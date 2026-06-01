Fosta soție a lui James Van Der Beek s-a recăsătorit la aproape 4 luni de la moartea actorului. Primele imagini de la nuntă

Heather McComb, fosta soție a actorului James Van Der Beek, s-a recăsătorit pe 30 mai 2026. Ceremonia a avut loc în statul Montana, unde ea și partenerul ei Scott Michael Campbell au spus „da” din toată inima. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Anunțul fericitului eveniment a fost făcut de Heather McComb, fosta soție a actorului James Van Der Beek, pe contul ei oficial de Instagram. Aceasta susține că sora ei a fost cea care a oficializat ceremonia.

„Ieri, eu și Scott Michael Campbell ne-am căsătorit oficial în fața lui Dumnezeu, ceremonia fiind oficiată de minunata mea soră, @essence_says, înconjurați de oamenii pe care îi iubim cel mai mult din lume, în orașul nostru preferat, Missoula, Montana. Inimile noastre sunt pline de recunoștință și smerenie pentru toată dragostea cu care am fost înconjurați”, a scris McComb pe Instagram.

Heather McComb, în vârstă de 49 de ani, a publicat o serie de imagini de la fericitul eveniment. Mireasa a purtat o rochie decorată cu dantelă, completată de un colier cu cruce și o trenă lungă cu voal. Scott Michael Campbell, în vârstă de 54 de ani, a ales un sacou alb de smoking, pantaloni negri și o cravată neagră.

Ceremonia a fost organizată în aer liber. De la eveniment nu au lipsit prietenii și familia. Heather a avut 13 domnișoare de onoare, în timp ce Scott a avut 12 cavaleri de onoare.

„Stăm aici și ne numărăm binecuvântările. Mulțumim tuturor celor care au făcut ca această zi să fie atât de specială pentru noi!”, a scris Heather în mesajul său. „Sunt mai mult decât binecuvântat după cea mai incredibilă săptămână din viața mea, în care m-am căsătorit cu acest suflet minunat care este @heatmccomb. Mulțumim tuturor prietenilor, familiei și noilor noștri prieteni care au fost alături de noi!”, a scris actorul Scott Michael Campbell.

Nunta lui Heather McComb a avut loc la aproape 4 luni de la moartea actorului din „Dawson’s Creek”. Acesta a încetat din viață la vârsta de 48 de ani, după o luptă cu cancerul colorectal în stadiul III. La momentul tragic, Heather McComb a publicat un mesaj emoționant în memoria fostului său soț.

„Sunt devastată de pierderea lui James. Sunt și mai îndurerată pentru extraordinara lui soție, Kimberly, pentru copiii lui minunați și pentru întreaga sa familie — Jim, Jared, Juliana și toți cei pe care i-a iubit atât de mult”, a scris ea.

Cei doi se cunoșteau dinainte ca actorul să aibă succes datorită serialului „Dawson’s Creek”, potrivit PEOPLE. Heather McComb și James Van Der Beek s-au căsătorit în anul 2003 și au divorțat în 2010. De-a lungul anilor, aceasta a mărturisit că Van Der Beek era „un suflet frumos, plin de lumină, iubire, talent, umor, profunzime, sensibilitate și credință”.

„Ce călătorie am împărtășit de-a lungul anilor. Sunt profund recunoscătoare pentru legătura specială, prietenia și iubirea care au rezistat timp de decenii. Voi prețui mereu ultimele cuvinte pline de afecțiune pe care ni le-am spus. Strălucea puternic, dar era în același timp modest și profund uman. Mereu în căutare, mereu evoluând, mereu încercând să iasă din zona sa de confort”, a mărturisit Heather McComb.

După ce a divorțat de Heather în 2010, James Van Der Beek s-a recăsătorit în același an cu cu Kimberly Van Der Beek. Cei doi au avut împreună șase copii:

Olivia (15 ani)

Joshua (14 ani)

Annabel (12 ani)

Emilia (10 ani)

Gwendolyn (7 ani)

Jeremiah (4 ani)

La 3 luni de la moartea soțului său, Kimberly a publicat un mesaj emoționant și plin de durere.

„Să spun că am inima frântă este o subestimare uriașă. Cuvintele nu pot descrie cu adevărat ce înseamnă durerea pierderii. Șocul inițial a trecut. Realitatea începe să se așeze… iar eu îi simt lipsa. Cu toții îi simțim lipsa”, a scris ea pe rețelele sociale.

