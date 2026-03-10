Acasă » Știri » Cu ce sumă a ieșit la pensie un român. S-a pensionat după ce a muncit 35 de ani, 10 luni și 22 de zile

Cu ce sumă a ieșit la pensie un român. S-a pensionat după ce a muncit 35 de ani, 10 luni și 22 de zile

De: Elisa Tîrgovățu 10/03/2026 | 07:49
Cu ce sumă a ieșit la pensie un român. S-a pensionat după ce a muncit 35 de ani, 10 luni și 22 de zile

Un român a muncit peste 35 de ani și a contribuit activ la sistemul public de pensii. În schimb, suma primită după recalculare aproape că nu reușește să îi acopere cheltuielile lunare. Autoritățile au venit însă cu un răspuns care nu aduce vești bune pentru persoanele aflate deja în plată.

Un pensionar din municipiul Tulcea se confruntă cu o situație în care se regăsesc mii de români. După mai bine de 30 de ani de muncă, pensia obținută poate rămâne neașteptat de modestă.

Pensie care nu acoperă facturile

Beneficiarul s-a înscris la pensie la data de 14 decembrie 2023, iar plata efectivă a drepturilor de pensie a început la 1 septembrie 2024, după finalizarea analizării stagiului de cotizare și a punctajului acumulat de către autorități.

Potrivit deciziei emise, acesta a acumulat un stagiu total de cotizare de 35 de ani, 10 luni și 22 de zile. Din această perioadă, 31 de ani, 6 luni și 18 zile reprezintă contribuții efective, restul fiind format din stagiu necontributiv și stagiu asimilat.

„Deși am muncit mai bine de trei decenii, pensia stabilită nu reflectă în totalitate efortul depus”, a declarat o sursă apropiată cazului.

Sistemul românesc de pensii stabilește cuantumul drepturilor în funcție de punctajul acumulat și valoarea punctului de referință. Pensionarul din Turda a realizat un punctaj anual total de 25,58136 puncte, căruia i s-au adăugat 3,66244 puncte pentru stagiul realizat peste 25 de ani, rezultând un total de 29,2438 puncte.

Valoarea punctului de referință utilizată începând cu 1 septembrie 2024 este de 81 lei. Asta a dus la un cuantum recalculat al pensiei de 2.369 lei.

Cu alte cuvinte, o persoană cu peste 31 de ani de muncă efectivă primește o pensie doar puțin peste pragul minim pentru pensionarii activi. Asta deși contribuțiile au fost constante de-a lungul anilor.

Legea nu permite pensionarilor să achiziționeze vechime

Întrebarea de pe buzele românilor care se află într-o situație similară cu cea a pensionarului este dacă pot cumpăra ani de vechime pentru a-și majora pensia. Ei bine, răspunsul autorităților este cât se poate de ferm: după pensionare nu mai este posibil să se achiziționeze vechime.

Pentru referință, în sistemul public, costul unui an de vechime cumpărat era în 2024 de 12.150 lei/an, ceea ce reprezintă o sumă substanțială. Prin urmare, chiar dacă pensionarul ar fi dorit să completeze anii necesari până la 35 pentru a crește pensia, legea nu permite acest lucru după începerea plății drepturilor.

Situația din Turda evidențiază o problemă mai amplă la nivel național. În a doua parte a anului 2025, peste 1,7 milioane de pensionari din România primeau pensii mai mici de 2.000 de lei, dintr-un total de aproape 4,7 milioane de beneficiari.

Conform datelor statistice mai vechi, în 2024, aproape 38% dintre pensionari se încadrau în intervalul de pensii de până la 2.000 de lei, reliefând că problema nu este punctuală, ci mai degrabă sistemică.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele 3 zodii care primesc un ajutor divin nesperat, la finalul lunii martie. Li se schimbă destinul!
Știri
Cele 3 zodii care primesc un ajutor divin nesperat, la finalul lunii martie. Li se schimbă destinul!
Neymar și Bruna Biancardi s-au căsătorit în secret?! Cum s-a dat influencerița de gol: „Doi tineri îndrăgostiți”
Știri
Neymar și Bruna Biancardi s-au căsătorit în secret?! Cum s-a dat influencerița de gol: „Doi tineri îndrăgostiți”
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
Mediafax
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune...
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și le-a dus la spălat
Gandul.ro
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce acesta rămâne blocat acolo
Adevarul
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce...
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Mediafax
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K....
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
Click.ro
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă...
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Digi 24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
O alternativă la Netflix, iubită de mulți români, se închide anul viitor - analist
go4it.ro
O alternativă la Netflix, iubită de mulți români, se închide anul viitor - analist
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și le-a dus la spălat
Gandul.ro
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 3 zodii care primesc un ajutor divin nesperat, la finalul lunii martie. Li se schimbă destinul!
Cele 3 zodii care primesc un ajutor divin nesperat, la finalul lunii martie. Li se schimbă destinul!
Neymar și Bruna Biancardi s-au căsătorit în secret?! Cum s-a dat influencerița de gol: „Doi tineri ...
Neymar și Bruna Biancardi s-au căsătorit în secret?! Cum s-a dat influencerița de gol: „Doi tineri îndrăgostiți”
TEST IQ | Găsiți singurele două numere diferite de 917
TEST IQ | Găsiți singurele două numere diferite de 917
Marele Zid Chinezesc și primul telefon din lume: două momente istorice separate de doar doi ani
Marele Zid Chinezesc și primul telefon din lume: două momente istorice separate de doar doi ani
După ce a prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19, „Profetul Apocalipsei” ...
După ce a prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19, „Profetul Apocalipsei” anunță o mare catastrofă în august 2026
480 de lei în plus la pensie pentru acești pensionari. Ce condiții trebuie să îndeplinească
480 de lei în plus la pensie pentru acești pensionari. Ce condiții trebuie să îndeplinească
Vezi toate știrile
×