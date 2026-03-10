După ce a prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19, „Profetul Apocalipsei” anunță o mare catastrofă în august 2026

Un autointitulat clarvăzător britanic, cunoscut în mediul online sub porecla de „Profetul Apocalipsei”, revine în atenția publicului după ce a susținut că unele dintre predicțiile sale pentru anul 2026 ar fi început deja să se adeverească. Este vorba despre Craig Hamilton-Parker, un autor și creator de conținut care a câștigat popularitate pe internet datorită afirmațiilor sale privind evenimente globale majore pe care susține că le-ar fi anticipat.

Hamilton-Parker este activ de mai mulți ani pe platformele sociale și pe YouTube, unde publică periodic analize și previziuni despre evoluții geopolitice, economice sau sociale. Canalul său online a adunat peste două sute de mii de abonați, iar materialele publicate de el sunt frecvent distribuite în comunități interesate de fenomene paranormale, astrologie sau teorii despre viitorul lumii.

„Profetul Apocalipsei” anunță o mare catastrofă în august 2026

În ultima perioadă, acesta a revenit în atenția publicului după ce a afirmat că unele dintre scenariile pe care le-a descris anterior despre tensiunile din Orientul Mijlociu ar fi început să se confirme. În previziunile sale, Hamilton-Parker vorbea despre atacuri aeriene asupra unor obiective strategice din Iran și despre eliminarea unor lideri importanți ai regimului. Potrivit relatărilor apărute, atacuri recente asupra unor ținte din capitala iraniană Teheran ar fi dus la moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, precum și a mai multor oficiali militari și politici de rang înalt. Evenimentele au fost interpretate de adepții săi drept o confirmare a previziunilor făcute anterior.

În materialele publicate de-a lungul timpului, Hamilton-Parker a susținut că a anticipat mai multe momente importante ale ultimului deceniu. Printre acestea se numără pandemia de COVID-19, victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2016 sau moartea reginei Elisabeta a II-a. Astfel de afirmații i-au adus reputația de „noul Nostradamus” în unele publicații și comunități online, deși criticii spun că predicțiile sale sunt adesea formulate vag sau reinterpretate ulterior.

Pe lângă evoluțiile geopolitice, Hamilton-Parker a lansat și alte scenarii pentru anul 2026. Una dintre cele mai discutate previziuni vizează apariția unui nor toxic de gaze deasupra Japoniei, despre care afirmă că ar putea provoca o catastrofă majoră în luna august a acelui an. Ideea apare într-o carte publicată de el în 2015, intitulată „Messages from the Universe”, în care autorul combină interpretări spirituale cu teorii despre destinul colectiv al omenirii.

În același timp, clarvăzătorul a făcut referire și la posibilitatea unui eveniment major în domeniul tehnologic. În scenariile sale apare o criză informatică de amploare care ar putea afecta piețele digitale, inclusiv sectorul criptomonedelor și infrastructura bazată pe inteligență artificială. Astfel de perturbări ar putea avea, potrivit interpretărilor sale, consecințe economice globale și ar putea genera instabilitate pe piețele financiare.

Previziunea-șoc a ”noului Nostradamus” pentru Cupa Mondială din 2026. Ce se va întâmpla peste 2 ani

Carmen Harra, previziuni despre 2026 și noua etapă anormală în care intrăm până în 2033: „Creăm o altă realitate, iar omenirea parcă se trezește”