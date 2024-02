Carmen Harra, previziunea care zguduie România! Cine ar putea să iasă președinte: „Are șanse să se impună”

Carmen Harra susține că 2024 este un an karmic ce ne va lua prin surprindere în multe situații. De altfel, anul 2024 este unul electoral, fiind crucial pentru politica românească. Vezi mai jos, în articol, ce spune Carmen Harra despre cine va ieși președintele României, cine ar fi candidatul care s-ar putea impune pentru o asemenea poziție, dar și ce se întâmplă în SUA.

Anul 2024 este unul crucial pentru România. Anul acesta au loc alegerile prezidențiale și, de altfel, alegerile locale, parlamentare și europarlamentare. Sunt primele alegeri care au loc toate în același an, după anul 2004! În ultima perioadă, pe paginile de specialitate s-a vorbit despre cine ar putea fi candidatul care ar putea câștiga alegerile prezidențiale anul acesta. Carmen Harra a venit cu noi previziuni legate de soarta țării noastre. Cine ar putea ieși președinte? Cine s-ar impune mai mult? Care ar fi candidatul care ar putea să aibă șanse să ajungă la cârma României? De altfel, a punctat și câteva aspecte legate de situația din Statele Unite ale Americii. Aflați informațiile în continuare, în articol.

Se cunoaște, deja, faptul că anul 2024 este foarte important pentru țara noastră. Vor avea loc mai multe tipuri de alegeri, printre acestea numărându-se cele prezidențiale. Carmen Harra a revenit cu o previziune surprinzătoare pentru România. A susținut, în cadrul unui interviu, că niciunul dintre numele des vehiculate în ultimele luni nu ar câștiga alegerile prezidențiale. Pe de altă parte, Carmen Harra a precizat că Diana Ivanovici Șoșoacă (funcție de senator) are șanse să se impună.

Pe de altă parte, susține că Diana Ivanovici Șoșoacă este o persoană care are șanse să se impună, deoarece este „bătăioasă”, „agresivă și promite schimbări majore”. Totodată, Harra a mai precizat că oamenii ar avea nevoie de promisiuni mărețe.

„Șoșoacă are șanse să se impună pentru că e bătăioasă, e foarte bătăioasă. Are simpatia celor mulți, pentru că e foarte agresivă și promite schimbări majore, adică să scoată toată mizeria care a fost de-a lungul timpului. Cel puțin ăsta e sentimentul pe care ea încearcă să îl dea oamenilor, că poate să facă lucrul ăsta. Oamenii au nevoie de promisiuni mari, merg cu dorința că ceva major se poate schimba în viața lor. Șoșoacă se pliază exact pe imprevizibilul acestui an, un an foarte important din punct de vedere karmic”, a mai spus Carmen Harra, pentru Fanatik.