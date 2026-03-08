Acasă » Știri » Mărturiile românilor din infernul războiului din Orientul Mijlociu: ”Nu e voie să postezi. Te arestează!”

Mărturiile românilor din infernul războiului din Orientul Mijlociu: ”Nu e voie să postezi. Te arestează!”

De: Irina Vlad 08/03/2026 | 20:57
Catinca este prinsă în războiul din Kuweit/ sursă foto: social media

Conflictul din Orientul Mijlociu a prins-o și pe Catinca, o româncă stabilită în Kuweit, în mijlocul bombardamentelor. Din mijlocul războiului, tânăra le cere autorităților române ajutor. Atmosfera este cât se poate de tensionată, iar autoritățile din zonă le interzic locuitorilor să vorbească sau să facă publice imagini cu și despre situația critică din război.

Este a 10-a zi de război în Orientul Mijlociu. Situația a devenit extrem de tensionată, iar mulți români, turiști sau rezidenți, au rămas blocați acolo. Printre ei se află și Catinca, o tânără stabilită în Kuweit. În timp ce Ministerul Afacerilor de Externe a demarat operațiuni pentru a aduce în țară peste 1.000 de persoane, Catinca susține că pentru românii din Kuweit încă nu au fost făcute prea multe demersuri.

Mărturii din infernul războiului din Orientul Mijlociu

Catinca este nemulțumită de faptul că autoritățile române nu depun mai mult efort pentru repatrierea cetățenilor în țară. Unii dintre ei caută soluții pe cont propriu, inclusiv pe grupurile de Whatsapp.

„Au fost destul de ciudate ultimele ore. Sirenele au sunat încontinuu, începând cu ora 2 noaptea, de 7-8 ori au sunat. În ultimele zile se auzeau sirenele toată ziua, se auzeau bubuituri foarte puternice, iar la televizor nimeni nu spune nimic. Pe internet nu se scrie nimic despre situație. Pur și simplu nu știai ce exploda, ce era atacat, de ce sunau sirenele.

Nici nu e voie să postezi imagini, să filmezi dronele sau să postezi ceva despre război pe social media. Au fost câteva persoane arestate din cauza asta. Suntem în ceață.  Simt că nu există o implicare mai mare a Guvernului român. Românii de pe grupurile de Whatsapp caută soluții individual. Suntem în contact pe anumite grupuri de Whatsapp, unde sunt și membri ai ambasadei române de la Kuweit, așa am mai aflat și câteva știri, dar cam atât. Ei fac conexiune dintre Guvernul român și noi cei din Kuweit”, a spus Catinca.

Cazul Catincăi nu este singular, însă există și situații în care românii au reușit să ajungă în România. Andrei Manea, unul dintre românii blocați în războiul din Orientul Mijlociu, a reușit să plece din Israel și să ajungă în Egipt, unde spațiul aerian era deschis. Acesta a părăsit Israelul prin vama sudică cu Egipt, apoi a luat un taxi până în Sharm El-Sheikh, unde se afla ce l mai apropiat aeroport.

Având în vedere că granița cu Egipt e deschisă și nu există impedimente de zbor pentru cei care vor să ia avioane din Egipt, ceea ce trebuie să ajungă în sudul Israelului. Se poate ajunge și cu transport public și cu transport privat. Noi, spre exemplu, am primit susținere din partea reprezentanților Patrhiarhiei Române la Ierusalim, care ne-au oferit o listă de contacte cu români, care au fost dispuși să ne ajute și contracost să facă transportul către granița cu Egipt.

Dar transportul nu e foarte complicat. Există din Central Station autobuzul 444 care duce până în Eilat, este o localitate de graniță aproape, de acolo se mai ia un taxi și ajungi în vamă. În vamă sunt procedurile uzuale. Ar fi fost foarte util ca un reprezentant al României să fie acolo și să îi îndrume pe cetățeni”, a spus Andrei Manea.

Carmen Harra, avertisment pentru români! Prețurile care vor exploda după atacurile din Orientul Mijlociu

Atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului s-au înmulțit: bilanțul victimelor este în creștere! Mai multe avioane americane s-au prăbușit

 

