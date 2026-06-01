Dorian Popa, devastat după moartea lui Cheluțu. Câinele său a murit chiar de ziua lui

De: Denisa Crăciun 01/06/2026 | 22:21
Dorian Popa, trist după moartea lui Cheluțu/ sursa foto: instagram
Dorian Popa trece prin momente dificile. Cheluțu, câinele său, a murit chiar de ziua lui. Anunțul a fost făcut de influencer pe rețelele de socializare prin intermediul unui mesaj emoționant. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară și i-au transmis cuvinte impresionante după pierderea suferită.

Cheluțu este cel mai cunoscut bulldog francez din mediul online. El a devenit viral, după ce Dorian Popa i-a dedicat o melodie specială, care a ajuns rapid la inimile fanilor. Acum, la 10 ani distanță de când i-a oferit un adăpost și dragoste infinită câinelui, Cheluțu a murit. Anunțul a fost făcut chiar de artist pe pagina sa de Instagram. Comentariile au apărut imediat și internauții suferă alături de Dorian.

Cheluțu, câinele lui Dorian Popa, a murit

Dorian Popa este împlinit pe plan personal și asta pentru că în urmă cu o lună a ajuns în fața stării civile cu Andreea, aleasa inimii. Totuși, acum, trece prin momente cumplite. Luni, 1 iunie, artistul a anunțat pe pagina sa că și-a pierdut câinele.

Cheluțu a fost un câine iubit de întreaga țară, mai ales că Dorian îl lua aproape peste tot, iar iubirea pe care i-o poartă este vizibilă cu ochiul liber. Mesajul transmis de influencer spune că fix în această zi, în care a trecut la cele veșnice era ziua lui. În plus, cuvintele scot la suprafață durerea imensă pe care o simte artistul.

RIP CHELUȚU

Astăzi, 01 iunie 2026, o parte din inima mea nu mai bate.. de ziua lui, la doar 10 anișori. Chelutu a fugit la îngerașii patrupezi. Nu aș fi făcut această postare dacă nu aș fi știut câți dintre voi îl iubesc și dacă nu aș fi știut, cu siguranță, ca puterea energiei voastre, a noastră ÎMPREUNĂ, îl va ajuta pe băiatul meu să ajungă cât mai liniștit și fericit la Doamne Doamne. TE IUBIM SI ITI MULTUMIM PENTRU TOATE MOMENTELE DE NEUITAT IMPREUNA !! Nimic nu te va înlocui și nimic nu va mai fi la fel FĂRĂ TINE !, a scris Dorian pe Instagram.

De asemenea, reacțiile au apărut imediat și internauții sunt alături de Dorian în aceste momente grele.

Off, îmi pare rău, Doriane…; Drum lin spre cer, Chelu; …Nu pot să cred, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de oameni.

