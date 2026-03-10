Prețul carburanților urcă în România: cât costă un plin și ce urmează la pompă

Prețurile carburanților din România se mențin la un nivel ridicat la începutul lunii martie. Datele actualizate pentru 9 martie 2026 arată că benzina a depășit pragul de 8 lei pe litru în majoritatea orașelor mari, iar motorina se apropie de 8,60 lei. Diferențele dintre orașe sunt mici, însă tendința generală din ultimele săptămâni este una de creștere, influențată de majorarea accizelor și de evoluția cotațiilor petrolului pe piețele internaționale.

Conform datelor centralizate de platforma Peco Online, cele mai mici prețuri afișate în benzinăriile din București, în 9 martie 2026, sunt de aproximativ 8,16 lei/litru de benzină, 8,57 lei/litru de motorină și 3,84 lei/litru pentru GPL.

Prețul carburanților urcă în România

Nivelul prețurilor din Capitală este similar cu cel din restul țării, variațiile fiind de doar câțiva bani pe litru, în funcție de lanțul de benzinării sau de zona orașului. În celelalte orașe mari din România, prețurile minime din benzinării sunt foarte apropiate de cele din București.

La Cluj-Napoca , benzina ajunge la aproximativ 8,19 lei pe litru, motorina la 8,59 lei pe litru, iar GPL-ul la 3,94 lei pe litru.

În Timișoara , benzina este în jur de 8,17 lei pe litru, motorina 8,59 lei pe litru, iar GPL-ul aproximativ 3,84 lei pe litru.

La Iași , benzina costă în jur de 8,18 lei pe litru, motorina 8,59 lei pe litru, iar GPL-ul aproximativ 3,99 lei pe litru.

În Constanța, benzina este aproximativ 8,19 lei pe litru, motorina 8,58 lei pe litru, iar GPL-ul în jur de 3,97 lei pe litru.

La nivel național, cea mai ieftină benzină din țară este de aproximativ 8,07 lei pe litru, iar cea mai ieftină motorină ajunge la 8,46 lei pe litru, ambele fiind identificate în stații din Eforie Nord.

De ce cresc prețurile la carburanți

Evoluția din ultima perioadă arată o creștere moderată a prețurilor la pompă. Potrivit datelor analizate de Peco Online, față de acum o lună prețul mediu al benzinei a crescut cu aproximativ 6%, iar cel al motorinei cu aproximativ 7,2%.

Această evoluție este influențată de mai mulți factori economici, printre care majorarea accizelor de la începutul anului, fluctuațiile cotației petrolului Brent și costurile logistice din piața europeană. Specialiștii atrag atenția că taxele și accizele reprezintă mai mult de jumătate din prețul final al carburanților, motiv pentru care orice modificare fiscală se reflectă rapid la pompă.

Cât costă un plin de carburant în martie 2026

Pentru mulți șoferi, impactul real al scumpirilor se vede cel mai clar atunci când calculează costul unui plin. La un rezervor mediu de 50 de litri, costurile aproximative sunt:

benzina , la un preț mediu de aproximativ 8,20 lei pe litru, ajunge la aproximativ 410 lei pentru un plin;

motorina , la aproximativ 8,60 lei pe litru, ajunge la aproximativ 430 lei pentru un plin;

, la aproximativ 8,60 lei pe litru, ajunge la aproximativ 430 lei pentru un plin; în cazul GPL, la un preț de aproximativ 3,90–4 lei pe litru, un plin costă între 195 și 200 de lei.

Creșterea accizelor a adus deja aproximativ 15–16 lei în plus la fiecare plin de 50 de litri, comparativ cu perioada anterioară majorării taxelor.

Ce urmează pe piața carburanților

Evoluția prețurilor din următoarele luni va depinde în principal de trei factori: cotația petrolului pe piețele internaționale, politica fiscală privind accizele și cursul valutar. Dacă petrolul continuă să se scumpească sau dacă apar noi modificări fiscale, prețurile de la pompă ar putea crește din nou.

Pe termen scurt însă, specialiștii estimează că benzina se va menține în jurul pragului de 8 lei pe litru. Motorina va rămâne peste acest nivel, ceea ce înseamnă că majoritatea șoferilor vor plăti pentru un plin între 400 și 430 de lei.

