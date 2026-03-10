Acasă » Știri » Zboruri suspendate pe 12 martie 2026. Informații importante pentru românii din Belgia

Zboruri suspendate pe 12 martie 2026. Informații importante pentru românii din Belgia

De: Daniel Matei 10/03/2026 | 07:50
Zboruri suspendate pe 12 martie 2026. Informații importante pentru românii din Belgia
Belgia va fi afectată, joi, 12 martie, de o grevă generală care urmează să provoace probleme inclusiv pe aeroporturi, iar călătorii sunt avertizați să își ia unele măsuri de precauție pentru a preîntâmpina o parte din problemele cauzate de acestă acțiune a sindicatelor.

Greva urmează să afecteze, pe lângă traficul aerian, și transportul feroviar și cel local. Acțiuni sindicale similare din 2025 au avut un impact major asupra traficului aerian, cu anulări extinse de zboruri atât pe Aeroportul Bruxelles, cât și pe Aeroportul Charleroi Bruxelles Sud.

Aeroportul Bruxelles se pregătește pentru perturbări severe în această săptămână, deoarece unele dintre cele mai mari sindicate din Belgia planifică acțiuni sindicale de amploare, scrie Euronews. Greva este programată să dureze 24 de ore și va duce la anulări și întârzieri ale zborurilor.

De ce protestează sindicatele din Belgia

Principalele sindicate belgiene organizează o grevă națională pe 12 martie, protestând împotriva reformelor privind forța de muncă și sistemul de pensii. Grevele vor afecta diverse sectoare, inclusiv transportul public și operațiunile aeroportuare.

Autoritățile se așteaptă ca agenții de control de securitate, manipulanții de bagaje și controlorii de trafic aerian de la Aeroportul din Bruxelles să se alăture grevei. Prin urmare, centrul de transport a anunțat că toate decolările vor fi anulate în acea zi.

„Pentru a oferi siguranță pasagerilor și personalului, am decis, în consultare cu companiile aeriene, să nu operăm niciun zbor de plecare pe 12 martie. În zilele următoare, companiile aeriene vor contacta direct pasagerii pentru a-i informa despre opțiunile pe care le au”, a transmis aeroportul într-un anunț pe site-ul său.

Zboruri suspendate pe 12 martie 2026

De asemenea, aeroportul avertizează că sunt posibile anulări ale unor zboruri de sosire. Pentru zborurile de sosire care, totuși, vor ateriza, călătorii sunt îndemnați să fie pregătiți pentru modificările de orar cauzate de întârzieri și devieri.

Între 165 și 250 de zboruri pleacă zilnic de pe cel mai aglomerat aeroport din Belgia, așa că este probabil ca grevele să provoace perturbări semnificative. De asemenea, Aeroportul Charleroi Bruxelles Sud a suspendat toate zborurile programate pentru 12 martie.

„Din cauza manifestării naționale planificate pentru joi, 12 martie, și a lipsei de personal disponibil pentru a asigura operațiunile, Aeroportul Charleroi nu va putea opera plecările și sosirile programate”, au transmis reprezentanții aeroportului.

Mărturiile românilor din infernul războiului din Orientul Mijlociu: ”Nu e voie să postezi. Te arestează!”

Cât costă un bilet de avion după închiderea spațiului aerian din Orientul Mijlociu. Prețurile au crescut vertiginos

