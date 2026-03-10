Acasă » Știri » Plăcintă de post cu dovleac și piper, după rețeta Maicii Melania de la Mănăstirea Dintr-un Lemn

Plăcintă de post cu dovleac și piper, după rețeta Maicii Melania de la Mănăstirea Dintr-un Lemn

De: Paul Hangerli 10/03/2026 | 07:30
Plăcintă de post cu dovleac și piper, după rețeta Maicii Melania de la Mănăstirea Dintr-un Lemn
Plăcintă cu dovleac. Sursa foto: captură social media Trinitas

În bucătăria mănăstirească, rețetele sunt simple, cumpătate și pline de rost. Maica Melania de la Mănăstirea Dintr-un Lemn, din județul Vâlcea, ne împărtășește o rețetă de post care păstrează gustul tradiției, dar aduce și o surpriză discretă: plăcintă cu dovleac aromată cu un vârf de piper.

Acest condiment, folosit cu măsură, intensifică dulceața dovleacului și transformă desertul într-o combinație de arome calde și echilibrate, potrivită pentru zilele de post și pentru mesele tihnite ale familiei.

Rețetă de plăcintă de post cu dovleac și piper

Dovleacul este un aliment hrănitor care merită inclus în dietă în orice sezon. Maica Melania de la Mănăstirea Dintr-un Lemn, din județul Vâlcea, ne dezvăluie o rețetă simplă de plăcintă cu dovleac, de post. Supriza acestui desert este un condiment versatil, dar care poate contrasta într-un mod savuros cu dulciurile: piperul.

Ingrediente pentru plăcinta de post cu dovleac

Pentru plăcinta de post cu dovleac și piper, ingredientele sunt simple și ușor de găsit. Pentru o tavă obișnuită, de aproximativ 25–30 cm, aveți nevoie de:

  • 500–700 g dovleac ras (plăcintar)
  • un pachet de foi de plăcintă de aproximativ 400 g
  • 100–150 g zahăr după gust
  • 60–80 ml ulei pentru uns foile și pentru umplutură
  • o linguriță de scorțișoară
  • un vârf de cuțit de piper negru măcinat – ingredientul surpriză
  • un plic de zahăr vanilat sau puțină esență de vanilie
  • un praf de sare

Pentru un plus de aromă, se pot adăuga nuci mărunțite, stafide, coajă rasă de lămâie sau portocală, iar la final plăcinta poate fi presărată cu zahăr pudră.

Cum se prepară plăcinta cu dovleac

Dovleacul se curăță și se dă pe răzătoare, apoi se călește ușor într-o tigaie cu puțin ulei. Se adaugă zahărul, scorțișoara și un vârf de piper măcinat, iar amestecul se lasă pe foc câteva minute, până când dovleacul se înmoaie și aromele se împletesc.

Într-o tavă unsă cu ulei se așază primele foi de plăcintă, fiecare fiind unsă ușor cu ulei. Peste ele se întinde umplutura de dovleac, iar deasupra se pun alte foi de plăcintă, tot unse ușor cu ulei, pentru a obține o crustă crocantă.

Plăcinta se coace în cuptorul preîncălzit la aproximativ 180 de grade timp de 30–40 de minute, până când devine aurie și fragedă. După ce se răcește puțin, se poate presăra cu zahăr pudră.

Un desert clasic reinterpretat

Maica Melania. Sursa foto: captură social media Trinitas

Plăcinta cu dovleac este unul dintre cele mai iubite deserturi de post din bucătăria românească. Umplutura dulce, parfumată și foile fragede o fac potrivită pentru mesele de familie sau pentru zilele de sărbătoare.

În varianta clasică se folosesc dovleac ras, zahăr și scorțișoară. Rețeta Maicii Melania adaugă însă un element surprinzător: un vârf de piper. Acest condiment nu domină gustul, ci completează aromele și scoate în evidență dulceața naturală a dovleacului, oferind desertului o notă discretă și rafinată.

De ce merită încercată această combinație

Deși poate părea neobișnuit, piperul este folosit în multe deserturi tradiționale pentru a intensifica aromele dulci. În plăcinta cu dovleac, el adaugă o notă ușor picantă care echilibrează dulceața și face gustul mai complex.

Rezultatul este un desert aromat, simplu și plin de savoare, potrivit pentru mesele de post sau pentru o după-amiază liniștită în familie.

Dulceața bucatelor și liniștea sufletului

Plăcinta de post cu dovleac și piper ne amintește că simplitatea poate ascunde uneori cele mai frumoase gusturi. În bucătăria mănăstirească, fiecare rețetă este pregătită cu răbdare, măsură și recunoștință.

La final, merită să ne amintim și cuvântul de învățătură al zilei:

„Dacă omul însuși nu se aude în timpul rugăciunii, cum vrea atunci ca Dumnezeu să-l audă pe el?”, afirma Arhimandritul Serafim Alexiev.

Așa cum în rugăciune este nevoie de liniște și atenție, la fel și în bucătărie fiecare ingredient își are rostul și măsura sa, iar împreună pot aduce nu doar gust bun, ci și pace în inimă.

