Previziunea-șoc a ”noului Nostradamus” pentru Cupa Mondială din 2026. Ce se va întâmpla peste 2 ani

Athos Salomé, parapsiholog din Brazilia, susține că tot ceea ce a prezis până în prezent s-a îndeplinit. ”Noul Nostradamus” a făcut previziuni și despre asteroizii care se îndreaptă spre pământ, veste pe care NASA a confirmat-o recent, anunțând faptul că există un asteroid masiv numit „Zeul Haosului” care va trece în apropierea pământului.

Athos Salomé susține că a avertizat venirea acestui asteroid încă din luna iulie, înainte de anunțul pe care NASA urma să îl facă în septembrie, iar asteroidul ar putea intra pe o traiectorie de coliziune cu Pământul în luna noiembrie.

Athos Salomé, supranumit și „Nostradamus cel viu”, are vârsta de 36 de ani și susține că a prezis mai multe evenimente importante, precum pandemia de coronavirus, achiziția Twitter de către Elon Musk și moartea Reginei Elizabeth a II-a, conform Daily Mail.

Parapsihologul a prezis oprirea globală a Microsoft din luna aprilie, care a dus la haos total în infrastructura IT și a avut un impact negativ asupra aeroporturilor, magazinelor și serviciilor de urgență din întreagă lume. Mai mult, bărbatul susține că aceste probleme IT ar putea fi startul unor conflicte internaționale și războaie cibernetice.

Athos Salomé a mai prezis viitoare evenimente majore, precum Cupa Mondială din 2026, despre care a zis că va fi vizată de atacuri similare. El a mai spus și că a avut dreptate în ceea ce privește creșterea „malware-ului modular” și a atacurilor de spionaj cibernetic precum biotehnologia și sănătatea.

Invitată într-o emisiune TV, Carmen Harra a făcut o serie de dezvăluiri menite să atragă atenția românilor, dar și să avertizeze populația cu privire la iminența unui cutremur de mari dimensiuni pe teritoriul României – în următoare perioadă. Clarvăzătoarea vorbește despre anul 2024 ca fiind unul karmic, pentru că are cifra 8, deci tot ce am trăit, se poate repeta.

„Anul ăsta este un an plin de cutremure și metaforic vorbind, în sensul de schimbări uriașe, care vin peste noapte, la care nu ne așteptăm, care ne surprind, ne schimbă direcția, gândirea. În mod real, este și un an seismic. Motivul pentru care am plecat din România sunt cutremurele. Anul ăsta o să fie cutremure, dar mai bine mai mici, să nu cumuleze unul atât de mare. Totuși, nu va fi unul care să reclădească ce s-a întâmplat în 1977. Românul nu e pregătit, Capitala nu e pregătită în niciun fel. Anul 2024 este un an karmic, pentru că are cifra 8, deci tot ce am trăit, se poate repeta.”, a declarat Carmen Harra.