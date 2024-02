Prințul Harry îi face o vizită-fulger Regelui Charles, după vestea cumplită, care îi va schimba complet viața Majestății Sale. Este vorba despre boala cu care a fost diagnosticat, cancer la stomac.

Regele Charles a aflat că are cancer la stomac și a decis să se retragă o perioadă din îndatoririle regale. Chiar dacă prințul Harry a plecat în Statele Unite și a renunțat la îndatoririle regale, nu a putut să stea departe de tatăl său în aceste momente. Astfel că, Ducele de Sussex, în vârstă de 39 de ani, va călători în Londra zilele următoare pentru a-și vizita tatăl, conform BBC News.

De aceasta dată, prințul Harry va veni neînsoțit, pentru că soția sa, Megan Markle, a decis să rămână în Statele Unite, alături de cei doi copii ai lor.

Cum a primit regele Charles vestea că suferă de o boală incurabilă

Diagnosticul de cancer al regelui Charles a venit la scurt timp după ce a suferit o procedură pentru a trata o prostată mărită.

,,În timpul procedurii recente de spitalizare a regelui pentru mărirea benignă a prostatei, a fost observată o problemă. Testele de diagnosticare ulterioare au identificat o formă de cancer.”, cum au declarat oficialii Palatului Buckingham pentru CNN.

,,Majestatea Sa a început astăzi un program de tratamente regulate, timp în care a fost sfătuit de medici să amâne îndatoririle publice. De-a lungul acestei perioade, Majestatea Sa va continua să întreprindă afaceri de stat și documente oficiale ca de obicei.”, au continuat ei.

Regele Charles a fost văzut ultima dată duminică, în timp ce mergea la Biserica Sf. Maria Magdalena de lângă Sandringham, împreună cu regina Camilla. Aceasta a marcat prima ieșire a monarhului de când a părăsit spitalul pe 29 ianuarie.

De ce a renunțat prințul Harry la îndatoririle regale

Prințul Harry locuiește în California împreună cu soția sa, Meghan Markle, și cei doi copii ai lor, fiul de 4 ani, prințul Archie, și fiica de 2 ani, prințesa Lilibet. Ei s-au mutat în statul natal al ducesei de Sussex în 2020, după ce s-au retras ca membri activi ai familiei regale.

Chiar dacă s-a retras din activitatea regală, prințul Harry a fost mereu alături de familia sa în momentele cele mai importante. Prințul Harry a revenit în Marea Britanie de mai multe ori, inclusiv pentru a participa la încoronarea regelui Charles în mai 2023 și pentru a apărea la premiile WellChild în septembrie 2023.

Mereu prințul Harry s-a implicat în evenimente educative. Săptămâna trecută, prințul Harry și Meghan au anunțat că vor vizita Canada în perioada 14-16 februarie pentru festivitățile One Year to Go ale Jocurilor Invictus Vancouver Whistler 2025. Mai mult decât atât, Ducele de Sussex are un palmarez impresionant de performanțe: este un fost căpitan în armata britanică și fondatorul turneului internațional de sport adaptiv pentru personalul militar și veteranii răniți și bolnavi din 2014.

FOTO: Instagram