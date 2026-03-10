Cu ce sumă a ieșit la pensie un român. S-a pensionat după ce a muncit 35 de ani, 10 luni și 22 de zile

Un român a muncit peste 35 de ani și a contribuit activ la sistemul public de pensii. În schimb, suma primită după recalculare aproape că nu reușește să îi acopere cheltuielile lunare. Autoritățile au venit însă cu un răspuns care nu aduce vești bune pentru persoanele aflate deja în plată.

Un pensionar din municipiul Tulcea se confruntă cu o situație în care se regăsesc mii de români. După mai bine de 30 de ani de muncă, pensia obținută poate rămâne neașteptat de modestă.

Pensie care nu acoperă facturile

Beneficiarul s-a înscris la pensie la data de 14 decembrie 2023, iar plata efectivă a drepturilor de pensie a început la 1 septembrie 2024, după finalizarea analizării stagiului de cotizare și a punctajului acumulat de către autorități.

Potrivit deciziei emise, acesta a acumulat un stagiu total de cotizare de 35 de ani, 10 luni și 22 de zile. Din această perioadă, 31 de ani, 6 luni și 18 zile reprezintă contribuții efective, restul fiind format din stagiu necontributiv și stagiu asimilat.

„Deși am muncit mai bine de trei decenii, pensia stabilită nu reflectă în totalitate efortul depus”, a declarat o sursă apropiată cazului.

Sistemul românesc de pensii stabilește cuantumul drepturilor în funcție de punctajul acumulat și valoarea punctului de referință. Pensionarul din Turda a realizat un punctaj anual total de 25,58136 puncte, căruia i s-au adăugat 3,66244 puncte pentru stagiul realizat peste 25 de ani, rezultând un total de 29,2438 puncte.

Valoarea punctului de referință utilizată începând cu 1 septembrie 2024 este de 81 lei. Asta a dus la un cuantum recalculat al pensiei de 2.369 lei.

Cu alte cuvinte, o persoană cu peste 31 de ani de muncă efectivă primește o pensie doar puțin peste pragul minim pentru pensionarii activi. Asta deși contribuțiile au fost constante de-a lungul anilor.

Legea nu permite pensionarilor să achiziționeze vechime

Întrebarea de pe buzele românilor care se află într-o situație similară cu cea a pensionarului este dacă pot cumpăra ani de vechime pentru a-și majora pensia. Ei bine, răspunsul autorităților este cât se poate de ferm: după pensionare nu mai este posibil să se achiziționeze vechime.

Pentru referință, în sistemul public, costul unui an de vechime cumpărat era în 2024 de 12.150 lei/an, ceea ce reprezintă o sumă substanțială. Prin urmare, chiar dacă pensionarul ar fi dorit să completeze anii necesari până la 35 pentru a crește pensia, legea nu permite acest lucru după începerea plății drepturilor.

Situația din Turda evidențiază o problemă mai amplă la nivel național. În a doua parte a anului 2025, peste 1,7 milioane de pensionari din România primeau pensii mai mici de 2.000 de lei, dintr-un total de aproape 4,7 milioane de beneficiari.

Conform datelor statistice mai vechi, în 2024, aproape 38% dintre pensionari se încadrau în intervalul de pensii de până la 2.000 de lei, reliefând că problema nu este punctuală, ci mai degrabă sistemică.