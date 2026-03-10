Acasă » Știri » Prețul carburanților urcă în România: cât costă un plin și ce urmează la pompă

Prețul carburanților urcă în România: cât costă un plin și ce urmează la pompă

De: Paul Hangerli 10/03/2026 | 07:20
Prețul carburanților urcă în România: cât costă un plin și ce urmează la pompă
Prețul carburanților urcă în România. Sursa foto: pexels.com

Prețurile carburanților din România se mențin la un nivel ridicat la începutul lunii martie. Datele actualizate pentru 9 martie 2026 arată că benzina a depășit pragul de 8 lei pe litru în majoritatea orașelor mari, iar motorina se apropie de 8,60 lei. Diferențele dintre orașe sunt mici, însă tendința generală din ultimele săptămâni este una de creștere, influențată de majorarea accizelor și de evoluția cotațiilor petrolului pe piețele internaționale.

Conform datelor centralizate de platforma Peco Online, cele mai mici prețuri afișate în benzinăriile din București, în 9 martie 2026, sunt de aproximativ 8,16 lei/litru de benzină, 8,57 lei/litru de motorină și 3,84 lei/litru pentru GPL.

Prețul carburanților urcă în România

Nivelul prețurilor din Capitală este similar cu cel din restul țării, variațiile fiind de doar câțiva bani pe litru, în funcție de lanțul de benzinării sau de zona orașului. În celelalte orașe mari din România, prețurile minime din benzinării sunt foarte apropiate de cele din București.

  • La Cluj-Napoca, benzina ajunge la aproximativ 8,19 lei pe litru, motorina la 8,59 lei pe litru, iar GPL-ul la 3,94 lei pe litru.
  • În Timișoara, benzina este în jur de 8,17 lei pe litru, motorina 8,59 lei pe litru, iar GPL-ul aproximativ 3,84 lei pe litru.
  • La Iași, benzina costă în jur de 8,18 lei pe litru, motorina 8,59 lei pe litru, iar GPL-ul aproximativ 3,99 lei pe litru.
  • În Constanța, benzina este aproximativ 8,19 lei pe litru, motorina 8,58 lei pe litru, iar GPL-ul în jur de 3,97 lei pe litru.

La nivel național, cea mai ieftină benzină din țară este de aproximativ 8,07 lei pe litru, iar cea mai ieftină motorină ajunge la 8,46 lei pe litru, ambele fiind identificate în stații din Eforie Nord.

De ce cresc prețurile la carburanți

Evoluția din ultima perioadă arată o creștere moderată a prețurilor la pompă. Potrivit datelor analizate de Peco Online, față de acum o lună prețul mediu al benzinei a crescut cu aproximativ 6%, iar cel al motorinei cu aproximativ 7,2%.

Această evoluție este influențată de mai mulți factori economici, printre care majorarea accizelor de la începutul anului, fluctuațiile cotației petrolului Brent și costurile logistice din piața europeană. Specialiștii atrag atenția că taxele și accizele reprezintă mai mult de jumătate din prețul final al carburanților, motiv pentru care orice modificare fiscală se reflectă rapid la pompă.

Cât costă un plin de carburant în martie 2026

Pentru mulți șoferi, impactul real al scumpirilor se vede cel mai clar atunci când calculează costul unui plin. La un rezervor mediu de 50 de litri, costurile aproximative sunt:

  • benzina, la un preț mediu de aproximativ 8,20 lei pe litru, ajunge la aproximativ 410 lei pentru un plin;
  • motorina, la aproximativ 8,60 lei pe litru, ajunge la aproximativ 430 lei pentru un plin;
  • în cazul GPL, la un preț de aproximativ 3,90–4 lei pe litru, un plin costă între 195 și 200 de lei.

Creșterea accizelor a adus deja aproximativ 15–16 lei în plus la fiecare plin de 50 de litri, comparativ cu perioada anterioară majorării taxelor.

Ce urmează pe piața carburanților

Evoluția prețurilor din următoarele luni va depinde în principal de trei factori: cotația petrolului pe piețele internaționale, politica fiscală privind accizele și cursul valutar. Dacă petrolul continuă să se scumpească sau dacă apar noi modificări fiscale, prețurile de la pompă ar putea crește din nou.

Pe termen scurt însă, specialiștii estimează că benzina se va menține în jurul pragului de 8 lei pe litru. Motorina va rămâne peste acest nivel, ceea ce înseamnă că majoritatea șoferilor vor plăti pentru un plin între 400 și 430 de lei.

CITEȘTE ȘI: Criza de petrol scumpește motorina. Cât va costa până la vară motorina

Reguli noi la bloc. Care sunt obligațiile asociațiilor de proprietari

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele 3 zodii care primesc un ajutor divin nesperat, la finalul lunii martie. Li se schimbă destinul!
Știri
Cele 3 zodii care primesc un ajutor divin nesperat, la finalul lunii martie. Li se schimbă destinul!
Neymar și Bruna Biancardi s-au căsătorit în secret?! Cum s-a dat influencerița de gol: „Doi tineri îndrăgostiți”
Știri
Neymar și Bruna Biancardi s-au căsătorit în secret?! Cum s-a dat influencerița de gol: „Doi tineri îndrăgostiți”
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
Mediafax
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune...
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și le-a dus la spălat
Gandul.ro
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce acesta rămâne blocat acolo
Adevarul
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce...
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Mediafax
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K....
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
Click.ro
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă...
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Digi 24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
O alternativă la Netflix, iubită de mulți români, se închide anul viitor - analist
go4it.ro
O alternativă la Netflix, iubită de mulți români, se închide anul viitor - analist
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și le-a dus la spălat
Gandul.ro
Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 3 zodii care primesc un ajutor divin nesperat, la finalul lunii martie. Li se schimbă destinul!
Cele 3 zodii care primesc un ajutor divin nesperat, la finalul lunii martie. Li se schimbă destinul!
Neymar și Bruna Biancardi s-au căsătorit în secret?! Cum s-a dat influencerița de gol: „Doi tineri ...
Neymar și Bruna Biancardi s-au căsătorit în secret?! Cum s-a dat influencerița de gol: „Doi tineri îndrăgostiți”
TEST IQ | Găsiți singurele două numere diferite de 917
TEST IQ | Găsiți singurele două numere diferite de 917
Marele Zid Chinezesc și primul telefon din lume: două momente istorice separate de doar doi ani
Marele Zid Chinezesc și primul telefon din lume: două momente istorice separate de doar doi ani
După ce a prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19, „Profetul Apocalipsei” ...
După ce a prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19, „Profetul Apocalipsei” anunță o mare catastrofă în august 2026
480 de lei în plus la pensie pentru acești pensionari. Ce condiții trebuie să îndeplinească
480 de lei în plus la pensie pentru acești pensionari. Ce condiții trebuie să îndeplinească
Vezi toate știrile
×