrupedul.

Câinele devenit cunoscut al lui Dorian Popa a murit recent, după o lungă perioadă în care i-a fost alături și a apărut în numeroase proiecte ale vloggerului. Acesta este profund afectat de pierdere și încearcă să treacă peste acest moment dificil.

Patrupedul rămâne aproape de Dorian Popa

Artistul a trimis câinele la autopsie și așteaptă rezultatele, ocupându-se între timp și de aspectele organizatorice. În zilele următoare va avea loc momentul despărțirii, când vloggerul își va lua rămas-bun definitiv de la patruped. Acesta a fost nevoit să găsească și un loc de înhumare pentru animalul său.

Dorian Popa a precizat că locul de odihnă al lui Chelutzu va fi chiar în curtea locuinței sale. Acesta a decis să nu ridice un monument funerar, ci să planteze un cireș japonez în acel spațiu. În acest fel, vloggerul va păstra o legătură simbolică cu patrupedul său, iar pomul îi va reaminti constant de el.

„Băiatul este la autopsie și înțeleg că undeva pe mâine putem să îl aducem acasă. Va fi îngropat în curte și va avea un cireș japonez plantat deasupra lui. Vă mulțumim!”, a declarat Dorian Popa, pe rețelele de socializare.

Chelutzu, membru al familiei Popa

Cățelul lui Dorian Popa a avut o poveste cu totul aparte. Deși își permitea să achiziționeze orice rasă de câine, vloggerul a ales să îl adopte pe Chelutzu și să îi ofere o familie și un cămin stabil.

Dorian Popa a luat cățelul de la un prieten apropiat și i-a oferit îngrijire și afecțiune de-a lungul timpului. Patrupedul a devenit cunoscut publicului larg după lansarea piesei „Înoată Cheluțu”, care a făcut rapid înconjurul țării.

Pe 1 iunie, vloggerul a anunțat că animalul său de companie a murit, transmițând un mesaj încărcat de emoție și durere.

„RIP CHELUȚU. Astăzi, 01 iunie 2026, o parte din inima mea nu mai bate.. de ziua lui, la doar 10 anișori, Cheluțu a fugit la îngerașii patrupezi. Nu aș fi făcut această postare dacă nu aș fi știut câți dintre voi îl iubesc și dacă nu aș fi știut, cu siguranță, că puterea energiei voastre, a noastră ÎMPREUNĂ, îl va ajuta pe băiatul meu să ajungă cât mai liniștit și fericit la Doamne Doamne. TE IUBIM ȘI ÎȚI MULȚUMIM PENTRU TOATE MOMENTELE DE NEUITAT ÎMPREUNĂ!! Nimic nu te va înlocui și nimic nu va mai fi la fel FĂRĂ TINE!”, a transmis Dorian Popa, pe Instagram.

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