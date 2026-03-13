Cum arată casa Laurei Cosoi. Camera fetițelor este impresionantă

Laura Cosoi este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi. Ea are patru fetițe și este însărcinată cu cel de-al cincilea copil. Casa din București în care locuiesc Laura, soțul ei și copii lor arată remarcabil.

Locuința în care trăiesc actrița Laura Cosoi împreună cu soțul ei, Cosmin, și cele patru fete este de vis. Amenajarea a fost făcută după bunul ei plac, iar camera fetelor pare desprinsă dintr-o poveste.

Actrița are 42 de ani și trăiește cele mai frumoase clipe. Recent ea a anunțat că va fi mamă pentru a cincea oară, iar această veste a bucurat pe toată lumea. Deși acum radiază, vedeta a aflat că va mai aduce pe lume un copil într-o perioadă fragilă din viața ei.

Casa Laurei Cosoi, fermecătoare

Personalitatea Laurei este una călduroasă și liniștită. Așa pare să fie și atmosfera în casa lor. Imaginile pe care le-a publicat din diverse locuri din casa în care stau, reflectă o oază de relaxare și iubire. Amenajarea casei a fost făcută după bunul lor plac, iar stilul este unul rafinat. Actrița a avut grijă ca spațiul în care își petrec zilele să îmbine elementele moderne cu cele clasice, iar în acest mod totul pare primitor pentru fiecare membru al familiei.

Pe lângă casa din București, Laura și Cosmin dețin o casă și în Maramureș. Locuința este situată în mijlocul naturii, astfel că atunci când au nevoie de un moment de relaxare se retrag acolo și petrec timp de calitate împreună.Laura Cosoi este însărcinată în acest moment. Chiar dacă s-a retras din spațiul public pentru a se dedica familiei, actrița este foarte activă în continuare în mediul online. Ea este foarte deschisă și oferă mereu imagini și videoclipuri din casa lor, iar în acest fel fanii au putut observa frânturi din locuința vedetei.

Laura Cosoi a aflat că este însărcinată într-un moment delicat

Actrița a dezvăluit că este însărcinată cu al cincilea copil. Vestea a venit într-o perioadă grea pentru ea. Ea a aflat că este însărcinată la ceva timp după moartea mamei ei. Cu toate acestea, vedeta se bucură de sarcină și spune că prin intermediul ei o simte în continuare aproape pe mama sa.

Dată fiind situația în care mă aflam, cu tot contextul, a fost o surpriză superbă! Am plănuit copilul, ni l-am dorit foarte mult, dar am fost surprinși că s-a întâmplat! Nu îți iese tot timpul! Mi se pare că mama e în continuare cu mine! Nu mi se pare că nu mai este când vorbesc de ea! Atunci, mi se pare că acest copil îmi dă energia de care am nevoie ca să pot să fiu în regulă și pentru celelalte fetițe!, a spus ea.

