Marian Sîntion, declarații incendiare la Capatos. Ce a spus despre Nuțu Cămătaru și legăturile cu sistemul

Seria „Procesul Cămătarilor” continuă cu declarații incendiare la „Dan Capatos Show”. Marian Sîntion a vorbit despre amenințări, protecție și legăturile dintre interlopi și sistem. Fostul procuror a făcut afirmații incredibile despre lumea subterană și mecanismele din spatele acesteia. CANCAN.ro are toate detaliile!

Dan Capatos l-a întrebat pe Marian Sîntion cum a trăit în perioada în care exista posibilitatea unui atentat. Fostul procuror a mărturisit că a avut protecție fizică, însă adevărata teamă venea din altă direcție. Vezi emisiunea integrală aici!

„Am avut protecție în anumite rânduri din punct de vedere fizic, asigurată de cei de la Interne, după DGA și după Ministerul de Interne. Frici nu am mai avut. Frica era pentru familie, dar frica mai mult am avut-o de sistem, pentru că vin ăștia, nu-i vezi, sunt invizibili.”

Sîntion a explicat că se temea mai mult de înscenări și jocuri ascunse decât de atacuri directe.

„Sunt oameni care fac în laboratoare anumite chestii. Lucrând cu ei, mi-a fost frică de înscenări. E o formulă în care ăștia scot niște idei, pentru că ei sunt în lumea interlopă într-o formă sau alta.”

Marian Sîntion a vorbit apoi despre legăturile dintre interlopi și structurile de informații. Potrivit acestuia, unele personaje aparent banale pot avea roluri complet diferite.

„Lumea interlopă pătrunde în structurile de informații. Nu mai știi care-i care. Tu zici că-i un prăpădit și, la final, s-ar putea să fie ofițer superior. Unii sunt în stare să intre în pușcărie să culeagă informații.”

Discuția a ajuns rapid și la Nuțu Cămătaru, iar Marian Sîntion a făcut dezvăluiri despre perioada detenției acestuia. Fostul procuror susține că a simțit influențe puternice în jurul dosarului.

„Eu fiind la DIICOT, când m-am întors la Ministerul de Interne, mi s-a spus: uite ce face ăsta din pușcărie în continuare. Am început să lucrez pe el și am făcut o poziție ca procuror să nu fie eliberat condiționat.”

Sîntion a povestit că a avut impresia că anumite persoane îl voiau pe Nuțu Cămătaru în detenție.

„Am simțit că inclusiv sistemul care era de partea lui îl vrea acolo. Sunt chestii imperceptibile. Îți dai seama după limbajul nonverbal dacă omul minte sau spune adevărul.”

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții lui Codin Maticiuc. Regizorul are o legătură apropiată cu Nuțu Cămătaru, care s-a consolidat prin cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, volum la care autorul a lucrat timp de cinci ani și pentru care a intrat adânc în universul clanului Balint. Cartea poate fi comandata de AICI.

CITEȘTE ȘI:

Sile Cămătaru, adevărul despre trecutul care l-a urmărit ani la rând: „Nu mă disculp, dar nu a fost chiar așa”

Sile Cămătaru, la un pas să fie împușcat în Revoluția din 1989. Se instalase haosul în penitenciarele României comuniste