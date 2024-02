Carmen Harra, previziune sumbră după ce Regele Charles a fost diagnosticat cu cancer. Cine va prelua tronul Regatului Unit

Carmen Harra vine cu o previziune sumbră, după ce Regele Charles a fost diagnosticat cu cancer! În cursul zilei de luni, 5 februarie 2024, Palatul Buckingham a transmis un comunicat prin care a anunțat că Regele Charles al III-lea, în vârstă de 75 de ani, se confruntă cu mari probleme de sănătate. I-a fost depistată o boală agresivă, și anume cancerul, după ce a fost internat în spital pentru prostată mărită. Carmen Harra (68 de ani) a venit cu noi previziuni legate de starea Regelui, dar și de ce ar putea să se întâmple în viitorul apropiat. Vezi mai jos, în articol, informațiile.

Regele Charles al III-lea se confruntă cu mari probleme de sănătate. După cele trei zile în care a fost internat în spital, în Anglia, pentru prostata mărită, medicii au venit cu un alt verdict. Și anume, Regelui i-a fost depistată o formă de cancer. După comunicatul transmis de Palatul Buckingham, Regele Charles s-a decis să se retragă din activitatea publică. După ce s-a aflat de problemele pe care le înfruntă bărbatul, Carmen Harra a venit cu o serie de previziuni.

Vezi și PRINȚUL HARRY, VIZITĂ-FULGER ÎN LONDRA DUPĂ CE REGELE CHARLES A FOST DIAGNOSTICAT CU CANCER. MEGHAN MARKLE NU ÎL VA ÎNSOȚI

Domnia Regelui Charles al III-lea va fi una de scurtă durată, Carmen Harra scriind într-una dintre cărțile sale că șederea Majestății Sale va fi, de fapt, tranzitorie. Motivul? După moartea Regelui, tronul va fi ocupat de Prințul William. În plus, în anul 2024, Regele Charles ar urma să se retragă de pe tron, urmând să fie încoronat fiul său. Acest aspect ar urma să se întâmple în viitorul apropiat, deoarece Regele Marii Britanii își va dedica timpul sănătății. În plus, Carmen Harra ar fi prezis cumpăna pe care ar trebui să o îndure Regele Charles, la 75-76 de ani. Vârsta de 75 de ani o are în prezent.

„Eu am spus că el nu domnește decât foarte puțin. Foarte puțin. El are o cumpănă de viață între 75 și 76 de ani. Ia vedeți câți ani are el acum! Are o perioadă foarte grea. O să ia fiul său conducerea. Eu am spus în prima mea carte despre asta, acum vreo 20 și ceva de ani. Va veni William. Am scris că Regina urma să moară și am spus că persoana care o urmează nu este neapărat Charles, în ideea că Charles este atât de tranzitoriu, că are o domnie scurtă de parcă nici n-ar fi fost”, a spus Carmen Harra.