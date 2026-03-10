Cum se menține în formă Laura Cosoi, după patru nașteri! Secretul cu care a scăpat imediat de kilogramele în plus

Laura Cosoi se apropie de luna a șasea de sarcină, iar în această vară, în luna iulie, va naște al cincilea copil. Actrița și Cosmin Curticăpean mai au împreună patru fetițe. Pentru momentul cel mare, Laura Cosoi nu își mai face griji și nu o îngrijorează nici kilogramele în plus acumulate în timpul sarcinii. Actrița are deja experiență și știe cum să scape imediat de ele.

Laura Cosoi s-a recuperat rapid după fiecare sarcină, iar kilogramele în plus acumulate au dispărut imediat. Vedeta a reușit să obțină aceste rezultate cu masaj, sport și o dietă echilibrată.

Cum se menține în formă Laura Cosoi, după patru nașteri

Actrița are mare grijă de corpul ei, motiv pentru care sportul nu îi lipsește din program. Deși uneori vedeta simte că este obosită sau că nu are chef, ea știe că lucrul cel mai important este să ajungă la sală, iar de acolo totul decurge de la sine. În ceea ce privește regimul alimentar, Laura Cosoi spune că nu a ținut niciodată diete stricte, dar este mereu atentă la ce mănâncă.

„Mă organizez foarte bine și în ceea ce privește timpul meu și încerc să merg la masaj, să fac sport cât pot. Sunt cam leneșă în perioada asta și mi se pare că somnul nu-mi ajunge și că nu sunt suficient de odihnită să merg la sport, dar de cele mai multe ori atunci am cele mai mari surprize plăcute. Că mă apuc de sport și sunt așa, dar, de fapt, e o oră superbă, trebuie doar să ajungi acolo. Ca alimentație, mănânc foarte bine dimineața, o gustare, o supă la prânz și ultima masă la 6:00. Nu mai mănânc nimic apoi, decât dacă mergem la o cină. Nu mănânc seara, nu-mi place să am burta plină, să mă simt full, nu-mi place chestia asta. Ador senzația de foame. Îmi place să-mi las loc”, declara Laura Cosoi.

Secretul care o apăra pe Laura Cosoi de kilogramele în plus

De asemenea, Laura Cosoi spune că „secretul” ei în lupta cu kilogramele în plus este faptul că nu are obiceiul pe care mulți români îl au. Actrița nu ciugulește niciodată nimic în fața televizorului. Își respectă cu strictețe mesele, iar același obicei l-a implementat și fetițelor sale.

„Nu obișnuiesc să ciugulesc niciodată în fața televizorului, nu există nimic. Nu există legume, nu există fructe. Poate în sarcină am mâncat un pepene sau cireșe, extrem de rar. Nu asociez uitatul la televizor cu ronțăitul și nici pe copii nu i-am obișnuit. Orice înseamnă mâncare, atunci când stăm la masă, mâncăm, nu povestim, nu ne uităm, nu facem altceva”, a mai spus Laura Cosoi.

Foto: Facebook