Cele mai bizare ritualuri ale vedetelor de la Hollywood. Ce fac pentru un ten impecabil

De: Denisa Crăciun 13/03/2026 | 06:20
Vedetele de la Hollywood au o un ten impecabil ca de porțelan. Fiecare dintre ele urmează cu strictețe diferite ritualuri pentru a avea un corp sănătos și un ten luminos. Unele dintre ele recurg la ritualuri mai puțin obișnuite.

Surorile Kardashian, Demi Moore, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Jodie Turner-Smith și Victoria Beckham au un ten excepțional. Fiecare dintre ele apelează la diferite metode, care mai de care mai bizare pentru a avea acest rezultat.

Printre cele mai neconvenționale metode se numără cel al Angelinei Jolie, care folosește propriul ei sânge pentru a prepara o mască pe care o ține pe față timp de trei ore. Nu este singura care recoltează sânge și îl utilizează sub diverse forme.

Care sunt ritualurile vedetelor de la Hollywood

Surorile Kim Kardashian și Kourtney Kardashian, au șocat fanii printr-o postare pe rețelele de socializare în care apăreau cu sânge. Ele au explicat atunci că este metoda lor de rejuvenare pe care o respectă cu strictețe. Procedura se bazează pe injectarea propriei plasme care conține trombocite înapoi la nivelul feței.

Demi Moore folosește o altă tehnică pentru a arăta bine. Ea are 63 de ani și apelează la terapia cu lipitori, o metodă antică, asta după ce a renunțat la aparaturile de ultimă generație. Această abordare este folosită pentru detoxifiere și eliberează enzime bioactive direct în fluxul sanguin, în acest fel sistemul imunitar este stimulat. Totodată, ea recomandă celor care vor să încerce această procedură să se epileze definitiv.

Gwyneth Paltrow are 53 de ani, dar are un ten de invidiat. Metoda prin care se menține tânără este una destul de periculoasă. Aceasta se înțeapă cu albine vii, iar asta se numește apiterapie. Ea susține că veninul este un antiinflamator puternic care înlătură cicatricile și ridurile.

Angelina Jolie este una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood. Secretul ei este o metodă total neobișnuită. Ea folosește pentru ten o combinație de caviar, lapte matern și sânge propriu. Vedeta alege caviar de sturion Baerii pentru o hidratare intensă. Acest ritual durează trei ore.

Jodie Turner-Smith este și ea pe lista vedetelor care arată incredibil. Ea are 39 de ani și a impresionat internetul cu metoda ei de a menține un ten luminos. Folosește propriul lapte matern în combinație cu aloe vera, iar în acest mod obține un ser ideal pentru piele sensibilă.

Victoria Beckham apare adesea în public și toți o apreciază pentru cum arată. Ea a recunoscut că folosește o cremă hidratantă creată din propriul sânge care a fost realizat într-un laborator din Germania.

