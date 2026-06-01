Ce produs folosește Victoria Beckham pentru a avea părul sănătos: „Am devenit destul de obsedată de el”

Celebra Posh Spice a vorbit despre secretul părului ei sănătos. Victoria Beckham susține că are un produs pe care îl folosește constant și nici nu a costat o avere. Soția lui David Beckham a vorbit despre cum își îngrijește părul în cadrul unui interviu recent acordat publicației The Sunday Times Style.

Ce produs folosește Victoria Beckham pentru păr

Victoria Beckham folosește mereu un prosop din microfibre pentru părul ei. Vedeta chiar a declarat că este „obsedată” de el și nici nu a costat o avere. Victoria susține că folosește un prosop pentru care a plătit doar 25 de dolari.

„Este mult mai delicat cu părul tău, așa că am devenit destul de obsedată de el. Aceste prosoape sunt mult mai bune pentru părul tău”, a declarat fosta membră a trupei Spice Girls.

Vedeta susține că a descoperit beneficiile acestui accesoriu pentru păr sănătos datorită stilistului său, Ken Paves.

Victoria Beckham folosește prosoape din microfibră

Soția lui David Beckham a recunoscut că nu se mai desparte de aceste prosoape. Ba mai mult, a început să se afișeze cu ele chiar și în timp ce realizează clipuri Get Ready With Me (GRWM) pentru rețelele sociale.

„Acum folosesc aceste prosoape exclusiv pentru părul meu și am ajuns să fiu destul de cunoscută pentru faptul că apar în videoclipurile mele cu un prosop pe cap. La început, motivul pentru care apăream cu un prosop era că nu obișnuiam să-mi aranjez părul înainte, să folosesc foehnul sau alte aparate de coafat. Așa că mi-am spus: «Bine, o să-mi pun pur și simplu un prosop pe cap». De cele mai multe ori chiar ieșisem din duș și îmi pusesem și un halat de baie. Dar aceste prosoape sunt mult mai bune pentru sănătatea părului”, a glumit Victoria Beckham în cadrul podcastului „The Beauty Desk”.

De ce sunt populare prosoapele din microfibră?

În ultimii ani, prosoapele din microfibră au devenit tot mai populare când vine vorba despre rutina de beauty a părului. Acestea au un material cu uscare rapidă care contribuie la reducerea deteriorării cuticulei firului de păr, într-un mod similar fețelor de pernă din mătase.

Victoria Beckham nu a spus ce marcă folosește, dar susține că prețul nu este unul piperat. Asta înseamnă că nu trebuie să investești mii de dolari în sănătatea părului, ci doar să faci alegeri înțelepte.

Materialul din microfibră absoarbe rapid apa, reducând considerabil timpul necesar uscării comparativ cu prosoapele clasice din bumbac gros. Specialiștii susțin că un astfel de prosop poate reduce frecarea excesivă a firelor de păr. Acest lucru limitează ruperea și electrizarea podoabei capilare.

